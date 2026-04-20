Как бандитские разборки помешали россиянину стать звездой украинского футбола

Легендарный российский футболист Дмитрий Лоськов у болельщиков ассоциируется исключительно с московским «Локомотивом». Он играл за железнодорожников настолько долго и успешно, что многие могли забыть о том, что хавбек в профессиональном футболе дебютировал в «Ростсельмаше» (ныне — «Ростов»). Играя в Ростове-на-Дону, Лоськов вместо столичной команды едва не оказался в донецком «Шахтере». Трансферу помешал страшный теракт. «Лента.ру» — подробнее об этой трагичной истории.

«Ребята-охранники по периметру метрах в 20 лежали. Бабушка мимо проходила — ногу оторвало. Я не сразу понял, что произошло. Когда сел, куртка была чем-то заляпана. Потом сообразил, что кровь. Туловище охранника нашли в ста метрах от эпицентра взрыва. Брагина опознали только по часам», — так рассказывал Лоськов о самом страшном дне в своей жизни.

Тогда, 15 октября 1995 года, российский футбол едва не лишился одного из лучших игроков в истории.

«С карусели сорвался пацан и влетел прямо в меня»

Если про ростовский период карьеры Лоськова болельщики со стажем все-таки помнят, то о том, что хавбек — воспитанник курганского футбола, знают совсем немногие. Да именно в этом не самом футбольном городе страны Дмитрий в 1983-м в очень позднем по современным меркам возрасте девяти лет оказался в местной ДЮСШ-3. Но уже спустя год карьера юного футболиста могла оборваться, так толком и не начавшись.

Дмитрий получил жуткую травму, причем не на футбольном поле

«Гулял во дворе, с карусели сорвался какой-то пацан и влетел прямо в меня. Двойной открытый перелом голени, месяц в аппарате Илизарова, долгое лечение. Правая нога стала на пару сантиметров короче левой», — рассказывал Лоськов.

99 процентов людей после такой травмы в столь юном возрасте и не подумали бы возвращаться в футбол, но Лоськов восстановился и вернулся в ДЮСШ-3. В Кургане мальчик тренировался до 1989-го, а в возрасте 15 лет перебрался в спортивный интернат в Ростов-на-Дону. Этот город семья будущей звезды футбола выбрала только потому, что там жил дядя Лоськова.

Южане же вытянули счастливый билет. Лоськов очень быстро прогрессировал и уже в 17 лет оказался в основном составе «Ростсельмаша». Парень успел сыграть за ростовчан два матча в Первой лиге чемпионата СССР, после чего на протяжении пяти лет выступал в составе команды в высшем дивизионе чемпионата России.

«С ума сошел?»

В 1993 году «Ростсельмаш» возглавил Сергей Андреев, при котором Лоськов стал ключевым футболистом команды. Уже тогда молодой полузащитник поражал всех отличными техникой и видением поля, а также умением исполнять стандарты. Грозным оружием Лоськова стали прямые удары со штрафных: Дмитрий мог пробить не только на силу или на технику, но и одинаково успешно сделать это с правой или с левой ноги. Очень редкий случай для профессионального футбола!

Об одном из таких штрафных Лоськова, реализованном в матче с московским «Динамо» в чемпионате России-1995, вспоминал Андреев. По словам специалиста, до ворот было метров 35, и он никак не ожидал, что молодой хавбек решится бить с такой дистанции.

«Я кричу ему: "Ты что собираешься делать?" "Бить, Василич". "С ума сошел? Ты посмотри на ситуацию!" Он разбегается и кричит: "Василич, ты смотри!" И так дал, что Андрей Сметанин на колени встал, ничего не смог сделать», — вспоминал специалист.

Вполне логично, что яркая игра Лоськова вызвала интерес топ-клубов. И не только из России. В конце 1995-го на ростовчан вышли представители донецкого «Шахтера», предложившие за 21-летнего игрока сумасшедшие на тот момент деньги — 850 тысяч долларов. Устоять перед таким щедрым предложением «Ростсельмаш» не мог, поэтому руководство дало добро на переговоры. Сам Лоськов тоже был не против перехода: если перспектива переезда в Москву паренька из провинции пугала, то Донецк, который находится всего в паре сотен километров от ставшего ему родным Ростова, привлекал его гораздо больше.

«Они были теневыми хозяевами Донецка»

На тот момент президентом «Шахтера» был Ахать Брагин по прозвищу Алик Грек — неоднозначный персонаж с типичной для многих успешных людей 1990-х биографией. Условная судимость в юношестве, работа мясником на одном из городских рынков Донецка, а затем резкий взлет во время перестройки. По официальной версии, Брагин поднялся на честном предпринимательстве, но по куче других свидетельств без криминала, конечно же, не обошлось.

Брагина и его людей подозревали в рэкете, обустройстве подпольных казино, незаконной даже в позднем СССР валютной спекуляции

Правда, до уголовного преследования дело все же не дошло. Правоохранители старались подобраться к Брагину и его соратникам, но достаточной доказательной базы, чтобы отправить Алика за решетку, собрать не удалось.

