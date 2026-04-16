Что было не так с самолетом, на котором разбился Гагарин

В 10:31 утра 27 марта 1968 года учебно-тренировочный истребитель МиГ-15УТИ рухнул в лес под деревней Новоселово. Первый космонавт планеты и полковник Владимир Серегин погибли на месте. Удар был чудовищной силы — пятитонную машину разнесло в щепки, как хрустальную вазу, упавшую на бетонный пол.

Самолет исправен, летчики трезвы. Почему же они врезались в землю? И что на самом деле произошло с машиной?

29 томов молчания

Госкомиссия работала пять месяцев. Результат — 29 томов, которые ушли в секретные архивы. Почти полвека единственным официальным документом оставался сухой некролог от Политбюро.

В 2011 году завесу секретности приоткрыли. Официальный вывод: из-за изменившейся воздушной обстановки экипаж совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Техника отказала, алкоголя в крови не нашли.

Формулировка расплывчатая. Словно отвечали, но ничего не объяснили.

Самолет-загадка

Комиссия подтвердила: до удара о землю машина была полностью исправна. Но эксперты спорят об этом до сих пор.

Одна из версий — разгерметизация кабины. Якобы летчики обнаружили на высоте три километра, что открыт вентиляционный кран, запаниковали, резко пошли на снижение — и потеряли сознание от перегрузок. Специалисты эту версию отвергли: опытные пилоты спокойно переносят разгерметизацию даже на больших высотах.

Другая деталь. МиГ-15УТИ предупреждал о срыве в штопор легкой вибрацией при падении скорости до 220-230 км/ч. Гагарин и Серегин не могли этого не заметить.

Су-15, который пролетел на бреющем

Космонавт Алексей Леонов, сам свидетель событий, называл истинную причину. В тот день в зоне тренировочных полетов оказался истребитель Су-15. Он нарушил эшелон, спустился ниже 400 метров, включил форсаж и на скорости звука пронесся в 10-15 метрах от МиГа. Возмущенный воздушный поток перевернул машину. Гагарин и Серегин ушли в крутое пике, но высоты для вывода уже не осталось.

Официальная комиссия эту версию отвергла. Но летчики, знавшие ту зону, говорят — истребители там летали постоянно.

Шар-зонд и низкая облачность

В рассекреченных документах есть еще одно объяснение. Экипаж мог резко маневрировать, уклоняясь от метеорологического шара-зонда. Или — избегая входа в верхний край облачности.

Погода в тот день действительно была сложной. Многослойные облака и ограниченная видимость сыграли роковую роль. Самолет вышел из облаков уже в пикировании, и 4000 метров высоты просто не хватило, чтобы исправить положение.

Без вердикта

Главного вопроса — почему асы не справились с управлением? — ответа нет до сих пор. Комиссия, возможно, знала больше, но 29 томов так и лежат под грифом «секретно». А через два месяца после гибели Гагарина советские танки вошли в Чехословакию — и эта трагедия ушла с первых полос газет, уступив место другой истории.