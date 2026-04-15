Приметы и поверья на 15 апреля: что нельзя делать на Тита Ледолома

По народному календарю 15 апреля — день Тита Ледолома. В старину считалось, что к этому дню лед на реках и озерах окончательно сходит. Те, кто занимался торговлей, называли 15 апреля Барыш-день и старались как можно веселее его отметить, чтобы весь год продажи шли хорошо. Православные верующие вспоминают святого Тита Чудотворца, жившего в IX веке в Константинополе.

В этот день наши предки отправлялись в церковь. Преподобного Тита Чудотворца просили даровать здоровье, семейное счастье и послать богатый урожай.

После посещения храма устраивали веселые посиделки с друзьями и родными, пели и танцевали. По поверьям, если на Тита Ледолома хорошо погулять, исполнятся все заветные мечты и уйдут все невзгоды.

Хозяйки наводили в домах порядок, выбивали подушки и одеяла и меняли постельное белье, окропив его святой водой. Считалось, что это помогает избавиться от негативной энергии и проблем со сном. Мужчины занимались работами во дворе или в огороде.

В день Тита Ледолома нельзя предаваться грусти и унынию, чтобы не навлечь на себя еще более серьезные неприятности. Также запрещается подкармливать ворон: если вороны кружат над домом и во весь голос каркают, в семье случится беда — заболеет кто-то из близких.

Еще один запрет гласит: на Тита Ледолома не держи в голове плохие мысли и ни с кем не ссорься.

По тому, как ведет себя лед на водоемах, в этот день можно узнать свою судьбу. Если льдина отколется и станет тонуть, год обещает быть тяжелым. Видеть плывущие льдины считается добрым предзнаменованием — во всех делах будет сопутствовать удача. Если луга залили вешние воды, трава созреет рано и ее будет много. Журавли летят клином на север — близится потепление, а вот если журавлиный клин направляется на юг, погода испортится, а год будет неурожайным.