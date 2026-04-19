Приметы и поверья на 19 апреля: что нельзя делать в день Евтихия и Еремы

По народному календарю 19 апреля — день Евтихия Тихого и Еремы Пролетного. Наши предки верили, что именно 19 апреля начинают цвести яблони. Православные верующие вспоминаютпатриарха Константинопольского преподобного Евтихия. Он жил в VI веке и боролся с еретиками и лжеучениями. Святого просят об исцелении от болезней и избавлении от пороков.

В народе говорили: «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится яровые сеять не годится, семян не соберешь, «Чем тише погода, тем выше урожай.

На Евтихия Тихого и Ерему Пролетного наши предки собирали березовые сережки, из которых готовили отвар для лечения простуды. Если пекли пироги, в начинку клали только горох или яблоки. По поверьям, все прочие виды начинок могут забрать у человека жизненную силу и энергию.

Девушки гадали на суженого по цветам яблони. Та, кому повезет первой увидеть на яблоне распустившийся цветок, должна была принести его на церковный порог — это сулило скорое и счастливое замужество. Также в этот день наши предки ухаживали за яблоневыми деревьями: белили стволы, подпирали тяжелые ветви.

В этот день беременным женщинам запрещается распускать волосы, иначе роды могут быть сложными. Также не стоит приглашать в дом незнакомых людей — можно навлечь на себя беды.

19 апреля нельзя ломать ветки берез и яблонь. Если нарушить запрет, в жизни начнется полоса неудач.

На Евтихия Тихого и Ерему Пролетного нельзя надевать одежду темных цветов, а именно черную, синюю и зеленую. Считается, что так можно лишиться удачи. Еще один запрет гласит: не проверять свои финансовые запасы и продовольствие, иначе есть риск потерять имущество.

По народным приметам, если на Евтихия Тихого и Ерему Пролетного погода безветренная, год будет урожайным, в том числе на зерновые и овощные культуры. Туманное утро предвещает сухие дни вплоть до конца месяца.