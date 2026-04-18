Приметы и поверья на 18 апреля: что нельзя делать в день Федула Ветреника

По народному календарю, 18 апреля — день Федула Ветреника. На Руси верили, что с этого дня уже вовсю дуют теплые ветра, а с ними появляются первые бабочки-крапивницы и божьи коровки. Православные верующие вспоминают святых мучеников Солунских Агафопода и Феодула. Они жили в Салониках и служили в местном храме. Феодул исцелял людей и обращал их в христианство. Мученики Агафопод и Феодул пострадали за веру: их пытали и бросили в море с камнями на шее. К этим святым обращались за помощью в трудные минуты и просили даровать веру и мужество во всех испытаниях. Их также просили защитить от болезней и послать мир в семье.

© Мир24

Многие обычаи и поверья в этот день связаны с ветром.

На Федула люди раскрывали окна и читали особые заговоры, чтобы изба не гнила и чтобы уберечь свой дом от нечистой силы. Кроме того, свежий ветер символически выдувал из избы хвори и скандалы. Хозяйки принимались за стирку и обязательно развешивали чистое белье на улице. По поверьям, высохшее на ветру белье имело целебные свойства.

На Федула Ветреника было принято совершать добрые дела, в том числе помогать нуждающимся.

Рыбакам в этот день ни в коем случае нельзя выходить в море на лодке. Ветер может перевернуть плавсредство или лодка окажется очень далеко от берега. Чтобы не навлечь на себя неприятности, не нужно идти против ветра.

Запрещается также выкидывать из окна любые предметы и мусор — считается, что это к несчастью. Через окно нельзя впускать или выпускать кошку — чтобы в жизни не началась черная полоса.

Нельзя в этот день устраивать шумные гулянки и застолья, иначе весь оставшийся год придется провести в слезах. Лучше не заниматься шитьем и рукоделием и не работать с острыми предметами на огороде.

Еще один запрет гласит: не поднимать в этот день найденные на земле предметы — на них может быть порча.

По народным приметам, если 18 апреля днем стоит теплая погода, а ночь — холодная, в ближайшие дни будет ясно и сухо. Теплый дождь на Федула Ветреника предвещает урожайный год. А вот если к этому дню ласточки еще не вернулись с юга, грядут холода и они затянутся надолго. Если на Федула день тихий и безветренный, лето будет жарким и, скорее всего, засушливым. Обилие звезд на небе сулит хороший урожай лесных ягод.