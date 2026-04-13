Как немецкие инженеры и промышленники создали «конвейер смерти»

ФСБ России опубликовала архивные документы о деятельности немецких промышленников в годы Второй мировой войны. Инженеры компании «Топф и сыновья» занимались проектированием и постройкой крематориев для лагерей смерти, а также установкой вентиляционных систем в газовых камерах. Как следует из материалов, инженеры знали о предназначении своих работ. Один из них по собственной инициативе спроектировал конвейерный крематорий для массового сжигания тел «Массенфербренунг».

Рассекреченные материалы приурочены к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и проливают свет на осознанное пособничество немецких промышленников массовому уничтожению невинных людей в годы Второй мировой войны.

Напомним, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей был установлен в память о восстании узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года, после чего он был освобождён армией США.

Всего за годы Второй мировой войны через концлагеря прошли около 20 млн человек из 30 стран, около 12 млн невинных были уничтожены. Каждый пятый узник был ребёнком.

Вопрос ответственности жителей Третьего рейха, обеспечивавших работу концлагерей, стал центральным в послевоенных судебных процессах и дискуссиях о коллективной и индивидуальной вине.

За нюрнбергским трибуналом последовали «малые процессы», где судили менее значимых функционеров нацистского режима, среди которых были чиновники и те, кто участвовал в планировании и реализации преступных программ.

Как пояснил в беседе с RT доктор исторических наук заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов, советские разведчики показали высочайший профессионализм и смогли не только захватить ценные документы, но и найти основных фигурантов и пособников нацистского режима.

«27 января 1945 года советским войскам при освобождении Аушвица и Аушвиц-Биркенау удалось изъять важный массив документации, в том числе подлинные бумаги фирмы «Топф и сыновья». Эти документы стали бесценным вещественным доказательством. Преступников обнаружили очень быстро: уже в первой половине 1945 года установили местонахождение и задержали ключевых инженеров фирмы и вышли на след её владельцев», — рассказал историк.

Пособники геноцида

Весной 1946 года оперативниками контрразведки Смерш 8-й гвардейской армии Группы советских войск в Германии были задержаны сотрудники немецкой инженерной компании «Топф и сыновья».

Как следует из опубликованных ФСБ протоколов допросов, до войны эта фирма занималась выпуском оборудования для пивных заводов, мельниц, возводила заводские трубы и печи, строила городские крематории. Первые заказы для нужд лагерей смерти к ним поступили в 1940 году.

«В 1940 году меня вызвал хозяин фирмы Людвиг Топф и предложил мне сконструировать крематорий, в котором каждая печь имела бы три вводных отверстия (муфеля), предупредив меня, что это заказ от руководства СС... Через несколько недель я узнал, что эти печи... приняты руководством СС для строительства в концлагерях», — рассказал на допросе главный инженер отделения строительства крематориев и отопления фирмы «Топф и сыновья» Курт Прюфер.

Он уточнил, что спроектированные печи отличались от городских вариантов. По его словам, крематорий в Освенциме позволял сжигать 15 тел в час.

«Вводное отверстие для сжигания трупа в городских крематориях одно, изредка два. В крематориях для концлагерей — три вводных отверстия. Размер вводного отверстия... меньше... В крематории для концлагерей на ручных носилках труп без гроба вталкивается в печь», — пояснил Прюфер.

Для обеспечения работы крематориев и газовых камер «Топф и сыновья» производили также вентиляционные установки. Их проектированием занимался инженер-конструктор Карл Шульце.

«По поручению строительного отделения СС концлагерей в Освенциме в 1942—1943 годах мне была поручена установка вентиляции в этих лагерях в так называемых банях-душевых. На самом деле вентиляция мною была сконструирована и оборудована в газовых камерах», — признался советским контрразведчикам Шульце.

По его словам, он был прекрасно осведомлён об устройстве и работе газовых камер.

«Это здание размером 8 м в ширину и 30 м в длину. Внутри совершенно пустое... Вентиляционная установка десятикратного обмена, её назначение — отсасывать скопившийся газ и нагнетать свежий воздух», — рассказал инженер.

