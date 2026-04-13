«Проект А119»: зачем американцы собирались взорвать Луну

Сегодня высадка человека на Луну кажется вершиной технической мысли и политического престижа. Но за несколько лет до того, как Нил Армстронг сделал свой «маленький шаг», американские военные планировали отметить победу в космической гонке иначе — они хотели взорвать Луну. Идея кажется абсурдной, но в контексте паранойи холодной войны и паники после успеха советского «Спутника» она обретает зловещую логику.

Политическая демонстрация

4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли. Для США это стало настоящим шоком. Провал собственной программы «Авангард» (ракеты взрывались на старте) на фоне триумфа СССР вызвал не только уязвленное самолюбие, но и параноидальный страх.

В ответ в Пентагоне решили действовать наверняка и с размахом. Зачем соревноваться в сложности технологий, если можно просто что-то взорвать? Ведь в применении атомного оружия США были непревзойденными лидерами.

Так в 1958 году родился «Проект А119» (официальное название — «Исследование научных лунных полетов»). Основная цель была не научной, а пропагандистской. Руководитель проекта Леонард Рейфель позже прямо заявил, что задачей было «внезапное демонстрационное воздействие на общественное мнение и на ход холодной войны». Иными словами, нужно было показать всему миру, кто здесь главная сверхдержава.

Как это должно было работать

Над проектом работала серьезная команда ученых из Armour Research Foundation при Иллинойсском технологическом институте. Среди них был астроном Джерард Койпер и его молодой аспирант — будущая звезда астрофизики и популяризатор науки Карл Саган, которому было поручено математическое моделирование расширения пылевого облака после взрыва.

Изначально планировалось использовать мощную водородную бомбу, но от этой идеи быстро отказались. Ракеты того времени просто не могли доставить такой тяжелый груз до Луны. Выбор пал на боеголовку W25 мощностью 1,7 килотонны (для сравнения: «Малыш», уничтоживший Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн).

Запустить боеголовку предполагалось уже в 1959 году. План был поразительно кинематографичен: ядерный заряд должен был взорваться на неосвещенной стороне Луны, вблизи линии терминатора — границы света и тени. В этом случае пылевое облако, поднятое взрывом, подсветилось бы солнечными лучами, и эффектный «салют» стал бы прекрасно виден с Земли.

Отказ от плана

К 1959 году проект был тихо свернут. Причины, вероятно, были комплексными.

Главный фактор — страх перед собственной глупостью. Если бы ракета с ядерной боеголовкой взорвалась при старте или, что еще хуже, упала бы на территории США, катастрофа была бы колоссальной.

Кроме того, как отмечал Леонард Рейфель, существовал риск радиоактивного заражения Луны, что могло серьезно осложнить будущие пилотируемые миссии и планы по созданию лунной базы.

Сыграл роль и научный скептицизм. Яков Зельдович, инициатор аналогичного советского проекта Е-4, пришел к выводу, что в вакууме вспышка будет слишком короткой, чтобы гарантированно зафиксировать её с Земли. Возможно, американские ученые пришли к похожим выводам.

Наконец, сама логика гонки изменилась. Когда стало понятно, что пилотируемый полет на Луну — не фантастика, а реальная перспектива, идея уничтожить её часть атомным взрывом стала выглядеть не только безумной, но и стратегически глупой. Взрыв мог перечеркнуть возможность исследования и потенциальной колонизации спутника.

Скрывали десятилетиями

О существовании «Проекта А119» общественность узнала лишь в середине 1990-х годов, когда биограф Карла Сагана Кей Дэвидсон наткнулась на упоминания о нем в документах ученого.

Сам Саган, впоследствии ставший страстным пацифистом и пропагандистом мирного освоения космоса, в 1959 году, будучи молодым аспирантом, с готовностью включил описание этой секретной работы в свое заявление для поступления в аспирантуру Калифорнийского университета.

В 2000 году существование плана публично подтвердил и сам руководитель проекта Леонард Рейфель. Правительство США, впрочем, никогда официально не признавало факта разработки ядерного удара по Луне.

Холодная война породила множество безумных идей, но «Проект А119» занимает среди них особое место. Он наглядно демонстрирует, насколько близко две сверхдержавы подошли к тому, чтобы превратить космос из объекта изучения в поле битвы, а безмолвный спутник Земли — в полигон для демонстрации военной мощи. И хорошо, что в итоге победил разум.