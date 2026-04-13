Акулина Петрова: как похороненная женщина родила ребенка

Боязнь быть похороненным заживо — тафофобия — была настоящей болезнью образованных людей XIX века. Этим страдал и Николай Гоголь. Классик панически боялся очнуться в гробу под землёй и потому завещал хоронить себя только при явных признаках разложения.

Но одно дело закончить дни в могиле, и совсем другое — там родиться. А между тем именно такой случай потряс Россию в 1819 году. И эта история, как говорят, усилила страхи Гоголя на всю оставшуюся жизнь.

Роковой день в Лопасне

Осенью 1819 года в подмосковном селе Лопасня выдалась урожайная пора. Все крестьяне, включая Фёдора Петрова, ушли в поле. Его жена Акулина осталась дома — беременность была уже на девятом месяце. Присматривать за ней оставили девятилетнюю племянницу Мавру.

Внезапно у Акулины начались схватки. Три часа она мучилась от боли, но потуги не давали результата. Маленькая Мавра впала в ступор и не позвала на помощь. В конце концов Акулина потеряла сознание. Очнувшись, в беспамятстве выбежала во двор, ухватилась за столб сарая и замерла. Только тогда девочка побежала за подмогой.

Похороны и стоны из-под земли

Вернувшийся муж и родственники нашли Акулину бездыханной. Её пальцы с такой силой вцепились в дерево, что их едва разжали. Ни дыхания, ни пульса — все признаки смерти были налицо. Односельчане обмыли тело, переодели и, следуя традиции, на третий день похоронили на местном кладбище у церкви.

А через два дня дети местного священника, игравшие у погоста, услышали странные звуки, похожие на стоны, доносящиеся из-под земли. Их отец, священник Иван, поначалу усомнился, но всё же решил проверить.

Спасение из могилы

Мужчины вскрыли свежую могилу. Когда откинули крышку гроба, все в ужасе замерли. Акулина Петрова находилась уже в другом положении. А в ногах у покойницы лежал живой младенец мужского пола.

Новорождённого вынули из гроба. Женщина не дождалась помощи — она задохнулась в тесном пространстве гроба. Ребёнка назвали Петром. И, если верить журналу «Библиотека для чтения» за 1837 год, мальчик выжил и был жив и здоров спустя почти два десятилетия.

Посмертные роды: что говорит наука

Случай Акулины Петровой — жуткий, но объяснимый. Скорее всего, она впала не в смерть, а в летаргический сон или каталепсию — состояние, имитирующее все признаки смерти. В XIX веке медицина часто ошибалась, принимая такое состояние за настоящую кончину.

Что касается рождения в гробу, науке известно явление «посмертных родов». Это трупный процесс, при котором газы, образующиеся при разложении в брюшной полости, давят на матку и выдавливают плод через родовые пути. Обычно это происходит между 48 и 72 часами после смерти. Однако в случае Акулины, похороненной на третьи сутки, этот жуткий механизм совпал с тем, что она, возможно, была ещё жива. И тогда ребёнок родился не благодаря гнилостным газам, а в агонии матери, которая очнулась в запертом гробу.

Тень на всю жизнь

Эта история разошлась по всей империи. Десятилетний Гоголь, живший тогда неподалёку, по слухам, был так потрясён, что с тех пор не спал спокойно. Тафофобия писателя достигла пика в 1840-х годах, и он завещал друзьям не хоронить себя, пока не появятся явные признаки разложения.

Так случай одной крестьянки из Лопасни навсегда отпечатался в русской культуре — напоминанием о том, что грань между жизнью и смертью порой бывает тоньше, чем мы думаем.