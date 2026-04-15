Река Волга: почему ее называют великой

Волгу называют главной рекой России. Она пересекает страну с севера на юг, собирая воды сотен рек, соединяя города и регионы, питая промышленность и вдохновляя художников, поэтов и музыкантов. «Лента.ру» рассказывает, где берет начало эта водная артерия, по каким землям протекает и почему ее называют великой.

Волга: главное о реке

Волга — величайшая река Европы, а также одна из крупнейших рек, протекающих по территории России. Река пересекает территории 15 регионов страны, а в ее бассейне проживает около 60 миллионов человек — это более трети населения страны.

3530 км составляет длина Волги, а площадь бассейна — 1,36 млн км²

В беседе с «Лентой.ру» учитель географии Карина Джабраилова уточнила: «На самом деле раньше Волга была длиннее — 3690 километров. Но после того, как построили водохранилища и ГЭС, протяженность сократилась. Сейчас это уже не совсем река в классическом понимании, а целая система водохранилищ, на которых стоит восемь гидроэлектростанций. Их называют Волжско-Камским каскадом, и они дают огромное количество энергии для городов и заводов».

Ширина и глубина Волги сильно меняются на разных участках:

исток — всего несколько метров в ширину, глубина 20–30 сантиметров;

среднее течение — ширина достигает нескольких километров, глубина до 35 метров;

Куйбышевское водохранилище (Жигулевское море) — ширина до 40 километров, максимальная глубина 41,5 метра.

Где находится исток и устье

Волга берет начало на Валдайской возвышенности в Тверской области, у села Волговерховье. Исток расположен на высоте 228 метров над уровнем моря — это небольшой ручей, над которым установлена деревянная часовня.

Впадает река в Каспийское море, формируя обширную дельту площадью около 12 тысяч квадратных километров. Устье находится на 28 метров ниже уровня Мирового океана. Волга — крупнейшая река внутреннего стока, то есть река, воды которой не достигают океана.

Притоки Волги

Волга принимает около 200 притоков. Самые крупные из них — Ока и Кама. Ока впадает в Волгу в Нижнем Новгороде, Кама — в Татарстане. Интересно, что по гидрологическим характеристикам Кама полноводнее Волги в месте их слияния. Однако исторически сложилось, что главной рекой считается Волга, а Кама — ее притоком.

Питание реки

Волга имеет смешанное питание. Основной источник — талые снеговые воды, которые определяют режим реки и ее полноводность в весенний период. Также значительную роль играют подземные воды, питающие Волгу даже в самые засушливые сезоны.

Среди источников питания Волги выделяют:

Снеговое питание (60 процентов) — главный источник, формирующий до двух третей всего годового стока. Весной, когда снег начинает таять на обширной территории бассейна, уровень воды резко поднимается. В естественном режиме, до строительства водохранилищ, половодье было самым мощным и драматичным периодом в жизни реки: вода затапливала поймы на десятки километров. Сегодня сток зарегулирован плотинами ГЭС, но снеговое питание по-прежнему остается основой водного баланса Волги.

Грунтовые воды (30 процентов) — обеспечивают реке стабильность в течение всего года. Подземные источники питают Волгу даже в зимнюю межень (период, в который уровень воды в реке находится на максимально низком уровне), когда поверхностный приток практически отсутствует, и в засушливое лето. Благодаря грунтовому питанию река не пересыхает и сохраняет судоходные глубины даже в самые маловодные периоды. Именно подземные воды поддерживают исток и верховья реки.

Дождевые воды (10 процентов) — наименее значимый, но важный источник пополнения. Летние и осенние ливни могут вызывать кратковременные паводки, особенно на участках ниже впадения крупных притоков. Однако вклад дождевых вод в общий объем стока по сравнению со снеговым питанием невелик. В южной части бассейна, где осадков выпадает меньше, роль дождевого питания снижается еще сильнее.

История названия

Происхождение названия «Волга» до конца не установлено, существует несколько версий.

Наиболее распространенная связывает название со славянским словом «влага» или древнерусским «волога» — так в старину называли воду, влагу, а также жидкость вообще. Есть предположение, что название произошло от праславянского vьlga, что означало «влажность», «влага».