«В конце 1980-х годов о Брагине и его группе уже говорили, как о теневых хозяевах Донецка. Перестройка, зеленый свет для частников, несмелые экономические реформы и открытие границ были шансом для таких, как он, возможностью выйти из тени. Они начали инвестировать капитал, полученный от торговли валютой и азартных игр в различные фирмы, покупали и привозили с запада компьютеры и видеомагнитофоны, открывали магазины с кассетами и аппаратурой», — писал Александр Орлов в книге «Украина криминальная».

С распадом СССР Брагин почувствовал себя еще увереннее. Бизнес расширялся, капитал рос, но появилось и много конкурентов. Зачастую, гораздо более жестоких, чем он сам. Алик оказался втянут в криминальные войны, поэтому был вынужден нанять внушительный штат охраны. При этом и самого Брагина подозревали в организации заказных убийств.

В детстве Брагин увлекался футболом, поэтому после распада союза влиятельный бизнесмен взял под крыло футбольный клуб «Шахтер», находившийся в весьма бедственном положении. Ахать вложил в команду несколько миллионов долларов и вскоре это дало плоды: в сезоне-1993/1994 дончане взяли серебряные медали чемпионата Украины. Планы у клуба были амбициозными: «Шахтер» хотел навязать конкуренцию гегемону украинского футбола — киевскому «Динамо».

«Я не сразу понял, что произошло»

Молодая звездочка российского футбола Лоськов должен был помочь в решении этой задачи. Осенью 1995-го к нему уже подбивали клинья столичные «Локомотив» и ЦСКА, но «Шахтер» оказался не только самым щедрым, но и самым настойчивым.

Лоськов вспоминал, что дончане прислали за ним и его супругой Татьяной в Ростов-на-Дону машину, и уже через несколько часов их в своей загородной резиденции принимал Брагин. Переговоры прошли успешно, и стороны фактически ударили по рукам. Уладить все формальности планировалось после совместного похода на домашний матч «Шахтера» против «Таврии».

«Ехать мы с Таней должны были в автомобиле Брагина. Но буквально в последнюю минуту к нему подскочил какой-то человек, и президент "Шахтера" попросил нас пересесть в другую машину. К арене подкатили с небольшим опозданием, игра уже началась. Брагин — ярый футбольный болельщик, и его телохранители побежали наверх в гостевую ложу», — рассказывал Лоськов.

Но еще раз увидеть матч своей команды Брагину было не суждено. При входе на стадион раздался взрыв, криминалисты позже определили, что мощность заложенного под ступеньки крыльца арены взрывного устройства составила 11,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Брагин, как и пять сопровождавших его охранников, погибли на месте. Еще три человека получили тяжелые ранения

Лоськов и его супруга чудом не пострадали. Машина, в которой они приехали на стадион, следовала прямо за автомобилем Брагина, но их водитель потратил лишние несколько секунд на парковку. Взрыв раздался в тот момент, когда футболист и его жена только выходили из машины.

Спасло то, что взрывная волна с сектора пошла на машину Брагина. У нее все стекла пошли паутиной Дмитрий Лоськов

Уцелевшие охранники Брагина посадили футболиста с женой обратно в авто и снова отвезли в резиденцию президента «Шахтера». Но переночевать там не получилось: до утра Лоськовы давали показания в милиции. В Ростов-на-Дону они возвращались на следующий день на самолете. На прощание помощник Брагина сказал Лоськову, что предложение «Шахтера» остается в силе. Футболист же воспринял произошедшее как знак судьбы и вежливо отказался.

Ростов — Москва

После трагических событий в Донецке Лоськов еще год играл за «Ростсельмаш», после чего перешел в «Локомотив». Что было дальше, все прекрасно знают: два чемпионства, три Кубка, шикарные матчи в Лиге чемпионов, несколько званий лучшего игрока России по итогам года по самым разным версиям.

Для «Локомотива» Лоськов — живая легенда. Он удерживает первые места в истории клуба по количеству матчей (422), голов (128), а также доброго десятка других менее важных показателей. Разве что в сборной России полузащитник по разным причинам реализоваться особенно не смог. В национальную команду он привлекался в течение шести лет и провел за нее всего 25 матчей, забив два мяча.

Мечту Брагина сделать из «Шахтера» топ-клуб реализовал другой бизнесмен — Ринат Ахметов. Он стал президентом дончан вскоре после теракта, а в 2002-м «Шахтер» впервые стал чемпионом Украины. Сейчас в активе команды 15 побед в первенстве страны, впереди только киевское «Динамо» с 17 титулами. Зато в 2009 году «Шахтер» сделал то, чего динамовцам пока не удалось — клуб выиграл Кубок УЕФА.

Расследование убийства Брагина шло тяжело. Только к 2003 году следствию удалось установить всех фигурантов, включая заказчиков и исполнителей. Однако к этому моменту многие из них были уже мертвы — кровавые разборки 1990-х переживали немногие. Но двоих обвиняемых по делу Брагина в 2003 и 2007 годах все же приговорили к пожизненному сроку.