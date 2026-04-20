Как повар создал самую жестокую банду «черных риелторов»

Одной из самых обсуждаемых тем минувшего года в Рунете стали перипетии вокруг квартиры Ларисы Долиной, которую обманутая артистка продала мошенникам, а затем попыталась вернуть. Эта история заставила россиян обсуждать всевозможные аферы с жильем и с опаской относиться к его продавцам. Но если сегодня основные риски при сделках с недвижимостью сводятся к потере денег, то в лихие 1990-е на кону нередко стояли жизни людей. Яркий пример тому — ярославская банда «черных риелторов» во главе с Александром Боровковым. Ради квартир бандиты лишили жизни 15 человек, часть из которых закатали в бетон, а часть — захоронили на импровизированном кладбище, стихийно появившемся на участке деревенского дома. Историю самой жестокой банды «черных риелторов» в современной истории России вспомнили корреспонденты «Ленты.ру» Игорь Надеждин и Олеся Мицкевич.

20 августа 1998 года, Ярославль. Друзья священника Дмитрия Растегаева приходят в милицию с заявлением о его безвестном исчезновении: очень обязательный батюшка долго не выходит на связь, что совсем на него не похоже. Им предлагают подождать еще немного, но заявители очень обеспокоены.

Тогда 21 августа участковый вместе с друзьями Дмитрия запасными ключами открывает дверь его квартиры. Внутри они видят странную картину: свет на кухне горит, дверь в келью открыта, а в ванной замочено белье. Все выглядит так, будто хозяин вышел куда-то ненадолго, а не отсутствует дома уже несколько дней.

На полу милиционер видит обрывки доверенности на продажу этой самой квартиры, которую Растегаев выписал некоему Валерию Тихомирову. Только вот Тихомирова к тому моменту никто не видел уже год — незадолго до пропажи ему предложили работу в благотворительном фонде «Партнер». И именно туда же накануне исчезновения обращался и сам священник.

В Ярославле 28-летний Дмитрий Растегаев был достаточно известной фигурой: священник, активист и, как его отец, участник ярославского Народного фронта. Причем колоритный: начав службу как батюшка в Русской православной церкви, позже он откололся, стал старообрядцем и был рукоположен в сан.

Незадолго до пропажи Растегаев получил новое назначение. Он собирался продать двухкомнатную квартиру, которая досталась ему от отца, и уехать на Украину. За жилплощадь на проспекте Толбухина священник планировал получить 25 тысяч долларов — немалые на тот момент деньги.

В августе 1998 года знакомый священника Юрий Седов свел его с фирмой «Партнер». Ее сотрудники должны были помочь Растегаеву с продажей квартиры — перед пропажей он как раз собирался в их офис. Его не смутило, что за несколько дней до этого Седов загадочно исчез.

20 августа Дмитрий сообщил мне, что сегодня продает свою квартиру и получает за нее деньги. Я предупредила Растегаева, чтобы он не ходил туда один, не брал деньги и предлагала ему свою помощь. Он обещал позвонить в 18 часов, но звонка от него так и не было из показаний матери Юрия Седова

Когда священник не объявился, его друзья обратились в милицию. Заявление у них приняли не сразу, и один из его знакомых написал заметку в областную газету «Золотое кольцо». Внимание прессы, а также найденные в квартире Растегаева улики помогли: 17 сентября 1998 года областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Вскоре к нему присоединили дела еще трех пропавших людей, которые так или иначе были связаны с Валерием Тихомировым. Уже на первоначальном этапе следственные действия дали неожиданный результат: как оказалось, в сентябре неизвестный мужчина по документам Растегаева приобрел билет на поезд в Москву.

Тогда же в областное бюро технической инвентаризации (БТИ) для регистрации сделки с квартирой Растегаева обратился некий Сергей Ратехин.

Неуловимая банда

Сергея Ратехина задержали в БТИ. Он убедил милиционеров, что никогда не видел священника Растегаева, а за проведенную сделку ему обещали заплатить. Милиционеры отпустили Ратехина домой, а искать загадочного Тихомирова (на него оформил доверенность священник) решили другим путем.