На допросе он также сообщил, что дважды был в Освенциме вместе с Прюфером, видел, как убивают невинных людей, а тела затем сжигают в построенных при его участии крематориях.

«Я лично видел в 20 шагах от себя, как эсэсовцы из лагерей гнали человек до 300 мужчин, женщин и детей... На следующий день... я был в крематории и видел там 60 трупов... они лежали на полу раздетые для подачи в печь крематория... После того случая... я вместе с Прюфером там же в Освенциме установил пять печей для крематория и оборудовал вентиляцией одну газовую камеру», — уточнил Шульце.

Инженер также признался, что сознательно способствовал массовым убийствам узников концлагерей и выполнял обязательства перед СС и «национал-социалистическим государством».

«Я сознательно строил, конструировал и усовершенствовал вместе с главным инженером Прюфером крематории и оборудовал газовые камеры с 1943 года, то есть с того самого момента, когда я лично наблюдал организованное умерщвление людей в газовых камерах и крематориях в концлагере в Освенциме», — признался немец.

Как указывается в рассекреченном ФСБ РФ спецсообщении Смерша, с 1942 года инженеры «Топф» построили крематорий с двумя печами в Бухенвальде, аналогичный — в Дахау, крематорий с одной печью — в Маутхаузене, а также четыре крематория с 12 печами — в Освенциме.

«Фабрика смерти»

Ещё одним арестованным работником компании «Топф и сыновья» был главный инженер и прокурист завода (доверенное лицо и представитель собственника) Фриц Зандер.

Как и его коллеги, он знал о целях своей работы, но подошёл к решению поставленной задачи с наибольшим энтузиазмом. Из опубликованных ФСБ материалов следует, что Зандер лично спроектировал и даже запатентовал целый завод по сжиганию тел узников концлагерей.

«Когда Прюфер летом 1942 года рассказал Зандеру о колоссальной нагрузке крематориев, заявив при этом, что печи не справляются с сожжением всех трупов людей, уничтоженных в газовых камерах, Зандер по своей инициативе приступил к изобретению крематория «Массенфербренунг», — сообщают контрразведчики Смерша в донесении.

Главный инженер «Топф» на допросе уточнил, что, будучи специалистом в области отопления, решил повысить производительность лагерных печей, сделав из них конвейер по уничтожению тел.

«Крематорий для массового сожжения должен был быть построен по принципу конвейерной системы: в печь должны непрерывно механическим путём поступать трупы для сожжения. Поступая в печь под тяжестью своего собственного веса, самотёком по огнеупорной площадке, имеющей уклон в 40°, трупы сваливались на решётку и, находясь под воздействием огня, сгорали. Причём сами трупы должны были служить дополнительным источником топлива», — пояснил Зандер.

Он также уточнил, что, по его задумке, тела должны были поступать в печь непрерывно, а её производительность в несколько раз превышала бы построенные ранее образцы.

«Количество трупов, которые должны сгореть в один час, в спроектированном мною крематории значительно больше того, что сгорало в одной печи крематориев, установленных в Освенциме... Полагаю, примерно, что производительность крематория для «массового сожжения» в десять раз больше», — заявил Зандер.

Поражает ответ немца на вопрос следователя Смерша о том, что побудило его создать чудовищное изобретение, даже зная его истинное назначение. Зандер сравнил себя с авиаконструктором.

«Я, как немецкий инженер и служащий фирмы «Топф», считал себя обязанным все свои лучшие знания применить, чтобы способствовать гитлеровской Германии в победе, так же как любой инженер по самолётостроению, если это связано даже с уничтожением людей», — сказал Зандер.

Вирус нацизма

По словам Станислава Аристова, подобные свидетельства демонстрируют моральную деградацию обвиняемых, а также наличие у них представлений о собственной абсолютной безнаказанности.

«Эти люди не были простыми исполнителями: многие из них имели высшее техническое образование, могли анализировать последствия своих действий и прекрасно всё понимали. Это указывает на сочетание профессионального цинизма, карьерных мотивов и банального стремления получить прибыль», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что моральное падение немецкого общества было результатом глубокого внедрения нацистской идеологии.