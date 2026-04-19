Почему в Кавказскую войну русские офицеры женились «временно»

В длительных военных походах есть проблема, которую стараются не выносить на страницы мемуаров — «сексуальный голод». Но в XIX веке на Кавказе её решили по-своему: русские офицеры начали использовать местный обычай временного брака — кебинного.

Это была не дикая прихоть, а вынужденная и прагматичная мера, которая устроила обе стороны. Офицеры получали тепло, заботу и возможность не тащить за собой по горным тропам обоз с прислугой. А горцы получали надёжного зятя из стана победителей, который мог защитить семью или замолвить словечко перед командованием. Самый известный «временный муж» на Кавказе — генерал Алексей Ермолов, который, никогда не будучи официально женат, умудрился завести трех временных жен и в итоге стать отцом нескольких детей.

Закон шиитов на службе у империи

Сам термин «кебинный» происходит от арабского слова, означающего брачный договор. По сути, это контракт между мужчиной и женщиной на определённый срок (от нескольких часов до 99 лет). Женщина получает за это оговоренное вознаграждение (махр), а дети от такого союза считаются законнорожденными, хотя наследование отцовского имущества — вопрос сложный и часто решаемый отдельно.

Ирония судьбы в том, что большинство горцев Северного Кавказа были и остаются мусульманами-суннитами, которые категорически отвергают временные браки, считая их узаконенным развратом. Кебинные отношения разрешены только в шиитском направлении ислама (для последователей джафаритского мазхаба). Но на практике местные муллы на Кавказе в начале XIX века редко вдавались в такие тонкости богословия.

Как жениться и не потерять свободу

Ермолов, известный как «усмиритель Кавказа», формально так и остался холостяком. По его собственному признанию, заключению официального брака мешала бедность, но позже, став богатым наместником, он предпочёл сохранить свободу.

Его первая временная жена Сюйда (Сюйду Абдулла кызы) была из влиятельной семьи в Тарках (Дагестан). Историки пишут, что он заключил с её родителями четкий договор: в случае бездетной смерти жене отходила четверть его имущества, а в случае смерти при детях — одна восьмая. Это была не просто прихоть, а сделка с местной элитой: шамхал (князь) Мехти II, выдавая девушку замуж, усиливал свои политические позиции, а Ермолов демонстрировал уважение к обычаям подвластных народов.

От этих связей родились дети — будущие генералы русской армии. Например, сын от кумычки Сюйды (Бахтияр, в крещении Виктор) дослужился до генерал-лейтенанта. Другой сын — от красавицы Тотай — стал генерал-майором и отличился при штурме Карса в 1855 году. Примечательно, что долгое время эти дети считались лишь «воспитанниками» отца, и только спустя годы император Александр II даровал им права законнорожденных.

Когда брак длится до приказа

Но не стоит идеализировать эту историю. Временные браки часто были прикрытием для насилия. Горцы практиковали похищение невест («умыкание»), после которого мнения девушки и её родителей уже никто не спрашивал — оставалось лишь договариваться о калыме.

В этой системе девушки из бедных семей оказывались в уязвимом положении. Соблазнённые красноречием русских офицеров, они оставались беззащитными после их ухода. Военно-исторические документы тех лет описывают случаи, когда офицеры покидали насиженные места, бросая временных жен на произвол судьбы, — терять им было нечего, в отличие от Ермолова, платившего отступные.