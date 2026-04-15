Как британцы воевали на стороне нацистов против СССР в 1945 году

О бое советских летчиков с английскими истребителями над немецким портом Пиллау стало известно благодаря омскому историку Сергею Григорьевичу Сизову, который в 2014 году записал воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, стрелка-радиста Владимира Степановича Вострейкина. В советское время о стычках между СССР и силами союзников старались не говорить — слишком неудобная это была тема для официальной пропаганды, твердившей о нерушимом братстве по оружию. Но факты, как говорится, упрямая вещь.

От «Птенчика» до «Снайпера»

Владимир Вострейкин появился на свет в Прииртышье, в селе Урлитюп под Павлодаром, в 1926 году. В 1929 году семью раскулачили, а в 1937-м отца арестовали за антисоветскую пропаганду и расстреляли. Чтобы не попасть под каток репрессий, семья уехала в Киргизию.

Там выяснилось, что у Володи есть дар: он метко стрелял на охоте. Поэтому немудрено, что когда началась война, пятнадцатилетний Вострейкин напросился с другом в военную разведшколу в Алма-Ате. В школе они оказались самыми молодыми курсантами — зачислили их по протекции отца друга. Увы, в школе выяснилось, что парень не тянет немецкий, и его перевели под Челябинск в Троицкую военно-авиационную школу. Здесь Вострейкин учился больше года — сначала его готовили как стрелка-радиста, а позже — как штурмана.

Отправлять на фронт несовершеннолетнего начальство не торопилось. Лишь весной 1943 года Вострейкин попал на Центральный фронт. Его распределили в 858-й штурмовой полк. Его юность настолько бросалась в глаза, что табак и наркомовские сто граммов ему заменили горьким шоколадом. При первом же налете «Мессершмиттов» на аэродром Вострейкин проявил характер: с товарищем занял место убитых зенитчиц и обстрелял немецкие бомбардировщики. Был ранен. За мужество при отражении авианалета был награжден медалью «За боевые заслуги» и получил у сослуживцев прозвище «Снайпер».

С февраля 1944 года Вострейкин участвовал штурманом в боевых вылетах на Пе-2, а позже стал стрелком на «Черной смерти» — штурмовике Ил-2. Ему удалось повоевать на Курской дуге в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. А с 1944 года он летал вместе с командиром полка Константином Бреховым.

Однажды в Польше под городом Торн после разгрома танковой колонны немецкие асы сумели подбить Ил-2. Пришлось садиться в расположении противника. Посадка была жесткой, в лесу, самолет загорелся. Едва стрелок успел вытащить из кабины травмированного командира, как Ил взорвался. Когда к укрывшимся в кустах летчикам приблизился немецкий патруль, Вострейкин застрелил собаку и закидал фашистов гранатами. Тридцать километров пришлось добираться летчикам до линии фронта. Когда они добрались до своих, врач санчасти авиаполка обратил внимание, что у восемнадцатилетнего парня совершенно седые виски.

Операция «Немыслимое» и эвакуация эсэсовцев

В начале 1945 года Вострейкин пересел на Ил-10, который был еще мощнее Ил-2. На самолете были установлены пять пушек и десять ракетных установок. Победный май стрелок встретил в Восточной Германии, под городом Котбус.

10 мая эскадрилья получила срочное задание — вылететь к портовому городу Пиллау (ныне Балтийск в Калининградской области) и уничтожить баржи, на которых уцелевшие эсэсовцы пытались уйти в порты, контролируемые союзниками. Восемнадцатилетний Вострейкин тогда не мог знать, что месяцем ранее премьер-министр Британии Уинстон Черчилль приказал начать подготовку к войне с СССР. Эту операцию называли «Немыслимое». Ее план предусматривал использование против советских войск уцелевших формирований нацистов, которые с февраля 1945 года активно сдавались американцам и англичанам. Союзники не просто принимали капитуляцию — они сохраняли немецкие части как потенциальный резерв для будущей войны против Красной армии.

Однако двойную игру англосаксов разгадали. Командующий Белорусским фронтом Георгий Жуков, узнав об эвакуации немцев из Пиллау, приказал командиру авиадивизии генерал-майору Василию Рязанову уничтожить суда. Для выполнения задачи были подняты в воздух десять самолетов Ил-10 858-го полка. Стрелком одного из Илов и оказался Вострейкин.

Бой над Балтикой

В районе Балтики самолетам пришлось сесть на военный аэродром для дозаправки. В намеченном квадрате Балтийского моря пилоты штурмовиков без труда нашли немецкий конвой, состоявший из самоходных барж и катеров, который уходил на запад. Но советских летчиков ждал настоящий сюрприз: отход фашистов прикрывал десяток британских истребителей «Харрикейн».

Как только эскадрилья майора Легонького приблизилась к конвою, англичане огнем попытались отогнать советские самолеты. Командир эскадрильи немедленно доложил командованию об обстановке. Ответ был однозначным: корабли противника уничтожить, а по англичанам открыть ответный огонь и если придется — сбивать.

Бой оказался коротким. Ил-10 превосходил английские самолеты по скорости и по огневой мощи. Вскоре три «Харрикейна» задымились и рухнули в море. Остальные английские пилоты решили не рисковать и ретировались. После этого советские летчики направили всю огневую мощь самолетов на конвой. Баржи и катера были уничтожены в несколько заходов.

Этот бой, о котором долгие годы молчали, — лишь один из многих эпизодов скрытого противостояния между вчерашними союзниками. Вторая мировая война официально закончилась 8 мая, но для летчиков 858-го полка она продолжилась 10 мая — уже против англичан. И, как показала история, опасения советского командования были не напрасны: «холодная война» началась задолго до Фултонской речи Черчилля.