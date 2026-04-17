Провал века: как в заливе Свиней Куба разгромила американский десант

Когда Фидель Кастро пришел к власти на Кубе и сверг коррумпированного диктатора Батисту, то быстро поссорился с Соединенными Штатами. Национализация американских компаний перевела ссору в конфликт, а после начала сближения с СССР в Вашингтоне решили свергнуть Кастро силовым путем, отправив в атаку кубинских эмигрантов с американской поддержкой. Эта атака вошла в историю как высадка в заливе Свиней — и стала в США именем нарицательным, означающим полный провал и катастрофу. Десант был разгромлен, а Кастро лишь укрепил свою власть и превратил страну в оплот социализма.

Приход Кастро: как прошла смена власти на Кубе

Популярная история Кубинской революции Фиделя Кастро во многом написана задним числом. То, что молодой герой-повстанец, который вывел страну из американской сферы влияния и, избрав социалистический путь развития, пошел на сближение с СССР, — правда, но произошло это далеко не сразу.

До революции на Кубе правил диктатор Фульхенсио Батиста — один из худших в Латинской Америке, чьим вторым именем было неравенство, а первым — коррупция. Трудно сказать, была ли у него какая-то идеология. Идя на выборы в 1940-х годах, он воспринимался скорее как левый деятель, стоящий за строгое трудовое законодательство и профсоюзы. К 1950-м годам этот ореол ушел, и Батиста стал ассоциироваться с другой политикой.

Например, он попытался построить в Гаване «Лас-Вегас» — декадентный курорт для мировой элиты, с казино, борделями и наркопритонами на каждом шагу. В такой среде процветала организованная преступность, с которой диктатор активно сотрудничал — но не так плотно, как с американскими крупными корпорациями, взявшими экономику под плотный контроль.

Куба была далеко не самой бедной страной мира, но положение вещей в ней считывалось народом как вопиющая несправедливость, и потому дело не могло не закончиться революцией.

1 января 1959 года Батисту свергли, и власть в стране перешла к Повстанческой армии под командованием Фиделя Кастро.

Поначалу эти события не вызвали серьезных опасений у американского руководства. В новом кубинском правительстве хватало персон, благожелательно настроенных к США. Поэтому Вашингтон не стал медлить с его признанием. Насторожились американцы, лишь когда стало отчетливо проявляться расширение влияния Кастро и его сторонников.

Прошел немалый срок, пока команданте расставил своих людей на ключевые государственные посты. Отношение США сменилось на резко враждебное. Американцы отказались поставлять на Кубу нефть, ввели экономические санкции, требовали пересмотреть решения о национализации имущества американских компаний. Все это вело к радикализации позиции кубинского руководства по отношению к США и одновременно его сближению с СССР.

Подготовка операции «Плутон»

17 марта 1960-го президент США Дуайт Эйзенхауэр отдал приказ ЦРУ о подготовке в Гватемале воинской бригады из кубинских эмигрантов. В июле, узнав, что Вашингтон отменил сахарную квоту Кубы, Кастро объявил о национализации всех предприятий США на острове.

В конце 1960 года при поддержке американского правительства началось формирование так называемого «фронта борьбы против Кастро». Была разработана операция «Плутон».

Она предполагала высадку эмигрантов и захват части кубинской территории. Далее планировалось провозглашение марионеточного правительства, которое обратилось бы к США с просьбой об оказании помощи для свержения режима Кастро.

Американским спецслужбам удалось объединить в рядах созданного в США «Кубинского революционного совета» две организации, боровшиеся за влияние в среде кубинских эмигрантов. Конфликт Кубы и США все углублялся. Апогеем стал разрыв дипломатических отношений 3 января 1961-го.

Власть Кастро и его сподвижников между тем укреплялась. В первые месяцы 1961 года были созданы новые министерства, учреждения и предприятия. Началась реорганизация экономики и внешней торговли Кубы. Предпринимались активные меры для замещения американского импорта. В 1961 году первое место в кубинской внешней торговле занял СССР (более 45%). Страны соцлагеря передали Кубе около 100 танков и самоходных установок, а также порядка 200 тыс. единиц стрелкового оружия для отражения возможной интервенции.

4 апреля 1961 года новый президент США Джон Кеннеди провел заседание Совета национальной безопасности, на котором была окончательно определена дата начала операции. Общее руководство подготовкой осуществлял директор ЦРУ Аллен Даллес. Он убеждал участников совещания, что свергнуть Кастро будет легче, чем режим Хакобо Арбенса в Гватемале. В свою очередь, заместитель директора ЦРУ по планированию Ричард Биссел сообщил, что положение на Кубе созрело для вторжения.

После захвата аэродрома планировалось взять под контроль воздушное пространство над районом высадки. В случае если бы кубинские силы не удалось разгромить в первые часы операции, интервенты должны были перейти к плану Б и отступить в горы Эскамбрай.

При этом 12 апреля Кеннеди заявил журналистам, что США не собираются нападать на Кубу.

На самом деле американский президент к тому времени уже дал ЦРУ санкцию на проведение операции.

