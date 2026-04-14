«В грязи западной по уши»: что Феофан Затворник предсказал России

В 1866 году епископ Феофан, блестящий церковный администратор, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, неожиданно подал в отставку. Он уехал в Вышенскую пустынь, заперся в келье и не выходил оттуда 22 года. Для современников — чудачество. Для истории — момент, когда Россия лишилась одного из самых проницательных аналитиков собственных болезней. Умер Феофан в 1894-м, за 23 года до крушения империи. Но в своих письмах — а он писал их до сорока в день — успел сказать всё.

«Завязли в грязи западной по уши»

Эта фраза сегодня расходится по интернету как пророчество, сбывающееся на глазах. Феофан действительно сказал именно так. Он видел, как русское общество второй половины XIX века слепо копирует европейские моды, идеи и пороки. И это его бесило. «Завязли в грязи западной по уши, и всё хорошо», — писал он.

«Есть очи, но не видим; есть уши, но не слышим; и сердцем не разумеем».

Фраза о «грязи» — не публицистический приём. Феофан действительно верил, что западное влияние отравляет Россию на уровне самой сути. Современное западное образование, по его убеждению, «пропитано языческими началами, враждебными христианству». Западная церковь забыла, как себя вести настоящим церковным людям, и поступает как язычники. А русские перенимают это, не разобравшись.

Иноземные учителя

Но самое страшное в пророчествах Феофана — механизм наказания. Он считал, что Господь наказывает и будет наказывать Россию Западом. И не случайно, а целенаправленно. «Западом и наказывал, и накажет нас Господь, а нам всё в толк не берётся», — писал он. Если русские не опомнятся, предупреждал святитель, «пошлёт на нас Господь иноземных учителей, чтобы привели нас в чувство».

Вдумайтесь: иноземные учителя. Те самые европейцы, чьими идеями Россия так увлеклась, станут её бичом. Они придут не просвещать, а наказывать.

Предчувствие катастрофы

Феофан предсказал революцию и гражданскую войну за двадцать с лишним лет до их начала. И предсказал не как политический аналитик, а как диагност духовного состояния. Он видел, что вера слабеет, что «зловерие и неверие поднимают голову», что «попы всюду спят» и «через поколение, много через два иссякнет наше православие».

Причина проста: народ потерял духовную опору, а царская власть, которую Феофан считал единственным щитом от антихриста, не справлялась. «Пока будет в силе царская власть, антихрист не явится», — писал он. Но когда монархия падёт и народы «заведут самоуправство» (демократию и республики), тогда и дьяволу станет просторно.

Запад как зеркало

Парадокс Феофана в том, что он был не просто консерватором-изоляционистом. Он прекрасно знал Запад. Читал западных мыслителей, понимал логику европейской политики. И именно потому так резко критиковал. Он видел, что русская элита берёт у Европы не лучшее, а самое поверхностное и разрушительное. «Самые крайние выводы самых односторонних западных мыслителей смело выдаются за последнее слово просвещения», — писал он.

В этом его критика оказывается удивительно современной. Феофан предупреждал не против заимствований как таковых — он был против слепоты. Против того, чтобы, завязнув в чужой грязи, считать это высшим благом.

Сбывается ли сегодня

В последние годы пророчества Феофана Затворника вспоминают всё чаще. В 2025 году сразу несколько изданий опубликовали подборки предсказаний святых старцев, и фраза «в грязи западной по уши» замелькала в заголовках. Некоторые комментаторы видят в его словах прямое указание на современную политическую ситуацию.

Но сам Феофан вряд ли был бы доволен такой популярностью. Он не писал политпрограмм. Он писал письма — конкретным людям, которых считал заблудшими, и предупреждал их о том, что видел. Его главный урок не в том, что Запад плох, а в том, что духовная слепота опаснее любого внешнего врага.

«В этой грязи мы увязли по самые уши, и, однако же, остаёмся равнодушными, слепыми и глухими… Пляшем в этом дьявольском угаре, словно помешанные», — говорил он.

И если задуматься, это предупреждение адресовано не правителям, а каждому из нас.