Что актер Савелий Крамаров написал президенту Рональду Рейгану

В 1981 году заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров, любимец миллионов, Хмырь из «Джентльменов удачи» и Косой из «Неуловимых мстителей», совершил поступок, граничащий с безумием. Он написал личное обращение к президенту США Рональду Рейгану — человеку, который публично называл СССР «империей зла». Текст был выдержан в уважительном, но настойчивом тоне: «Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности».

В СССР подобное письмо в адрес геополитического противника автоматически ставило крест на карьере. Но для Крамарова, чья карьера в Союзе уже рухнула из-за происхождения и религиозных убеждений, это был единственный способ вырваться на свободу.

Звезда, ставшая изгоем

В конце 70-х годов у Крамарова было всё, о чем может мечтать советский комик: узнаваемость, любовь зрителей, работа у Гайдая и звание заслуженного артиста. Однако за кадром кипела другая жизнь. Его родной дядя, помогавший ему в детстве, эмигрировал в Израиль. Для советской номенклатуры родственник за границей делал актера неблагонадежным.

Вдобавок Крамаров — из еврейской семьи — стал соблюдать ортодоксальные иудейские традиции. Он отказывался работать в шаббат (субботу), посещал синагогу и требовал кошерную пищу. В атеистическом государстве такой религиозный фанатизм выглядел если не диверсией, то уж точно «чудачеством», за которое полагалось наказание. Ему перестали давать роли, превратив народного любимца в персону нон грата.

Письмо на «Голос Америки»*

Друг актера Александр Левенбук в интервью вспоминал, что мысль о письме была отчаянной попыткой спровоцировать власть на выдворение. «Слушай, ну если нельзя просто уехать из этой страны, — предложил Левенбук, — то можно же сделать так, чтобы тебя отсюда выпроводили».

Письмо отправили не по почте в Белый дом, а тайно передали на радиостанцию «Голос Америки»*. Текст был написан с юмором и болью. Крамаров писал Рейгану, который в молодости сам был актером: «Уважаемый господин президент! Мы оба любим творчество и не можем жить без него». Он красочно описал свою популярность в СССР, но посетовал: положительные роли коммунистов ему не доверяли, учитывая его «хулиганское и порою даже воровское кинопрошлое».

Голливуд и финал

Письмо возымело мгновенный эффект. «Голос Америки»* несколько раз зачитал его в эфире. В КГБ решили, что такой скандальный артист стране не нужен, и в октябре 1981 года Крамаров получил разрешение на выезд.

Но американская мечта оказалась обманчивой. В Голливуде советского комика ждали лишь эпизодические роли эмигрантов и сотрудников КГБ. Заработать славу и деньги в США у него не получилось. Его самая известная роль там — советский ученый в «Космической одиссее 2010 года».

Трагедия актера завершилась в 1995 году. Он боялся этого больше, чем советского режима — он панически боялся рака. С детства ведя здоровый образ жизни, голодая и занимаясь йогой, Крамаров надеялся прожить до 120 лет. Однако болезнь настигла его. Через три месяца после женитьбы врачи обнаружили у него рак кишечника, и актер сгорел всего за полгода.

Савелий Крамаров навсегда остался в истории как актер, который, по сути, продал свою советскую славу за шанс сниматься в США, но так и не смог стать там своим.

*иноагент в РФ