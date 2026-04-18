Какие современные российские фамилии были «изобретены» в СССР

Согласно первой и единственной переписи населения, что была проведена в дореволюционной России, фамилии к 1897 году были лишь у 25% населения. Поголовно же ими обзавелись уже при советской власти — в 1930-х годах — когда началась выдача паспортов.

Право на изменение фамилии

В марте 1918 года Лениным был подписан декрет «О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища». Воспользоваться этим правом было немало желающих. Дело в том, что, когда в царской еще России крестьяне получали фамилии, они зачастую были неблагозвучными. Например, обладателей не самых лестных прозвищ — Косой, Бледный, Лысый — так и записывали в официальные документы.

А в целях экономии времени всех жителей деревни могли записать под одной фамилией — например, в деревне Березань — Березанцевы. В архивах Наркомата внутренних дел сохранились многочисленные заявления от граждан, желавших сменить фамилию. Так, например, Дураков стал Виноградовым, Гнилоквас — Степановым, а Кобелев — превратился в Скобелева.

Фамилии для детдомовцев

Отдельная категория тех, кто обзавелся фамилией вскоре после революции, — детдомовцы. Сироты часто получали «идейные» фамилии: Дамиров (Даешь Мировую Революцию), Владиленов (Владимир Ильич Ленин), Ренатов (Революция, Наука, Труд) и т. д. Также в почете были фамилии видных революционеров, которые, впрочем, были псевдонимами: Киров, Молотов, Ленин. Не забывали и про месяцы с памятными датами. Так, например, повелись фамилии Декабристов, Октябрьский, Апрелин и их различные модификации.

Русификация фамилий

С образованием СССР, когда в состав страны вошло множество новых территорий и народов, стало модно «обрусевать». Это могло поспособствовать и партийной карьере. Проще всех было украинцам, которые просто добавляли к своим фамилиям "в". Так Онищенко превращался в Онищенкова, Гурченко — в Гурченкова и т.д. Аналогично поступали на Кавказе и в Средней Азии — именно оттуда многочисленные Алиевы, Абдуллаевы, Магомедовы, Гаджиевы, Ибрагимовы и т.д.

Топонимы

Стоит упомянуть и фамилии, появившиеся в 1920-х годах по топонимам. Таким образом могла демонстрироваться географическая принадлежность человека или его любовь к Родине. Так появились фамилии Волгин, Ангаров (от названия реки Ангара, а не от ангара), Казбеков, Камов, Онегин и т.д.