Тогда они еще не знали, насколько близко подошли к банде, которая орудовала в Ярославле больше года

Вскоре милиционеры вышли на Василия Шивкопляса — в январе 1998 года он купил у Тихомирова жилье. Сотрудники решили расспросить мужчину о продавце, но в квартире его не оказалось. Вместо него дома у Шивкопляса оказались Михаил Ляшенко и, судя по документам, тот самый Тихомиров — их обоих сразу же задержали, а в квартире провели обыск.

Среди множества поддельных документов силовики нашли паспорта трех пропавших людей, в том числе Растегаева со вклеенной фотографией Ляшенко, который и выезжал в Москву по документам священника. Кроме того, при обыске были обнаружены электрошокер, пистолет и патроны.

В течение следующих дней милиционеры задержали еще четырех участников банды — ранее отпущенного Сергея Ратехина, Василия Шивкопляса, Александра Голотина и Андрея Малахова. Давать показания никто из шести подозреваемых не спешил.

Лишь Тихомиров после разговора с адвокатом решил назвать свое настоящее имя. К удивлению следователей, он представился ранее судимым рецидивистом Александром Боровковым, известным вором, который уже несколько лет находился в федеральном розыске.

«Они дополняли друг друга»

Александр Боровков родился в Ярославле 26 мая 1964 года. Вместе с семьей он проживал в Дзержинском районе, где и пошел в первый класс. После школы Александр поступил в кулинарное училище, которое кое-как окончил. Впрочем, диплом повара ему так и не пригодился, ведь Боровков выбрал для себя совсем иной путь.

Свой первый срок он получил уже в 1990 году. Тогда суд приговорил Александра к шести годам лишения свободы за кражу, но благодаря примерному поведению он отсидел всего половину срока. После освобождения Боровков не исправился и уже в 1995 году заслушал очередной приговор.

На этот раз его привлекли за мошенничество, подделку документов и незаконную продажу валюты. По решению суда он отправился на три года в колонию-поселение в Республике Коми, где познакомился с будущим подельником — Михаилом Ляшенко. Последний отбывал срок за кражу и умышленное уничтожение имущества и освободился 17 июля 1996 года, но не забыл своего нового друга Боровкова.

Боровков и Ляшенко, безусловно, дополняли друг друга. Эти люди, имея среднее образование, показали очень высокий интеллектуальный уровень, по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Это притом что Боровков по образованию повар и не с самыми лучшими оценками в дипломе Елена Смирнова советник юстиции, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области

Как только Ляшенко вернулся в Ярославль, то сразу же обеспечил Боровкову вызов по семейным обстоятельствам — якобы отец Александра чувствовал себя плохо, что на деле было ложью. Руководство колонии пошло осужденному навстречу и без лишних вопросов отправило его в отпуск. Правда, назад в колонию-поселение он уже не вернулся.

Спустя некоторое время Боровкова объявили в федеральный розыск, а он тем временем обосновался в Ярославле и в 1997 году сколотил свою первую банду.

Работа над ошибками

Боровков привлек четверых знакомых: вместе они занялись вымогательством квартир, пока один из пострадавших не обратился в милицию. Часть подельников арестовали в марте 1997 года, а их главарь сумел скрыться от следствия — по этому делу его осудят лишь в декабре 1998 года.

После той группы Боровков сделал выводы, что если оставлять потерпевших в живых, то это приведет к его опознанию и разоблачению. Уже в июне 1997 года он создает другую устойчивую организованную группу, которая потом становится бандой Елена Смирнова советник юстиции, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области

В свою новую группировку Александр Боровков привлек Михаила Ляшенко. Первым в свои сети бандиты завлекли знакомого Боровкова Владимира Макарова. В июне 1997 года преступники предложили мужчине поучаствовать в мошенничестве с его же квартирой — продать ее по поддельным документам, а затем оспорить сделку.

В таком случае Макаров должен был остаться и с жильем, и с частью денег. Мужчина согласился, а затем передал преступной группе свои документы и ключи — конвейер заработал. Чтобы запутать следы, Ляшенко вклеил фотографию Боровкова в паспорт Макарова, а свою — в найденный на улице паспорт некоего Юрия Мелешина.

