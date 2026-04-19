Каким был коронный прием москвичей в кулачных боях

В каждой культуре есть свой способ выяснять, кто сильнее. Где-то предпочитают изящный фехтовальный выпад, где-то — рациональный джеб. На Руси же, не мудрствуя лукаво, просто сходились улицей на улицу на льду замерзшей реки. Но даже в этом, казалось бы, примитивном «мордобитии» была своя система, своя тактика и свои коронные приемы, по которым бойцов узнавали за версту.

© globallookpress

Игра для взрослых

Кулачные бои — обычай древний. Первое летописное упоминание о них встречается еще в «Повести временных лет» под 1068 годом, причем монах Нестор относит эту забаву к числу языческих грехов. Церковь с ними боролась жестко: участников отлучали от причастия, а погибших в драке не отпевали. Но искоренить традицию не удавалось. Светские власти смотрели на побоища сквозь пальцы, видя в них школу мужества и воинской подготовки для молодежи.

Самым массовым видом была «стенка на стенку». Две толпы, представлявшие разные улицы, слободы или села, выстраивались друг против друга. Бой проходил в три этапа: сначала сходились мальчишки-застрельщики, затем в бой вступали парни, и лишь потом в дело шли опытные мужики. Цель была проста — обратить противника в бегство и заставить его покинуть «поле».

Секретное оружие столицы

За долгие годы существования этой забавы в разных регионах сложились свои местные школы и приемы. Особняком всегда стояла Москва. У столичных бойцов был свой фирменный почерк, который вошел в поговорку и был увековечен даже на лубочных картинках XVIII века.

Суть приема, который дал жизнь фразеологизму «Москва бьет с носка», проста, как все гениальное. Он представлял собой хитрую подсечку. Схватив противника за ворот или одежду, москвич резко дергал его на себя, одновременно подбивая его ногу своим носком. Соперник, потеряв равновесие, с грохотом валился на лед, а победитель оставался стоять на ногах. В глазах зрителей такая победа ценилась особенно высоко — она была красивой и наглядной.

Кровавая забава или благородный спорт?

Сегодня традиции русского кулачного боя часто идеализируют, рассказывая о рыцарских правилах: «лежачего не бьют», «оружие в рукавицу не прячут». Но исторические свидетельства рисуют куда более суровую картину. Иностранные путешественники, например, Сигизмунд Герберштейн в XVI веке, с ужасом описывали, как русские «с великой яростью бьют руками и ногами по лицу, шее, груди, животу и детородным частям».

Из-за травматичности бои постепенно начали ограничивать. Официальные запреты и попытки внести правила появились лишь в конце XVIII века, когда кулачные бои в больших городах превратились в разновидность азартных игр для знати. Именно тогда стали появляться толстые рукавицы и запрет на удары в затылок. Но в массовых деревенских сходках, где решались вопросы чести, эти ограничения соблюдались не всегда.

Смерть на льду

С приходом советской власти кулачные бои, как пережиток царского прошлого, попали под официальный запрет. Однако искоренить эту традицию окончательно не удалось — драки «стенка на стенку» продолжались на окраинах городов, сохраняя старую терминологию. И даже тогда, в драках двор на двор, можно было услышать гордое: «Москва бьет с носка».

Сегодня кулачные бои возрождаются в виде исторической реконструкции. Современные бойцы надевают доспехи и бьют по правилам, стараясь восстановить «подлинный» облик забавы. Но настоящая, суровая и кровавая правда о том, как москвичи хитрым ударом с носка валили соперника на лед, навсегда осталась в поговорке, пережившей века.