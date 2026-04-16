История легендарного шлема спецназа родом из СССР

Внешний вид советских и российских спецназовцев часто сравнивают с обликом водолазов или космонавтов. Узнаваемый шлем, популяризированный во многих компьютерных играх и фильмах, стал визитной карточкой подразделений «Альфа» и «Вымпел». Но мало кто знает, что за эффектной внешностью скрывается непростая история копирования, импортозамещения и компромисса между защитой и удобством. «Алтын» — это не просто шлем, это символ эпохи, когда советский спецназ готовился к самым сложным операциям в городских условиях.

Сделано не в Швейцарии

В начале 1980-х годов внешнее и внутреннее положение СССР резко осложнилось. На фоне ввода советских войск в Афганистан руководство страны опасалось, что московская Олимпиада 1980 года может омрачиться терактом, подобным мюнхенским событиям 1972 года. Тогда же в Польше — ключевой стране советского блока — начались рабочие волнения. Неудивительно, что именно в это время «НИИ стали» получил заказ на разработку нового шлема для спецопераций.

«Алтын» создавался «по образу и подобию» швейцарского бронешлема Tig PSH-77, партия которого была закуплена для КГБ СССР в конце 1970-х годов. Западная новинка отлично показала себя в Кабуле, когда советский спецназ штурмовал дворец Амина. Однако тратить дефицитную валюту на постоянное приобретение шлемов не могло себе позволить даже ведомство Андропова. Поэтому перед отечественными инженерами была поставлена задача: сделать шлем второго класса защиты не хуже швейцарского, только дешевле. Отсюда, возможно, и название — «алтыном» на Руси называли монету в три копейки. Чтобы облегчить работу «НИИ стали», КГБ «поделился» с ним попавшей в руки советских агентов технологией изготовления титанового шлема австрийской компании Ulbrichts.

Советская реплика, которая создавалась целых четыре года, повторяла основные черты европейских оригиналов и даже, как уверяли создатели, превосходила Tig по прочности. Сохранность костей черепа обеспечивалась титановой оболочкой толщиной три миллиметра и подвесом из арамидной ткани. А лицо защищалось откидным забралом с визором из поликарбоната. Специалисты КГБ, получив из «НИИ стали» купол, дополнили конструкцию радиогарнитурой для переговоров оперативной группы. Шлем «Алтын» надежно защищал голову от пистолетных пуль и осколков, что было особенно актуально в городских условиях. Защитное средство использовалось, к примеру, в подразделениях «Альфа» и «Вымпел». Шлем отлично показал себя на обеих Чеченских войнах и во множестве современных операций ФСБ.

Недостатки «Алтына»

Шлем «Алтын» (и его копия — шлем К6-3) по сравнению со швейцарским прототипом имел более крупные размеры. Из-за габаритов спецназовцы прозвали его «горшком». Громоздкий и тяжелый, он снижал маневренность бойца — между тем промедление даже в доли секунды могло быть решающим во время штурмовых операций. Постоянное ношение шлема на тренировках создавало большую нагрузку на мышцы шеи. Кроме того, ощущалось давление на верхнюю часть головы.

По медицинским показаниям, носить его можно не более трех часов подряд, но операции зачастую длятся гораздо дольше, а в процессе бойцы уж точно не имеют возможности «отдохнуть и расслабиться». Как рассказывал один из бойцов спецназа в интервью «Известиям»:

«Наши штатные шлемы "Алтын", "Рысь" или ЗШ нужны при штурме домов. Они выдерживают попадания пуль, осколков гранат. Но эти шлемы весят по пять-семь килограммов. Через несколько часов ношения их надо снимать, иначе страдают мышцы и позвоночник».

«Алтын» не делал спецназовца неуязвимым — попадание в голову из автомата Калашникова или снайперской винтовки могло быть смертельным. И, тем не менее, те, кого легендарный шлем спасал от пуль и осколков, относятся к нему с огромным уважением.

Наследие

Разработка 1984 года вышла из обязательного снаряжения спецназа в 2014 году. На смену ей пришли шлемы «Рысь-Т» (развитие «Алтына»), «Кивер», «Спартанец», обеспечивающие большую свободу движений. Производство более легких, но при этом надежных бронешлемов — общемировая тенденция. «Алтын» же постепенно переходит в разряд раритетов. Например, в 2012 году шлем бойца «Альфы», участвовавшего в штурме школы в Беслане, ушел с аукциона за 75 тысяч рублей.

Легендарный «Алтын» остается в истории как символ своей эпохи — тяжелый, громоздкий, но надежный, как и сама советская школа спецназа. Он напоминает о времени, когда ставка делалась на максимальную защиту, даже если это означало пожертвовать комфортом. И сегодня, глядя на кадры хроники штурма дворца Амина или операции в Беслане, мы узнаем этот шлем мгновенно. Потому что «Алтын» — это не просто броня. Это легенда.