Психическая атака: насколько правдоподобно она выглядела в фильме «Чапаев"

Есть сцены, которые переживают собственную эпоху и превращаются в национальный миф. Для Гражданской войны такой сценой стала «психическая атака» каппелевцев в фильме «Чапаев»: черные цепи офицеров идут ровным строем под пулеметный огонь, почти не пригибаясь, будто сама смерть для них уже не имеет значения. Кино сделало свое дело блестяще. После этого выражение «психическая атака» вошло в язык и стало обозначать почти самоубийственное наступление с расчетом не столько на огонь, сколько на моральный удар по противнику.

Но вот что важно: экранная картина и историческая реальность совпадают лишь частично. Психологическое давление в бою действительно использовалось. Белые части — особенно офицерские, добровольческие и ударные — действительно могли идти в атаку плотнее, дисциплинированнее и внешне «спокойнее», чем обычная пехота. Да и красные командиры и мемуаристы не раз отмечали, что вид наступающей строем цепи производил тяжелое впечатление. Однако сама «психическая атака» как четко оформленный боевой прием, почти ритуал, который будто бы системно практиковался по одной и той же схеме, — это уже в значительной мере порождение поздней легенды.

Откуда вообще взялось это выражение

Сам термин «психическая атака» не относится к строгим дореволюционным уставным формулам в том виде, в каком его привыкли понимать сегодня. Это скорее публицистическое и мемуарное обозначение атаки, рассчитанной на подавление воли противника зрелищем решительного, дисциплинированного и внешне неуязвимого наступления.

Смысл был прост: ударить не только пулей и штыком, но и впечатлением. Если цепи идут ровно, не ложатся, не рассыпаются, сохраняют строй под огнем — у обороняющегося возникает ощущение, что на него движется сила, которую невозможно остановить. Особенно если у него слабая выучка, неустойчивое командование, нервы на пределе и не слишком много патронов. В условиях Гражданской войны все это встречалось постоянно.

Историки Гражданской войны, военные исследователи и специалисты по тактике отмечают: здесь не было никакого мистического секрета. Речь шла о предельном использовании морального фактора. Побеждал не тот, кто «загипнотизировал» противника, а тот, кто заставил его дрогнуть раньше критической дистанции.

Почему это вообще работало

Потому что Гражданская война была войной нервов не меньше, чем войной огня.

Регулярные армии бывшей империи распались. На их месте возникали части с очень разным качеством подготовки. Рядом могли оказаться фронтовой офицер, вчерашний гимназист, мобилизованный крестьянин, доброволец, бывший унтер и человек, который впервые держал винтовку неделю назад. В таких условиях устойчивость подразделения часто решалась не сложной маневренной схемой, а тем, кто первый побежит.

Именно поэтому внешний вид атаки имел огромное значение. Когда на тебя идет не рыхлая толпа, а выровненная цепь, когда люди не залегают после первых очередей, а продолжают движение, это действует сильнее, чем принято думать. Особенно на плохо обстрелянные части.

Отсюда и возникал тот эффект, который потом назвали «психическим». Не магия, а расчет на страх, внезапность, выучку и репутацию атакующих.

Кто шел в первую шеренгу

Вот здесь начинается самое важное.

Если часть действительно решалась на атаку, рассчитанную на моральный перелом противника, вперед ставили не случайных людей. В первую линию шли наиболее надежные бойцы — офицеры, ударники, добровольцы, унтер-офицеры, ветераны, то есть те, кто имел боевой опыт и умел держать строй под огнем.

Это подтверждается как общими принципами дореволюционной и гражданской тактики, так и мемуарными свидетельствами о белых добровольческих частях. Передовая цепь должна была не только наступать, но и удерживать остальных от паники. Если дрогнет первый ряд, посыплется вся атака. Поэтому в авангард ставили тех, кто был способен идти до конца или хотя бы достаточно долго сохранять внешнее хладнокровие.

В некоторых добровольческих и офицерских формированиях сама социальная структура части этому способствовала. Там могло быть непропорционально много бывших офицеров, юнкеров, людей с фронтовым опытом мировой войны. Для них демонстративная выдержка в бою была не просто военной задачей, но и частью этики. Это не означало отсутствия страха — скорее, требовало умения страх не показывать.

Никаких надежных данных о том, что в «психические атаки» вперед нарочно ставили, например, штрафников, случайно согнанных мобилизованных или обреченных, у серьезных исследователей нет. Такая атака держалась именно на качестве передней линии, а не на ее расходности.