Также преступники оформили доверенность по продаже квартиры у нотариуса, куда пришли с поддельными паспортами, а покупателя нашли через газету частных объявлений. Жилье, как и задумывалось, продавал Ляшенко по паспорту Мелешина, которому Макаров (на самом деле Боровков) якобы доверил проводить сделки от своего имени.

Все прошло без проблем. Полученные от продажи квартиры деньги участники схемы поделили, а спустя неделю Макаров обратился в милицию и суд. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, но жилье мужчине так и не успели вернуть.

В январе 1998 года он смертельно отравился алкоголем, и поэтому дело в отношении него прекратили

После этого случая Боровков еще раз удостоверился, что смерть собственника решает множество проблем — так в группировке появился собственный ликвидатор, Василий Шивкопляс. С ним будущий главарь познакомился, когда находился в СИЗО, а теперь привлек его к своим темным делам.

«Главарь показал, что пора действовать»

Для отвода глаз Боровков вместе с подельниками создал несколько благотворительных фондов, самыми известными из которых стали «Странник» и «Партнер». Они якобы помогали инвалидам и одиноким людям, обеспечивая их хорошо оплачиваемой работой. На деле же фирмы существовали лишь на бумаге.

Их единственными реальными сотрудниками были Боровков, Ляшенко и Шивкопляс, к которым позже присоединились Голотин и Ратехин. Первым клиентом «Партнера» стал 42-летний Владимир Беззубцев. Летом 1997 года он согласился подработать на строительстве коттеджей — бандиты повезли его за город якобы для знакомства с местом работы.

Они остановились около заброшенной стройки и предложили Беззубцеву выпить. После условного сигнала Шивкопляс набросился на него сзади с веревкой и начал душить.

Боровков показал мне взглядом, что пора действовать. Я отошел в сторону, за кусты, а когда подошел, то накинул Беззубцеву сзади на шею веревку. Ляшенко с Боровковым в это время сразу поднялись и ушли в сторону из показаний Василия Шивкопляса

Однако Беззубцев был под два метра ростом и начал активно сопротивляться. По указанию Боровкова на помощь Шивкоплясу поспешил Ляшенко — он держал жертве руки, пока подельник душил его. Когда все закончилось, тело положили в картофельные мешки и вместе с грузом утопили в ближайшем водоеме.

Оставалось лишь продать оставшуюся от Беззубцева квартиру

В этот раз участники группировки действовали по уже отработанной схеме: подделали паспорта и доверенности, а также сняли Беззубцева с регистрационного учета, чтобы его никто не искал. За квартиру на улице Бабича они получили 8,8 тысячи долларов. Часть денег Боровков передал Ляшенко и Шивкоплясу, а на оставшиеся оплатил счета фондов.

Кроме того, главарь арендовал новый офис прямо напротив суда (первый офис действовал на улице Панина), снял рекламу и приобрел дом в деревне Одарино, который позже стал хранителем темных тайн «черных риелторов».

Тела в бетоне

К подготовке участка в Одарино Боровков подошел основательно. Для этого он привлек 19-летнего Александра Голотина. Вместе с Шивкоплясом они выкопали возле дома траншею (как для фундамента забора) и привезли бетон, с помощью которого планировалось укрывать тела.

В конце лета в деревне появился 50-летний Николай Байдин. Ему предложили устроиться в «Партнер» плотником и привезли его якобы показать объем работ. В доме участники группировки дали Байдину выпить, подмешав в спиртное клофелин, а когда его стало клонить в сон, привязали к кровати.

Ночью на пейджер от Боровкова поступила информация о том, что документы Байдина найдены и его надо убить из показаний Василия Шивкопляса

После команды главаря Шивкопляс и Голотин взяли веревку и удушили Байдина. Его тело они связали скотчем, уложили в траншею и залили бетоном. За квартиру Байдина члены группировки получили 7,5 тысячи долларов. Из них по 500 долларов каждый забрали себе исполнители расправы.

