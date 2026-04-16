Зачем Фидель Кастро носил на одной руке по двое часов

Москва, 1963 год. В разгар Холодной войны в Кремле проходит встреча лидера СССР Никиты Хрущева и команданте кубинской революции Фиделя Кастро. Фотокорреспонденты щелкают затворами, фиксируя эпохальный момент — и на одной из таких фотографий возникает странная деталь, которая сбивает с толку даже сейчас.

На левом запястье Кастро красуются двое часов одновременно, и оба — Rolex. Команданте, только что свергший режим Батисты и ставший символом борьбы с американским империализмом, носит сразу два швейцарских хронометра. Зачем?

Версий за десятилетия накопилось множество — от скучно-прагматичных до откровенно мистических.

Две стрелки и один циферблат

Самое очевидное объяснение — Кастро отслеживал время сразу в нескольких часовых поясах. Разница между Москвой и Гаваной составляет ровно семь часов. Когда в столице СССР клонится к закату, на Острове Свободы только приближается полдень. Постоянно держать в уме эту разницу — утомительно даже для человека с феноменальной памятью. Проще взглянуть на запястье.

По некоторым данным, Кастро отслеживал не только московское и гаванское время, но и вашингтонское. В сумме его хронометры давали обзор сразу трех временных зон одним движением руки.

Но если дело только в этом — почему не использовать одни часы с функцией GMT? Такие модели у Rolex существовали уже в начале 1960-х. Команданте либо не знал об этой возможности, либо предпочитал более статусные модели, либо действительно хотел видеть сразу несколько циферблатов.

Подстраховка для Rolex

Другое объяснение звучит почти кощунственно по отношению к швейцарскому качеству. По одной из версий, вторые часы служили просто резервом на случай, если первые остановятся. Для человека, который пережил больше шестисот покушений и привык к постоянной угрозе, привычка дублировать жизненно важные вещи выглядит вполне логично.

В интернете эту версию называют «кощунственной»: утверждать, что Rolex может внезапно встать, — почти оскорбление для марки. Но Кастро был не часовым коллекционером, а революционером. Его интересовала надежность, а не брендовый снобизм.

Браслет и сигара

Отдельного внимания заслуживают конспирологические теории. Одна из них связана с религией сантерия, распространенной на Кубе. Последователи этого африканского культа носят на запястье защитный браслет, и якобы Кастро, посвященный в сантерию, просто прикрывал его вторыми часами. Доказательств этому нет, но звучит эффектно.

В западной прессе активно муссировалась и «капиталистическая» версия: мол, защитник бедняков на публике на самом деле тайно обожал роскошные аксессуары. Эта теория рассыпается при взгляде на поздние фотографии Кастро — в преклонном возрасте он появлялся на публике с дешевыми электронными часами.

Что в итоге

Фидель Кастро не был бы Фиделем Кастро, если бы оставил загадку без ответа. Во время одного из визитов в Москву его напрямую спросили: зачем две пары часов сразу? И команданте ответил прямо: на одних часах — гаванское время, на других — московское.

Казалось бы, вопрос закрыт. Но нет — в этом ответе есть своя магия. Привычка носить двое часов на одной руке стала частью мифа о команданте: человеке, который мог отслеживать время в Москве и Гаване одновременно, который не доверял механизмам настолько, чтобы носить два, и который оставался загадкой даже в такой мелочи.