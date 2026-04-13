«Вторая продажа Аляски»: какие территории СССР отдал США без боя и без денег

Зимой 1867 года в Вашингтоне подписали контракт, который любой русский патриот сегодня назвал бы грабежом. Аляска с Алеутскими островами ушла американцам за 7,2 миллиона долларов — меньше двух центов за гектар. Царское правительство тогда отмахивалось: всё равно освоить не сможем, пусть будет джентльменский жест.

В те времена никто не задумывался о морских границах. Какая разница, где в море чьё? Пусть плавают.

Но ровно через 123 года Советский Союз совершил второй «аляскинский» шаг. И здесь уже никто не отмахивался.

Торг, который никто не заметил

К началу 1990-х в Беринговом море творилась полная неразбериха. Обе страны установили 200-мильные экономические зоны, и на огромных пространствах эти зоны накладывались друг на друга. Кто имеет право ловить рыбу, где искать нефть — сплошные вопросы.

СССР предложил решить всё по справедливости: провести границу по срединной линии. Американцы ответили отказом — их не устраивало, что они получат слишком мало. Им нужны были все спорные территории целиком.

Семь лет шли бесконечные переговоры. Пока в Москве не сменилась власть.

1 июня 1990 года Эдуард Шеварднадзе и Джеймс Бейкер сели за стол в Вашингтоне и подписали соглашение, которое сейчас называют «Линией Шеварднадзе — Бейкера».

СССР отдал США три крупных района своей двухсотмильной зоны и получил взамен один небольшой участок. По оценкам экспертов, американцам отошли 54 600 квадратных километров спорных территорий. Советский Союз при этом получил на 74 000 квадратных километров шельфа меньше, чем ему полагалось бы при разграничении по срединной линии.

Числа, от которых замираешь

Если разобрать по частям, картина становится ещё красноречивее. Штаты получили части исключительных экономических зон СССР площадью 23,7 тысячи квадратных километров и 7,7 тысячи квадратных километров. Американцам отошёл континентальный шельф в центральной части Берингова моря — целых 46,3 тысячи квадратных километров. СССР в этом районе оставили всего 4,6 тысячи квадратных километров.

Общая площадь переданных акваторий составила не менее 77,7 тысячи квадратных километров. Цифра сопоставима с территорией Ирландии. И это была не безжизненная пустыня.

Богатства Берингова моря колоссальны. По данным американских экспертов, переданные участки содержат около 200 миллионов тонн нефти и 200 миллиардов кубометров газа. А рыбные ресурсы — главная боль для россиян.

Документ, который не работает, но действует

Американцы не стали тянуть. Уже 18 сентября 1990 года конгресс США ратифицировал соглашение. С этого момента Вашингтон считал себя полноправным хозяином новых территорий.

Москва поступила иначе. Российский парламент соглашение так и не ратифицировал — ни в 1990-м, ни спустя три десятилетия. Юридически документ не вступил в силу. Но на практике его исполняли обе стороны — американцы требовали соблюдения границ, Россия формально не возражала.

Парадоксальная ситуация: договор висит в подвешенном состоянии, но территории уже давно не наши.

Ресурсы, которых лишились

Счётная палата России в 2003 году подсчитала убытки. За время фактического действия соглашения потери только по рыбным ресурсам составили от 1,6 до 1,9 миллиона тонн — в деньгах это 1,8–2,2 миллиарда долларов.

И это без учёта нефти и газа, которые только предстоит добывать.

Есть и стратегический аспект. Линия разграничения блокирует Северный морской путь с востока, серьёзно усложняя транзит грузов из Европы в Азию.

Келейное решение

Главный вопрос: почему это произошло? Сам Шеварднадзе объяснял необходимостью «окончательно решить старую проблему». Но процедура вызывает недоумение.

Документ не выносили на рассмотрение ни Политбюро, ни Совет Министров. Экс-премьер Николай Рыжков признавался, что соглашение готовилось в тайне. В законности документа усомнились даже сами американцы — представители Аляски заявляли, что Бейкер не имел права решать их судьбу без их участия.

В Совете Федерации до сих пор считают соглашение противоречащим национальным интересам России. А некоторые политики прямо называют его «преступным».

Историческая ирония

В 1867 году Россия добровольно продала Аляску. В 1990-м Советский Союз добровольно отдал акватории Берингова моря. В обоих случаях — по цене, которую потомки назвали грабительской.

Разница лишь в том, что в XIX веке американцы хотя бы заплатили. В 1990-м получили территорию, сопоставимую с целой европейской страной, без единого рубля компенсации. И теперь эта «вторая Аляска» — уже почти тридцать пять лет — остаётся для России потерянной. Юридически она наша. Фактически — американская.

Парадокс советской дипломатии: в последний год существования СССР его морские границы отодвинулись на тысячи квадратных километров. Без боя. Без денег. Без объяснений.