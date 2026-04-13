Сколько городов, деревень и сел уничтожили немецкие оккупанты

Политика геноцида, проводившаяся нацистами на оккупированных территориях СССР, имела множество форм. Одной из самых чудовищных стало массовое уничтожение населённых пунктов — часто вместе с жителями. Согласно данным книги «Уничтожение городов и деревень в Европе в годы Второй мировой войны» под редакцией В. И. Забаровского, за годы войны немецкие захватчики разрушили на территории Советского Союза 1710 городов и более 70 тысяч сёл и деревень. Лишь немногие из них сумели возродиться из пепла.

Хацунь: одна из первых

Одной из первых уничтоженных оккупантами деревень стала Хацунь в Брянской области. В конце октября 1941 года несколько красноармейцев, выходивших из окружения, напали на трёх немецких солдат, конвоировавших шестерых советских пленных. На следующий день каратели расстреляли жителей Хацуни и соседних населённых пунктов, а также беженцев из Брянска — всего 318 человек. В 1942 году деревня была сожжена дотла.

По уточнённым данным, переданным в 2011 году Федеральным военным архивом во Фрайбурге, немецкий офицер, командовавший расстрелом, в своём рапорте указал другую цифру — 188 человек. Однако послевоенные публикации, включая ответ председателя Карачевского райисполкома 1971 года, оперируют числом 318. Хацунь, некогда стёртая с лица земли, до сих пор значится на картах: по состоянию на 2012 год в ней проживали 8 человек.

Памяти мирных жителей Брянщины, уничтоженных нацистами, посвящён мемориальный комплекс «Хацунь», открытый в 2011 году. Это единственный в своём роде памятник сожжённым деревням России.

Масштабы трагедии

Разрушения не ограничивались единичными деревнями. По всей стране нацисты вели планомерное уничтожение населённых пунктов.

Россия понесла колоссальные потери. В одном только Новгородском районе было уничтожено 96 сёл и деревень. В Ленинградской области гитлеровцы стёрли с лица земли около 3 тысяч деревень. Изучение карательных операций на территории России, по признанию исследователей, всё ещё находится в начальной стадии. По словам составителей сборника «Сожжённые деревни России» Н.В. Кирилловой и В.Д. Селеменевой, в нашей стране до сих пор нет единой базы данных, учитывающей все сожжённые деревни.

Самой известной белорусской трагедией стала Хатынь. В марте 1943 года подразделения зондеркоманды СС «Дирлевангер» в ответ на убийство партизанами немецкого капитана взяли деревню в кольцо. Все 149 жителей были согнаны в колхозный сарай и сожжены заживо. Тех, кто пытался бежать, расстреливали. Всего же на территории Беларуси, как указывает Борис Долготович в издании «Беларусь в годы Великой Отечественной войны: в вопросах и ответах», нацисты сожгли и разрушили 9200 сёл и деревень.

На Украине немецкие захватчики во время оккупации и в период отступления полностью разрушили 61 населённый пункт. Особой жестокостью отличалась расправа над селом Корюковка, где было сожжено 1390 домов, а число жертв, по разным оценкам, превысило 7 тысяч человек. Некоторые исследователи называют эту трагедию самой массовой расправой над мирным населением за всю историю Второй мировой войны.

Сотни тысяч уничтоженных домов, миллионы искалеченных судеб — такова цена нацистской политики «выжженной земли». Цифры в 70 тысяч сёл и деревень, 1710 городов — это не просто статистика. За каждой из них стоит своя Хатынь, своя Хацунь, своя Корюковка.