Павел Судоплатов: почему главный диверсант Сталина пять лет притворялся сумасшедшим

Павел Судоплатов прожил долгую жизнь и скончался в 1996 году в возрасте 89 лет. Легендарный разведчик, ликвидатор Троцкого, организатор партизанской войны в тылу врага — он был одной из ключевых фигур сталинской разведки. Однако в середине 1950-х годов над ним нависла реальная угроза быть расстрелянным. Спасая свою жизнь, генерал решился на отчаянный шаг — симулировать психическое расстройство. Врачи устроили Судоплатову жестокую проверку, которую тот выдержал ценой нечеловеческих усилий.

На грани расстрела

Знаменитый разведчик был арестован в конце августа 1953 года. На страницах своей книги «Под псевдонимом Ирина» чекистка Зоя Воскресенская, которая, кстати, встала на защиту коллеги, утверждала, что Павла Судоплатова взяли под стражу как «пособника Берии». Подобное обвинение по тем временам не сулило ничего хорошего. Самого министра внутренних дел Лаврентия Берию расстреляли в декабре 1953 года. Избежать казни не удалось и многим его «пособникам». Понимая всю серьезность своего положения, Судоплатов решил притвориться сумасшедшим.

Как признавался сам Павел Судоплатов в своих мемуарах «Победа в тайной войне», на эту мысль его навела история большевика Камо, который сымитировал психическое расстройство и был помещен в тюремный лазарет, откуда вскоре и бежал. Конечно, Судоплатов никуда бежать не собирался: он просто надеялся потянуть время. С июля 1954 года, если верить документам санчасти Бутырской тюрьмы, разведчика стало отличать «своеобразное поведение с отказом от пищи», вследствие чего он был переведен в психиатрическое отделение Бутырки.

Проверка на сумасшествие

Кормили Павла Судоплатова принудительно, из-за чего разведчик, по его же собственным словам, лишился передних зубов. Однако это испытание оказалось для него не самым трудным. Согласно его собственному сценарию, Судоплатов должен был выказывать абсолютное безразличие к окружавшим его людям и обстановке. Придерживаться тактики было непросто. Так, Судоплатову разрешили свидания с супругой, на которых присутствовали следователь и двое врачей. Как писал разведчик в своей книге «Разведка и Кремль», на первом свидании он смог сдержаться, но на втором слезы сами брызнули из его глаз.

Видимо, следователи и медики подозревали, что Судоплатов симулирует расстройство, почему и позволили ему встречи с женой. Несмотря на эмоции, Павел Анатольевич пытался казаться каменным. Как рассказывает Валерий Большаков (автор издания «Диверсант № 1. Наш человек Судоплатов»), доктора назначили подозрительному пациенту спинномозговую пункцию. Судоплатов не скрывал, что боль была адская. К тому же медики умудрились еще и повредить ему позвоночник. Однако генерал все выдержал, сохранив абсолютно отстраненное выражение лица.

Тайная жизнь «безумца»

Между тем тайная жизнь «больного» Павла Судоплатова просто бурлила. Как пишет И.В. Закурдаев в своей книге «Владимирский Централ», жена приносила Судоплатову передачи, завернутые в свежие газеты. Благодаря такой хитрости разведчик был в курсе всех новостей и мог «регулировать» свое «безумие». Впрочем, час Х наступил нескоро. Ему пришлось не только поскитаться по психиатрическим больницам (сначала Ленинград, потом Казань), но и в 1956 году пережить сеансы электрошоковой терапии. И, как указывалось в медицинском заключении, опубликованном в книге «Безумная психиатрия» Анатолия Прокопенко, после упомянутых сеансов Судоплатов сразу стал «поправляться».

Приговор и освобождение

В апреле 1958 года доктора сделали вывод, что пациент наконец способен предстать перед судом. В том же году, по словам Александра Севера, автора книги «Павел Судоплатов. Волкодав Сталина», Павел Анатольевич был осужден на 15 лет лишения свободы. Возможность досрочного освобождения ставшего инвалидом и уже пожилого Судоплатова соответствующие органы решили рассмотреть только через 13 лет. Однако долгожданное помилование не состоялось. Судоплатов полностью отбыл свой срок, в который был включен в том числе и период нахождения разведчика в тюремных стенах до суда. Вернулся он домой лишь в августе 1968 года.

Четыре года притворства, спинномозговые пункции, сломанные зубы, электрошок — и все это ради того, чтобы выиграть время и не закончить жизнь на расстрельном полигоне. Судоплатов сыграл свою самую опасную роль. И выиграл. Но какой ценой.