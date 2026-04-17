«Наш отец раньше был грузином»: почему дети Сталина считали его русским

В мемуарах «20 писем к другу» Светлана Аллилуева описывает эпизод, который расколол её детское мировоззрение.

Однажды её брат Василий, которому было уже за десять, заговорщицки сообщил шестилетней сестре:

«А знаешь, наш отец раньше был грузином».

Светлана опешила. Она даже не знала, что это за слово — «грузин». Брат объяснил: это люди, которые носили черкески и кинжалами резали всех подряд. Но их отец не носил черкеску и никого кинжалом не резал. Значит, рассудили дети, он перестал им быть.

Этот короткий детский диалог — ключ к удивительному феномену: собственные дети вождя искренне считали его русским. И для этого были веские причины.

Отец, который не хотел быть грузином

Детские впечатления Светланы рисуют образ человека, который сознательно дистанцировался от своей родины. Она вспоминала, что Иосиф Виссарионович терпеть не мог, когда к ним в дом кто-то приезжал из Грузии, да ещё с традиционным щедрым угощением — вином, фруктами, виноградом. Сталин безумно сердился. Дары немедленно отправлялись обратно, а под горячую руку попадало матери — Надежде Аллилуевой.

Грузинского в доме не культивировали. Совсем. Отец, по словам дочери, «совершенно обрусел». Ни черкески, ни папахи, ни кавказских танцев под зурну. Единственная уступка — любимые мягкие сапоги из грузинской кожи. Зато когда на дачу в Зубалово съезжались гости — Будённый, Ворошилов, — дом наполнялся музыкой. Звучали русские песни. И Сталин подпевал. У него был отличный слух и хороший голос.

Дети видели отца, который говорил по-русски (пусть и с акцентом), пел русские песни, проводил часы за русскими застольными спорами и полюбил суровую красоту Сибири с её грубоватыми и молчаливыми людьми. «Феодальные почести», которые пытались ему оказывать грузины, он презирал.

Среда воспитания: Москва, а не Гори

Важно понимать: Светлана родилась в 1926 году, Василий — в 1921-м. Их детство прошло в Кремле и на подмосковных дачах. Грузинского языка они не знали. Грузинской культуры не касались. Их мать, Надежда Аллилуева, была женщиной сложного происхождения — дочь русской революционерки и наполовину цыгана. Дом, в котором они росли, был московским, русскоязычным, советским. Грузия осталась где-то далеко, в биографии отца, о которой он сам не любил распространяться.

Показательна и бытовая деталь: Василий, в отличие от старшего брата Якова, во всех документах писал фамилию не Джугашвили, а Сталин. В анкете он указал:

«Отец до 1917 г. профессиональный революционер. В настоящее время Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)».

Ни слова о грузинском происхождении.

Отец, который сам считал себя русским

Но, пожалуй, главное — сам Сталин уже тогда формировал новую идентичность. В 1930-е годы он всё чаще говорил о себе как о русском человеке. Сохранилась его знаменитая фраза: «Я русский человек грузинской национальности». В шутливом застольном споре с болгарским коммунистом Георгием Димитровым он бросил:

«Я не европеец, а обрусевший грузин-азиат».

В этих словах — не просто игра. Это была политическая позиция. Сталин, грузин по рождению, в 1930–1940-е годы последовательно проводил курс на «великорусское» государственное строительство, возрождал русских героев прошлого, делал русский язык обязательным во всех республиках. Он не мог быть русским по крови — но мог стать русским по духу и по делу. И своим детям он этот дух передал.

Парадокс: грузин, который остался внутри

Конечно, это не вся правда. Историки спорят: был ли Сталин «обрусевшим» или оставался «истинным грузином»? Светлана в тех же мемуарах проговаривается: за столом отец мог проводить часы, жарко споря с гостями, — типично кавказская манера. Летом на пикниках он брал двустволку и стрелял по коршунам в небе, словно горный охотник. Он любил слушать грузинские песни «Сулико» и «Цицинатела», переписывался с матерью на грузинском и каждый отпуск старался провести на Кавказе.

Грузинское никуда не делось. Оно осталось в акценте, в поговорках, в особом построении фраз («СССР есть база мирового революционного движения»). Оно осталось в привычке пить грузинские вина и есть грузинские блюда.

Но дети этого не замечали. Для них отец был просто папой — строгим, властным, поющим русские песни. Грузинские корни оказались заслонены русской повседневностью, московским бытом и советской идеологией. Василий и Светлана выросли не в Грузии и не в грузинской культуре. Они выросли в кремлёвских коридорах, где главным языком был русский, главной песней — «Катюша», а главным человеком — их отец.

И он, каким бы ни было его происхождение, всегда говорил с ними по-русски.