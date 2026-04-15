Какие трофеи пользовались наибольшей популярностью у рядовых красноармейцев

Трофеи победителей: что увозили красноармейцы из Германии

Весной 1945 года австралийский военный корреспондент Осмар Уайт писал: «Победа подразумевала право на трофеи. Победители отбирали у врага все, что им нравилось: выпивку, сигары, фотоаппараты, бинокли, пистолеты, серебряные украшения, посуду, меха». Речь шла о войсках западных союзников, но советские солдаты-победители тоже не возвращались домой с пустыми руками. Правда, в Красной армии чрезмерное увлечение трофеями называли не «изъятием сувениров», а «барахольством» — и относились к этому неоднозначно.

Право на трофей

Осмар Уайт был совершенно прав: право на трофей — это неотъемлемое право победителя. Особенно когда солдат получает из дома письма, в которых жена или мать пишет, что в разоренной войной деревне нечего есть, что немцы сожгли дом и уничтожили живность, что дети не ходят в школу, потому что им нечего надеть. Советские солдаты слишком хорошо помнили, что представляли собой области, побывавшие под немецкой оккупацией. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, войдя в сытую Европу, бойцы Красной армии набивали вещмешки подарками для семьи: одеждой, красивыми вещицами, отрезами ткани.

Командование быстро обратило внимание на «барахольство» и приняло меры, чтобы упорядочить процесс. Прежде всего, создали специальные трофейные команды, которые занимались сбором бесхозного имущества. Отнимать что-либо у мирных жителей и мародерствовать строго запрещалось. Правда, этот запрет останавливал далеко не всех, и сохранились документы, свидетельствующие, что бойцов, уличенных в подобных проступках, жестоко наказывали.

В декабре 1944 года вышло постановление Госкомитета обороны No7192с, разрешавшее рядовым красноармейцам, хорошо выполнявшим свой долг, а также сержантам и офицерам раз в месяц отправлять домой посылки. Рядовым и сержантам разрешались посылки весом в пять килограммов, офицерам — десять, генералам — шестнадцать. Офицеры и генералы оплачивали отправку сами, а солдаты и сержанты отправляли посылки бесплатно. Боец в порядке поощрения отправлялся на трофейный склад и там выбирал подарки для семьи. Конечно, система работала не всегда гладко: некоторые ухитрялись вместо одной отправить по пять-семь посылок в месяц, другие просто не имели возможности добраться с передовой до склада и почты. Тем не менее, система действовала, и командование стремилось пресекать грубые нарушения.

Содержимое солдатских посылок

Сохранились описи предметов, которые солдаты отправляли домой. В них — как правило, самые необходимые вещи: отрез ткани (не более шести метров), пара-другая обуви (чаще женской и детской), тетрадки, карандаши, сахарин или сахар, шоколад. В качестве «предметов роскоши» выступали духи, шелковые чулки, наручные часы. Очень часто домой отправляли наборы швейных иголок, мыло, рубанки и другой инструмент. Отправляли и одежду, не слишком заботясь о размере — ее можно было перешить или выменять на продукты. Ношеные вещи брать не любили. Сохранились свидетельства, что многие солдаты, приходя на трофейный склад, старались выбирать вещи с бирками советских фабрик. Они говорили: возвращаем то, что награбили немцы.

Иногда солдат премировали за храбрость и умелые действия в бою, вручая «подарок от командования» — гармонь или аккордеон, швейную машинку или другую ценную вещь. Такие подарки получали демобилизованные солдаты или те, кто отправлялся в отпуск.

А что было в вещмешках?

Конечно, наивно было бы считать, что посылками с трофейных складов ограничивались абсолютно все бойцы. В вещмешках у многих брякали серебряные ложки и вилки, портсигары, солдаты привозили домой зажигалки, складные ножи и, конечно, наручные часы. Пехотинцы много унести не могли по определению — любому солдату важно, чтобы мешок не оттягивал плечи, да и жизнь дороже любых трофеев. В этом смысле гораздо удачливее были бойцы моторизованных частей: на колесах увезти можно гораздо больше.

По своей простоте наши солдаты — в массе своей не слишком образованные колхозники или рабочие — хватали вещи не самые ценные: подушки, пуховые одеяла, красивые ткани, нарядные детские игрушки. Сохранились совершенно курьезные истории о том, как бойцы привозили домой, например, мешок велосипедных звонков или губных гармоник. Зачастую этими «сокровищами» и ограничивались трофеи победителей. Описаны случаи, когда солдаты привозили домой собак — овчарок или такс.

Какими бы ни были солдатские трофеи, ясно одно: ничего из этих вещей не досталось нашим солдатам даром. Четыре года войны, путь от Москвы до Берлина — победители заплатили за эти часы, портсигары и карандаши непомерно высокую цену. И каждый трофей был не столько добычей, сколько памятью — о боях, о товарищах, о том, что враг побежден и наконец-то можно возвращаться домой.