Как готовили к такой атаке

Если отбросить киношную патетику, подготовка была довольно земной.

Во-первых, дисциплина. Людей приучали держать интервал, не ломать цепь, не бросаться вперед бессмысленным бегом и не ложиться без команды раньше времени. Это давалось муштрой, строевой подготовкой и боевым опытом. Гражданская война нередко презирала уставы на словах, но в решающий момент лучше дрались именно те, кто имел школу императорской армии или успел перенять ее от кадровых командиров.

Во-вторых, отбор. Для атакующих цепей подбирали тех, кто уже проявил устойчивость. Не каждый храбрый человек годится для наступления строем под огнем. Здесь нужна еще и нервная собранность.

В-третьих, моральная накачка. Ее не стоит понимать слишком примитивно. Речь не только о лозунгах. Командиры внушали бойцам простую вещь: противник не выдержит, если мы дойдем. Это очень характерно для боевой психологии. Солдату важно верить, что его риск не бессмысленен, что у противной стороны нервы слабее, что еще немного — и она дрогнет.

В-четвертых, репутация части. Иногда она действовала почти как оружие. Если подразделение уже считалось «несокрушимым», половина эффекта достигалась еще до атаки. Враг знал, кто на него идет.

В чем был реальный смысл этой тактики

Смысл был не в красивой смерти.

Это особенно важно проговорить, потому что кино и поздний фольклор создали образ людей, которые будто бы шли на пулеметы ради одного символического жеста. В реальности такая атака имела смысл только в одном случае: если существовал шанс быстро сломать оборону, пока противник психологически не выдержал.

То есть задача состояла не в том, чтобы героически погибнуть под огнем, а в том, чтобы подойти на дистанцию, после которой обороняющийся либо побежит, либо начнет стрелять хуже, либо даст разрыв в линии. Тогда в дело вступали скорость, штык, фланговое давление, резерв.

Если же обороняющаяся сторона была хорошо окопана, дисциплинирована, насыщена пулеметами и не поддавалась первому впечатлению, такая атака превращалась в бойню. Именно поэтому в серьезной военной практике ее нельзя считать универсальным приемом. Это был рискованный инструмент, годившийся лишь при определенном соотношении нервов, местности и качества войск.

Насколько правдоподобна «психическая атака» в фильме «Чапаев»

Короткий ответ: как художественный образ — очень сильна, как точная реконструкция — условна.

Фильм братьев Васильевых опирался на реальные впечатления Гражданской войны и на память о белых офицерских атаках. Белые части действительно могли наступать сомкнутее и дисциплинированнее, чем это делали многие красные соединения первых лет войны. Эффект морального давления тоже был реален. В этом смысле сцена не взята с потолка.

Но ее предельная театральность — ровные ряды, почти парадная неотвратимость движения под огнем, подчеркнутая черная форма, почти гипнотическая поступь — это уже язык кино, а не полевая тактика в чистом виде.

Во-первых, в реальном бою даже самые дисциплинированные части использовали складки местности, перебежки, залегание, огневое прикрытие. Никто в здравом уме не превращал людей в мишени без нужды.

Во-вторых, образ сплошной офицерской массы, идущей как на параде, усиливает классовую и драматическую сторону фильма. Зрителю нужно было сразу понять: на красных надвигается не просто противник, а символ старого мира.

В-третьих, сама сцена подчинена не документальной точности, а задаче показать столкновение воль, где красная сторона побеждает не только оружием, но и моральной стойкостью.

Иными словами, фильм не выдумал все с нуля, но превратил отдельные реальные элементы в концентрированный миф.

Главные секреты «психической атаки»

Если убрать романтический туман, секретов окажется всего несколько.

Первый — качество первой линии. Вперед шли самые надежные и выученные.

Второй — холодное командование. Командир должен был точно чувствовать момент: когда держать строй, когда ускориться, когда пустить резерв, когда прекратить атаку, если она захлебывается.

Третий — расчет на слабость противника. Такая атака хороша не сама по себе, а против определенного врага: уставшего, нервного, плохо сколоченного, неуверенного.

Четвертый — репутация. Иногда атакует не только подразделение, но и его слава.

Пятый — предел риска. Как только противник не ломается, «психическая» составляющая исчезает, и остается голая уязвимость под огнем.