У разных народов, живших на берегах реки, были свои имена для Волги.

Итиль (Идел) — так называли Волгу тюркские народы: татары, башкиры, чуваши. Это слово означало «река» или «большая река». Именно под именем Итиль Волга была известна в арабских и персидских источниках эпохи Средневековья.

Ра — так реку называли в античные времена. Это название встречается в трудах древнегреческого географа Клавдия Птолемея. Некоторые исследователи связывают его со скифо-сарматскими языками.

Рав — мордовское название Волги, сохранившееся до сих пор в эрзянском и мокшанском языках.

Юл — марийское название реки.

Атӑл — чувашское название, восходящее к древнебулгарскому и хазарскому именованию реки.

Современное название «Волга» закрепилось за рекой несколько веков назад и прочно вошло в русский язык. В фольклоре и литературе реку почтительно именуют «Волга-матушка», подчеркивая особое отношение народа к этой реке — как к кормилице, защитнице и символу национального величия.

История Волги

Волга — одна из древнейших рек планеты. Геологически она начала формироваться более пяти миллионов лет назад, а первые люди появились на ее берегах еще в эпоху палеолита — свыше 100 тысяч лет назад. Античные авторы — Геродот, Страбон, Птолемей — упоминали эту реку в своих трудах, называя ее Оаром или Ра.

Волжский торговый путь

Главная роль Волги в истории России определилась ее географией. Река и ее притоки стали естественным коридором, соединившим северные земли с Каспием, а через переволоки, то есть небольшие участки суши, по которым во избежание обходного пути по воде суда перетаскивали волоком, — с Доном, Азовским и Черным морями. Так возник Волжский торговый путь — одна из древнейших магистралей Восточной Европы.

В IX–X веках по Волге шла активная торговля. Из славянских земель везли меха, воск, мед, оружие. Из Арабского халифата — ткани, металлы, пряности. Крупнейшими центрами стали хазарский Итиль в устье, Волжская Булгария в среднем течении и древнерусские города в верховьях — Муром, Суздаль, Ростов.

Путь приходил в упадок после разгрома Хазарского каганата князем Святославом, а затем и после монголо-татарского нашествия. Лишь в XV веке торговля начала восстанавливаться, а после взятия Казани и Астрахани Иваном Грозным вся Волга оказалась под контролем Московского государства.

Расцвет судоходства

В XVII веке начался настоящий расцвет волжского судоходства. На реке появились крупные торговые центры — Самара, Саратов, Царицын (ныне Волгоград). По Волге ходили караваны из сотен судов, перевозившие хлеб, рыбу, соль, а позже — хлопок и нефть.

Движение вверх по течению было тяжелым. До появления пароходов грузовые суда тянули бурлаки — наемные работники, которые десятками тысяч тащили суда бечевой. В XVIII–XIX веках в сезон на Волге трудилось до 300 тысяч бурлаков.

Важным этапом стало строительство водных систем, связавших Волгу с другими морями. В 1810 году открыли Мариинскую систему, соединившую бассейны Волги и Невы. Это дало выход к Балтийскому морю и укрепило логистику. Позже появились и другие каналы, а в 1952 году открыли Волго-Донской канал, обеспечивший выход к Азовскому и Черному морям.

XX век: энергетика, война, индустриализация

В 1930-е годы Волга приобрела новое значение — она стала источником электричества. На реке начали строить гидроэлектростанции, положив начало Волжско-Камскому каскаду ГЭС. Сегодня это крупнейшая в Европе транспортно-водно-энергетическая система.

Во время Великой Отечественной войны Волга стала ареной одного из главных сражений — Сталинградской битвы. Город Волгоград, носивший тогда имя Сталинград, выдержал многомесячную осаду, и победа на Волге переломила ход войны.

В послевоенные десятилетия строительство водохранилищ и ГЭС продолжилось. Волга окончательно превратилась из свободно текущей реки в систему крупных водохранилищ.

