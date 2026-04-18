Как российский вор в законе Тимоха стал гангстером в США и киллером в Германии

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла о Вячеславе Иванькове (Япончике), одном из самых известных криминальных авторитетов на всем постсоветском пространстве. Сегодня наш рассказ — об Александре Боре (Тимохе Гомельском), криминальном авторитете международного масштаба. Он успел побывать российским вором в законе и американским гангстером, стать киллером в Германии и смотрящим за Белоруссией, но допустил роковую ошибку...

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Бор впервые попал за решетку в 16 лет

Александр Бор родился 10 апреля 1954 года в Гомеле Белорусской ССР, рос в семье секретаря Гомельского обкома КПСС. Однако пойти по стопам отца у него не получилось: в 16 лет он попал за решетку на шесть лет по обвинению в групповом изнасиловании.

Статья сулила Бору тяжелые годы в колонии, но он сумел снискать расположение местных криминальных авторитетов и таким образом избежал проблем. Отсидев срок от звонка до звонка, Александр, вопреки ожиданиям родственников, не исправился.

Сколотив свою банду, молодой уголовник стал грабить зажиточных евреев, которые собирались эмигрировать из Советского Союза. В 1982 году Бор попался на хулиганстве и получил пять лет колонии, в которой познакомился с Вячеславом Иваньковым (Япончиком).

Влиятельный вор в законе стал покровителем заключенного, в котором разглядел лидерские качества. Иванькова не смутил срок за изнасилование в биографии Бора: Александр утверждал, что это дело якобы сфабриковали для дискредитации его влиятельного отца.

Бор стал киллером в Германии

В 1986 году Александр Бор вышел на свободу, и Япончик сделал его своим представителем в Европе. Протеже Иванькова уехал из СССР под видом угнетенного властями потомственного еврея и обосновался в ФРГ, где в то время русской мафией заправлял эмигрант Ефим Ласкин.

Не имевший воровского титула Ласкин всячески противился экспансии на Запад советских воров в законе, и те вынесли ему приговор, исполнителем которого назначили Бора. Вечером 27 сентября 1991 года Бор подстерег свою цель у здания мюнхенского бассейна Ungererbad.

Подбежав к Ласкину со спины, он начал наносить ему удары ножом, 11 ранений стали для криминального авторитета летальными. Вычислить киллера следователи смогли лишь в конце 1990-х — помогли следы ДНК на брошенном им окровавленном парике и носовом платке, они совпали с образцами ДНК Бора.

В ходе следствия выяснилось, что Александр едва не довел до суицида горничную своей любовницы, обвинив ее в краже 50 тысяч евро. Причастность к преступлению женщина отрицала, и Бор стал ее жестоко пытать.

Вор в законе работал с олигархами

В какой-то момент горничная, не выдержав издевательств, выпрыгнула из окна третьего этажа. Врачи сумели ее спасти, но она на всю жизнь осталась инвалидом. Впрочем, к тому времени, как обо всем этом узнало следствие, Бор уже уехал в США.

В Штаты к тому моменту перебрался и его покровитель Япончик. В 1996 году с одобрения лидера преступного мира России Аслана Усояна (Деда Хасана) Иваньков короновал Бора, который поменял фамилию на Тимошенко, под кличкой Тимоха Гомельский.

В Штатах Тимошенко за неплохой процент помогал российским олигархам отмывать деньги через подставные фирмы, а также основал совместно с мафиозными итальянскими кланами Гамбино и Гровано фирмы по строительству полей для гольфа.

Впрочем, на деле эти фирмы занимались брокерскими махинациями: нанятые ими биржевые игроки искусственно поднимали цены на акции компаний, а когда они достигали пика, ценные бумаги оперативно продавались перед дальнейшим падением.

ФБР вскрыла схемы Тимохи

Мошенническая схема с акциями работала хорошо до тех пор, пока Тимошенко, не доверявший своим итальянским партнерам, не привлек к делу эмигранта из СССР Михаила Сыроежина (Гасса). На беду вора в законе, Гасс оказался осведомителем ФБР.

