Какие драгоценные камни запрещено было носить русским незамужним женщинам

Редкая девушка откажется от украшения с драгоценным камнем. Но наши предки подходили к выбору минералов куда серьезнее, чем мы сейчас. Для них самоцвет был не просто красивой безделушкой, а мощным инструментом, способным изменить судьбу — и не всегда в лучшую сторону. Особенно строгие ограничения существовали для незамужних девушек: один неверно выбранный камень мог навсегда отпугнуть женихов, затянуть брак или даже обречь на вдовство.

Жемчуг: чужие слезы

Казалось бы, что может быть невиннее жемчуга? Этот камень символизирует чистоту и невинность. Однако наши предки видели в нем совсем другое. Жемчуг ассоциировался со слезами. По легендам, эти бусинки — застывшие слезы русалок и девушек-утопленниц.

Дарить жемчуг незамужней девушке считалось дурным тоном. Считалось, что он предвещает несчастливую любовь, а замужней женщине может принести вдовство или разлуку. Слишком уж печальная энергия у этого красивого минерала. Поэтому, если жемчуг и носили, то чаще всего замужние дамы и то с осторожностью, чтобы не накликать беду.

Малахит: тюрьма для девичьей судьбы

На Руси малахит почитали как камень стабильности и постоянства. Для женщины, уже нашедшей семейное счастье, это прекрасно: сулило крепкий дом и верного мужа. Но для девушки, которая только мечтает о замужестве, «постоянство» — настоящий приговор.

Подарить малахит юной особе значило «законсервировать» ее положение, лишить надежды на перемены. Поэтому малахитовые украшения вручали только тем, кто уже нашел свою судьбу. Незамужним же их носить строжайше запрещалось, чтобы не обречь себя на вечное одиночество.

Александрит: проклятие вдовьей доли

Александрит — камень с дурной славой, закрепившейся даже в названии: «вдовий камень». Считалось, что он притягивает одиночество и потерю. Дарить его незамужней девушке значило обречь ее на безбрачие, а замужней — на скорое вдовство.

Поверье это настолько сильное, что даже современные женщины, зная о нем, стараются избегать украшений с александритом или носят их с осторожностью. Считается, что если уж надевать этот камень, то обязательно в паре — например, кольцо и серьги, чтобы символически избежать одиночества.

Изумруды, рубины и сапфиры: энергетические вампиры

Эти камни не были под абсолютным запретом, но их считали слишком сильными и опасными для юных девушек. Считалось, что изумруды, рубины и сапфиры обладают мощной энергетикой и способны «поработить» робкую и нерешительную девушку.

Кроме того, эти минералы, как губка, впитывают в себя информацию о своем владельце. Если девушка переживала негативные события, камень мог зафиксировать эту энергию и в будущем провоцировать повторение проблем. Поэтому, если уж и дарили такое украшение, то только уверенной в себе девушке, способной «перебороть» камень.

Опал, гиацинт, обсидиан и другие

Менее известные, но не менее опасные минералы тоже попали в «черный список».

Опал считался камнем авантюристов. Он будил в женщине решительность и тягу к приключениям. Для юной неопытной девушки это было чревато: камень мог толкнуть ее в сомнительные связи, увести от брака в сторону легкомысленных увлечений.

Гиацинт был символом изменчивости и непредсказуемых перемен. Подарок с этим камнем мог привести к череде неожиданных событий, которые не всегда соответствовали ожиданиям и желаниям девушки.

Обсидиан — вулканическое стекло с сильной мистической энергетикой. Его не рекомендовалось носить на груди — в кулонах или брошах. Считалось, что на сердце этот камень блокирует любовную энергию и мешает личной жизни.

Агат тоже не рекомендовали носить до свадьбы. Надевать этот магический камень лучше после бракосочетания — тогда он будет укреплять брак. А до тех пор он мог отпугнуть потенциальных женихов.

Опасность чужой истории

Особое правило касалось любых украшений с «историей». Наши предки верили, что камни пропитываются энергетикой своего предыдущего владельца. А потому могут передать новому его судьбу.

Подарить девушке кольцо, которое носила несчастливая женщина, значило обречь ее на повторение той же участи. Поэтому старинные украшения старались не дарить, особенно если история их прежних хозяев была неизвестна или печальна.

Вместо послесловия

Сегодня мы смотрим на эти поверья скорее как на часть нашей культурной истории. Но согласитесь, в каждом запрете есть своя логика. Наши предки относились к драгоценностям не как к бижутерии, а как к серьезным вещам, способным влиять на жизнь. Возможно, в этом они были куда мудрее нас. А потому, выбирая украшение для себя или в подарок, иногда стоит вспомнить старые традиции. Мало ли.