Откуда взялось выражение «тамбовский волк тебе товарищ»

Выражение «тамбовский волк тебе товарищ» относится к числу самых устойчивых фразеологизмов в нашей речи. Сейчас его употребляют чаще всего в шутливом ключе, однако ещё относительно недавно все понимали, что этими словами милиционеры и охранники в лагерях «ставили на место» заключённых и подследственных.

В Тамбове, кстати, установлен памятник Тамбовскому волку — на радость туристам. Этот зверь настолько прочно вошёл в сознание россиян как символ региона, что забытым оказался старинный герб Тамбова, на котором изображён вовсе не волк, а пчелиный улей. Откуда же взялся волк? И почему он — не товарищ законопослушным гражданам?

Первое появление на экране

Фразеологизм возник относительно недавно. Владимир Даль, составитель знаменитого словаря, о нём ничего не сообщал. На слух советского человека эта фраза впервые прозвучала в фильме 1955 года «Дело Румянцева» режиссёра Иосифа Хейфица (широкую известность картина получила в 1956 году, после проката и награды на кинофестивале в Карловых Варах). Шофёр Саша Румянцев, которому «шьют дело», обращается к милиционеру: «Товарищ капитан!». «Тамбовский волк тебе товарищ!» — грубо обрывает его капитан.

В 1973 году на экраны выходит комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В сцене допроса Иоанн Грозный говорит милиционеру: «Да скажи, какая вина на мне, боярин!», на что получает ответ: «Тамбовский волк тебе боярин!». И вся страна понимает подтекст этой шутки. Вот, казалось бы, и вся небогатая литературная история известного фразеологизма. Однако не всё так просто.

Брянский родственник

У тамбовского волка есть один, если не товарищ, то родственник — брянский волк. У этого зверя история несколько более долгая, она восходит к 1930-м годам прошлого столетия. Польский коммунист Жак Росси, отсидевший в общей сложности 14 лет в ГУЛАГе, оставил книгу о своём пребывании в лагерях, которая называется «Справочник по ГУЛАГу». Там есть такие строки: вольнонаёмный, которого заключённый осмелился бы называть товарищем, обычно отвечает:

«Волк в брянском лесу тебе товарищ, а не я!»

Поэт и исполнитель авторской песни Юз Алешковский в своей песне о Сталине (1959 год) тоже использует это выражение:

«Товарищ Сталин, Вы большой учёный,

В языкознаньи знаете Вы толк,

А я простой советский заключённый,

И мне товарищ — серый брянский волк».

На Брянщине и по сей день водятся весьма свирепые волки. В прежние времена они причиняли немало хлопот и крестьянам, и путешественникам. Любить этих животных было не за что, неудивительно, что слово «волк» приобрело отрицательную коннотацию. Понятно, что волк — разбойник и душегуб. Уголовник, одним словом.

Почему «тамбовский»

Существует несколько версий того, как волк «переехал» из Брянска в Тамбов.

Версия о ссыльных преступниках. Согласно этой версии, в XVI–XVII веках, когда Тамбовская крепость только заселялась, среди первопоселенцев было много ссыльных преступников, уголовников и беглых. В народе таких людей презрительно называли «волками». Со временем «тамбовский волк» стал синонимом отъявленного злодея, человека, с которым лучше не связываться.

Версия о крестьянах-отходниках. Тамбовский краевед Иван Овсянников выдвинул другую версию. На рубеже XIX–XX веков многие крестьяне уходили в города на заработки. Тамбовские мужики не были исключением. А поскольку они были особенно охочи до работы, соглашаясь трудиться едва ли не за копейки, то перебивали работу у местных трудяг. Поэтому-то столичные жители и говорили, глядя на рыскающих в поисках заработка тамбовчан: «Вот, волки тамбовские понаехали!».

Версия о Тамбовском восстании. В 1920–1921 годах на Тамбовщине развернулось крестьянское восстание против большевиков под руководством Александра Антонова. Подавляли его особенно жестоко. При допросах чекисты отвечали арестованным, пытавшимся использовать обращение «товарищ»: «Тамбовский волк тебе товарищ!». Эта версия считается одной из самых правдоподобных, так как объясняет и грубый тон фразы, и её связь с силовыми структурами.

Версия о торговле волчьими шкурами. Некоторые относят появление идиомы к ещё более давним временам — якобы при Петре I из-под Тамбова доставляли в столицу волчьи шкуры, которые хорошо покупали английские купцы. Однако эта версия не имеет документальных подтверждений и не объясняет, почему в XIX веке выражение не использовалось. Большинство исследователей считают её малодостоверной.

Какую бы из версий ни считать правильной, именно кинематограф подарил фразеологизму всенародную известность. Сценаристы фильма «Дело Румянцева» — Иосиф Хейфиц и Юрий Герман — наверняка слышали выражение «брянский волк» и прекрасно понимали его значение. Однако в сценарии они использовали слова «тамбовский волк».

Почему? На этот вопрос, наверное, смогли бы ответить только они сами. Может быть, перепутали. А возможно, решили не использовать оригинальную версию поговорки, чтобы не нарваться на неприятности из-за слишком прямого сопоставления с ГУЛАГом. И так фильм «Дело Румянцева» ругали за то, что он очерняет облик советского милиционера. Так или иначе, именно кинематограф подарил нам фразеологизм, который живёт уже почти семь десятилетий.