Он сообщил американским правоохранительным органам не только о брокерских аферах, но и примерно о 30 подставных фирмах Тимохи, которые приносили своему владельцу как минимум миллион долларов в год. Когда Тимошенко понял, что происходит, он решил бежать.

По поддельным документам на имя греческого подданного Александра Иоанниса вор в законе улетел в Грецию, где 9 сентября 1999 года, за несколько часов до вылета в Москву, его задержали немецкие правоохранители.

Поняв, кто находится у них в руках, полицейские предприняли все меры, чтобы подельники Тимохи не помогли ему бежать. Автозак с ним никогда не останавливался на улице, а все посетители судебных заседаний по его делу проходили через три кордона строгой охраны.

Вор в законе избежал пожизненного срока

Со временем заседания суда и вовсе решили проводить в той тюрьме, где содержался Тимоха. Вердикт, который был вынесен 27 сентября 2002 года, ровно через 11 лет после гибели Ласкина, стал шоком для вора в законе: пожизненное лишение свободы.

Впрочем, его адвокатам неимоверными усилиями удалось добиться смягчения этого наказания: в августе 2004 года пожизненный срок для Тимошенко заменили 13 годами тюрьмы. Но даже его Тимоха не отсидел до конца — освободился в 2006 году и отбыл в Россию.

Там его уже ждали Япончик и Дед Хасан, которые решили сделать Тимошенко своим ставленником в Белоруссии. Тот согласился, быстро взял в оборот множество предприятий на родине и тем самым существенно пополнил воровской общак.

Ощутимым вкладом в него стала и прибыль от рыбного промысла в Калининграде, который Тимошенко забрал у местного криминального авторитета по кличке Карасик. Правда, в конце концов Тимоха сильно огорчил Япончика и Деда Хасана, переметнувшись к их врагу Тариэлу Ониани (Таро).

Тимоха отрекся от воровского титула

Сменить сторону Тимоха решил после конфликта на свадьбе дочери Деда Хасана, где подрались два вора в законе — правая рука Тимошенко Дмитрий Галеев (Галей) и приближенный Усояна Юрий Пичугин (Пичуга). Мириться после конфликта они категорически отказались, дело закончилось тем, что Тимоха и Галей перешли на сторону Таро.

От такого маневра Дед Хасан пришел в ярость: он лично лишил Тимоху титула вора в законе и сместил его с поста смотрящего за Белоруссией. Перехода Тимошенко в стан Таро не поняли и славянские криминальные авторитеты: их удивило, почему «славянин» Тимоха решил примкнуть к кавказским ворам в законе.

Когда Таро в очередной раз отправился за решетку, Тимоха остался верен его заместителю Мерабу Джангвеладзе (Сухумскому). А в марте 2014 года Тимошенко задержали за хранение наркотиков, и на допросе, который фиксировался на видеокамеру, он совершил роковой по меркам воровского мира поступок.

Тимоха отрекся от своего титула — заявил, что вором в законе никогда не был. Вскоре славянские авторитеты собрали сходку, чтобы решить судьбу отступника. Обвинений против него хватало, но влиятельный вор в законе Олег Медведев (Шишкан), как главный на сходке, постановил на время отложить вынесение приговора Тимошенко.

Два месяца после сходки Тимоха жил спокойно — казалось, он смог без проблем уйти на покой. В субботу, 1 июня 2014 года, бывший вор в законе, как обычно, отправился в церковь в селе Знаменское неподалеку от Одинцово в Московской области, которую посещал по выходным. В тот день на месте его уже поджидали киллеры.

Один из них расстрелял криминального авторитета в упор и скрылся вместе с подельником с места преступления на скутере. Как исполнителей, так и заказчиков этого преступления не удалось установить до сих пор. Свое последнее пристанище Тимоха нашел на кладбище Осовцы в Гомеле, рядом с могилой отца.