Волга сегодня

Сегодня Волга — главная водная артерия России. По ней возят миллионы тонн грузов: нефть, лес, стройматериалы, зерно. Грузовые и пассажирские суда каждый год проходят сотни тысяч километров по реке и ее каналам.

Волжско-Камский каскад из восьми ГЭС дает энергию для городов и заводов.

Также каждое лето сотни круизных теплоходов отправляются в путешествие по реке.

Главные города и достопримечательности

Волга пересекает 15 регионов России — от Тверской области на северо-западе до Астраханской на юге. На ее берегах расположены четыре города-миллионника: Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград. Река традиционно делится на три части:

Верхняя Волга (от истока до устья Оки);

Средняя Волга (от Оки до Камы);

Нижняя Волга (от Камы до Каспийского моря).

Верхняя Волга

«Верхняя Волга — это зона густых лесов и древних русских городов. Река здесь еще не разгулялась вовсю, но уже набрала силу. Здесь чувствуешь себя не на огромной водной магистрали, а в уютном, почти камерном путешествии — берега близко, города небольшие, каждый со своим лицом. А еще именно отсюда, по каналу имени Москвы, стартуют знаменитые круизные маршруты», — рассказывает географ Карина Джабраилова.

Субъекты РФ на Верхней Волге:

Тверская область;

Московская область;

Ярославская область;

Ивановская область;

Костромская область;

Нижегородская область.

На Верхней Волге расположены следующие крупные города.

Тверь — один из древнейших городов на Волге, основанный в XII веке. Здесь река делает крутой поворот, и именно отсюда начинается регулярное судоходство. Рыбинск — в прошлом столица бурлаков. Сегодня здесь расположен Рыбинский гидроузел и огромное Рыбинское водохранилище, которое местные жители называют морем.

Ярославль — жемчужина Золотого кольца, основан Ярославом Мудрым. Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кострома — город с уникальной деревянной архитектурой и знаменитым Ипатьевским монастырем, где был призван на царство Михаил Романов.

Нижний Новгород — один из крупнейших городов на Волге, расположенный у слияния с Окой. Здесь находится Стрелка — место, где две реки соединяются. Прямо над Стрелкой расположена одна из самых длинных канатных дорог в России, перекинутая через Волгу.

Средняя Волга

«Это зона лесостепи, где правый берег резко обрывается к воде живописными утесами, а левый уходит в бескрайние заливные луга. Здесь в Волгу впадают крупнейшие притоки — Ока, Сура, Свияга, Ветлуга. Именно в среднем течении река наиболее мощна и величественна: ширина достигает нескольких километров, а в районе Куйбышевского водохранилища — десятков. Также это очень популярный туристический участок — здесь есть базы, кемпинги и глэмпинги», — продолжает Карина Джабраилова.

Субъекты РФ на Средней Волге:

Нижегородская область;

Республика Марий Эл;

Чувашская Республика;

Республика Татарстан.

На Средней Волге тоже есть крупные города.

Чебоксары — столица Чувашии. Здесь находятся Чебоксарская ГЭС и одноименное водохранилище. Город славится своими набережными, которые после масштабной реконструкции стали одним из любимых мест отдыха горожан и туристов.

Казань — столица Татарстана, один из крупнейших и самых динамично развивающихся городов на Волге. В Казани есть что посмотреть: Кремль, мечеть Кул-Шариф, пешеходная улица Баумана, остров-град Свияжск и «Вселенский храм» всех религий, который стоит прямо на берегу.

Нижняя Волга

«Нижняя Волга — это настоящий рай для рыбаков. Здесь водится больше 70 видов рыбы: осетровые, судак, сом, вобла — кого тут только нет. А у Астрахани начинается дельта — огромная территория с сотнями протоков, рукавов и островов. Это примерно 12 тысяч квадратных километров воды, камыша, лотосовых полей. Также это одно из самых интересных мест в России не только для рыбалки, но и для наблюдения за птицами», — говорит Карина Джабраилова.

Субъекты РФ на Нижней Волге:

Республика Татарстан;

Ульяновская область;

Самарская область;

Саратовская область;

Волгоградская область;

Республика Калмыкия;

Астраханская область.

На Нижней Волге расположены следующие крупные города.