Провал высадки в заливе Свиней

14 апреля 1961 года участники десанта отправились на шести кораблях из Гватемалы через Никарагуа, где их напутствовал диктатор Анастасио Сомоса. Он просил бойцов привезти ему в качестве сувенира кусок бороды Фиделя.

15 апреля американские самолеты B-26, прилетевшие из Центральной Америки, подвергли бомбардировке три кубинские военно-воздушные базы. В результате на земле было уничтожено несколько кубинских самолетов.

Поскольку бомбардировка Кубы произошла через несколько дней после полета Юрия Гагарина, Кастро напомнил об успехе советской космонавтики на митинге перед своими сторонниками.

«В тот миг, когда еще не замолкло эхо восхищения, вызванное во всем мире достижением Советского Союза, точностью, высокой техникой, которые характеризуют только что совершенный научный подвиг во имя человечества, правительство янки совершило свой «подвиг» — оно бомбардировало страну, которая не имеет авиации, не имеет кораблей, не располагает вооруженными силами, способными предотвратить это нападение», — говорил команданте.

Как показали дальнейшие события, он несколько лукавил, принижая боеспособность кубинских вооруженных сил.

Во время бомбежки погибли десятки мирных жителей. На похоронах жертв Кастро провозгласил социалистический характер революции. Куба перешла на военное положение. В ополчение записались 250 тыс. человек.

Прямое вторжение началось рано утром 17 апреля 1961 года с высадки 1,5 тыс. хорошо вооруженных бойцов на пляже Плая-Хирон, оно вошло в историю, как операция в заливе Свиней.

Около половины из них были выходцами из богатых кубинских семей, потерявших собственность и капиталы из-за революции. 135 человек ранее служили в армии Батисты. Прямо с лодок они открыли шквальный огонь по берегу. Батальон кубинской милиции понес значительные потери и отступил. На Плая-Ларга (другой пляж) приземлились парашютисты. Кастро немедленно отправился туда на танке Т-34. Кубинским летчикам был отдан приказ навязать бой американским B-26 и нанести удар по кораблям США. Авиации Кубы удалось подбить главный десантный корабль «Хьюстон», а танки сбили шесть бомбардировщиков.

Американская пресса в те дни не сомневалась в успехе операции. Сообщения должны были посеять панику на Кубе, убедить кубинцев в безвыходности положения и парализовать любые попытки к сопротивлению. Однако реалии на земле были противоположными: эмигрантской бригаде противостояли десятки тысяч поддерживающих Кастро кубинцев. Американские планы захватить Кубу одной бригадой зиждились исключительно на лжи разведки, неправильной оценки ситуации и неадекватном планировании. Никаких реалистичных шансов победить у них не было, и этот бой бессмысленно описывать в деталях из-за колоссального численного перевеса сторонников Кастро.

«В момент вторжения у нас были подготовлены и вооружены сотни тысяч человек, тысячи и тысячи артиллеристов. У них не было большого опыта, но был боевой дух», — вспоминал Кастро впоследствии.

Уже к вечеру 17 апреля высадившихся эмигрантов окружили.

Около 1,2 тыс. интервентов сдались или были захвачены в плен, остальные погибли. После объявленной американцами эвакуации с острова смогли вернуться только 14 человек.

Потери со стороны режима Кастро составили 87 человек, причем большинство погибло в первые часы вторжения. Кубинцам досталось американское оружие и другие трофеи.

Последствия катастрофы и заявление Кеннеди

19 апреля 1961-го правительство СССР выступило с осуждением воздушных бомбардировок кубинской территории.

20 апреля Кеннеди по инерции объявил, что «Кубу нельзя отдавать коммунистам, и мы не собираемся делать это». Но сделать США на тот момент уже ничего не могли, разве что устроить полномасштабную интервенцию собственными силами. Сторонников внутри страны на тот момент у них больше не было.

Но, как признавал тот же Кеннеди, виновата в этом была прежде всего сама Америка, и не потому, что недостаточно хорошо подготовила высадку в заливе Свиней.

«Я считаю, что нет ни одной страны в мире, включая колонии, где экономическая колонизация, унижения и эксплуатация были бы хуже, чем на Кубе, отчасти из-за политики моей страны при власти Батисты. Я одобрил прокламацию, с которой Фидель Кастро выступил в Сьерра-Маэстре, когда он обоснованно призывал к справедливости и особенно к избавлению Кубы от коррупции. Больше того: в какой-то степени Батиста был воплощением грехов Соединенных Штатов. Теперь нам придется расплатиться за эти грехи. В отношении к режиму Батисты я солидарен с первыми кубинскими революционерами», — говорил президент.

Жизнь на Кубе при Кастро едва ли стала лучше, чем до него. Но США был послан четкий сигнал, что, если американский капитализм в Латинской Америке перестанет быть по вкусу, там быстро возникнет альтернатива, и ее будет кому поддержать. Куба стала оплотом социализма в Западном полушарии, надежной базой всех латиноамериканских левых движений, борьбой с которыми США занимались следующие десятилетия до самого конца холодной войны.