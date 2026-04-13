13 апреля: чем примечателен день Ипатия Чудотворца

Православные верующие 13 апреля вспоминают преподобного Ипатия Чудотворца. Верили, что покровитель этого дня помогает женщинам, которые не могут забеременеть. А в народном календаре эта дата - Огнище, так как в этот день почитали огонь. Для этого вечером зажигали много свечей, чтобы дома было светло. А на улице разводили костры.

Считалось, что столкновение лбами в этот день приведет к крупной ссоре, об этом же "говорили" и шумно каркающие вороны. Не разрешалось вести пустые разговоры, сплетничать и злословить. Иначе тот, кто говорит гадости, их и получит обратно. Ничего не поднимали с земли, особенно банкноты и монеты, считалось, что так можно заполучить неприятности в семье. Не уезжали в этот день из дома, так как разлука будет долгой. Нельзя было показывать маленького ребенка незнакомым людям. Если в этот день сильно грустить, затем придется долго плакать. В этот день никого не ругали и не совершали крупных покупок.

Если на крышах домов еще лежит снег - осень будет ранней и долгой. Если на деревьях и кустарниках набухли почки - к хорошему урожаю овощей и фруктов. Дождь пошел - к неустойчивой погоде летом.