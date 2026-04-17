Приметы и поверья на 17 апреля: что нельзя делать в день Иосифа Песнописца

По народному календарю, 17 апреля — день Иосифа Песнописца. В старину люди верили, что к этому времени сверчки или журавли начинают петь. По поверьям, с прилетом журавлей происходит окончательный поворот к лету. Православные верующие чтят память святого Иосифа Песнописца , который родился в Сицилии в IX веке. Всю свою жизнь он посвятил составлению богослужебных песнопений и составил их больше, чем любой другой церковный песнописец.

В этот день на Руси приступали к заготовке ольхи, чтобы потом сделать из нее сруб для колода. Как правило, эту обязанность возлагали на мужчин, а женщины занимались сбором ольховых веток, коры и соцветий. Из них потом готовили отвары, которые, как считалось, обладали целебными свойствами и помогали укрепить здоровье и сохранить красоту и молодость. Поэтому 17 апреля также называли Ольховыми смотринами.

На Иосифа Песнописца нельзя слишком старательно трудиться, хотя и сидеть без работы не стоит. Запрещается начинать какие-либо новые дела — они окажутся неудачными. Также нельзя отправляться на охоту и рыбалку.

Не рекомендуется 17 апреля заниматься стиркой — иначе есть риск надолго впасть в уныние. Кроме того, нельзя рассматривать увядающие растения — считается, что это сулит предательство со стороны любимого человека.

Еще один запрет касается животных: обижать их в этот день ни в коем случае нельзя.

По народным приметам, если на Иосифа Песнописца облака быстро проносятся по небу и летят высоко, погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной. Если же облака темные и плывут медленно, зарядят дожди. Распустившиеся на березе листики предвещают засушливое лето. Ольха вся в сережках — значит, овес хорошо уродится. Золотисто-розовое солнце на рассвете — к теплу.