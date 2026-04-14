Приметы и поверья на 14 апреля: что нельзя делать на Марью Пустые щи

По народному календарю 14 апреля — Марья Пустые щи. Православные верующие почитают память святой Марии Египетской, которая считалась покровительницей женщин. В старину этот день также называли «женским. А «Пустыми щами его прозвали потому, что к этому времени у людей обычно заканчивалась запасенная на зиму капуста, а значит, нечем было заправить даже щи.

Девушки и женщины наводили в этот день порядок в доме, убирались, стирали, мыли окна, чтобы избавиться от тревог и хворей. Хозяйки готовили постные щи и кормили домашних.

Также помогали одиноким и обездоленным людям, вдовам и сиротам. Люди верили, что, делая добрые дела, очищают свою душу. Однако хвастаться своей добротой не стоит.

Незамужние девушки устраивали шуточные розыгрыши, чтобы найти своего суженого: тот, кто верно отвечал на шутку и даже подыгрывал красавице, вполне мог претендовать на роль будущего избранника.

В этот день запрещается обижать и тем более убивать пауков. Если нарушить запрет, настанут тяжелые финансовые проблемы. Нельзя также ссориться с домашними — можно обидеть домового. Чтобы в жизни не начались неприятности, лучше вернуться домой до темноты.

На Марью Пустые щи нельзя отказывать в помощи тем, кто просит милостыню. Девушкам и женщинам не стоит идти в парикмахерскую и стричь волосы — чтобы не лишиться мужской любви.

По народным приметам, если в этот день гром гремит глухо и короткими раскатами, в ближайшие дни будет тепло и солнечно. Об этом же говорит и обилие звезд на небе. Гроза на Марью Пустые щи предвещает засушливое лето, а молния на закате дня сулит приближение дождя. Если утром стелется туман — год будет урожайным на грибы.