В октябре по той же схеме, но в разные дни в Одарино оказались Лев Соколов и Владимир Тихомиров. Они оба, как и Байдин, хотели получить работу от благотворительного фонда. В доме Шивкопляс и Голотин напоили их водкой с сильнодействующим препаратом, а затем удушили. Тела уложили в траншею рядом с Байдиным и залили бетоном.

Вот этот участок в Одарино, где по очереди бетонировались Байдин, Соколов и Тихомиров, не нашли бы, если бы не показания обвиняемых Елена Смирнова советник юстиции, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области

За квартиру Соколова на улице Панина преступники получили восемь тысяч долларов. Часть денег, как и в прошлый раз, взяли себе исполнители. Квартиру Тихомирова участники группировки продавать не стали — ее Боровков переоформил на себя. Он также присвоил себе паспорт Тихомирова, вклеив в него собственное фото и взяв новое имя.

Не жалея своих

Следующей жертвой группы Боровкова стал брат его сожительницы Сергей Круглов, страдающий хроническим алкоголизмом, который жил вместе с ними. Он оказался единственным человеком, с которым Александр решил свести личные счеты. В конце 1997 года Боровков попросил Круглова помочь ему с бетоном.

Под этим предлогом Шивкопляс и Голотин вывезли его за город, удушили и закопали в снегу.

Причиной убийства, как ранее я слышал от Боровкова, было то, что он хотел сделать его сожительницу единственным владельцем квартиры, а также то, что Круглов был пьяницей из показаний Михаила Ляшенко

Впрочем, доказать корыстный умысел Боровкова в этом эпизоде позже не удалось. После расправы над Кругловым он съехал из квартиры сожительницы и почти сразу приобрел для группировки бывший магазин в деревне Белавино. Следующих жертв они стали привозить именно туда. Так, в январе 1998 года в Белавино появилась пара пенсионеров.

Виталий Семенов и Надежда Федорова приехали в деревню для трудоустройства при помощи фонда «Партнер». Преступники удушили обоих и сбросили их тела в подвал бывшего магазина. Принадлежавшую им квартиру группировка продать не смогла — она перешла киллеру Шивкоплясу. Зато бандиты подделали доверенности на получение пенсий пожилой пары.

После этого они забирали выплаты с почты в течение нескольких месяцев. При этом Боровков не жалел даже своих хороших знакомых. Весной 1998 года он задумал расправу над одним из них, 51-летним Владимиром Блиновым, который владел квартирой на улице Нефтяников. Сперва его хотели заманить в западню работой, как и всех, но тот отказался. Тогда план решили изменить.

Александр представил будущей жертве «своего младшего брата» Голотина, который якобы увлекался музыкой

Новые знакомые быстро нашли общий язык и поехали в одну из квартир для обмена пластинками. Там их уже поджидал Шивкопляс. Он ударил гостя на входе арматурой по голове — Блинов упал, а преступники набросились на него и стали душить.

Когда дело было сделано, они спрятали тело в шифоньер и вывезли на грузовой машине в Белавино. За квартиру Блинова группировка получила 11 тысяч долларов. Вырученные деньги участники поделили между собой.

Квартиры, деньги, три ствола

Отправив Блинова на тот свет, Голотин и Шивкопляс задумались о покупке оружия, чтобы упростить процесс расправы. Боровков оказался не против и выделил на «стволы» деньги — вскоре бандиты достали три сигнальных револьвера «Скат». Переделать их в боевые согласился знакомый подельников заводчанин Александр Голиков.

В то время на моторном заводе не выплачивали зарплату по несколько месяцев, а преступники обещали платить по 100 долларов за каждую переделанную единицу оружия.

Первый револьвер был изготовлен в 1997-м — начале 1998 года, второй — в мае-июне 1998 года, третий — в июне-июле 1998 года из показаний Александра Голотина

Между тем через некоторое время группировке, к которой присоединился Андрей Малахов, подвернулся 32-летний житель Ярославля Михаил Лукьянов. Его устроили на работу в «Партнер», чтобы по привычной схеме завладеть квартирой. В июле мужчину привезли в Белавино, где напоили водкой с клофелином. Лукьянова застрелили, когда он уснул, а его тело сбросили в подвал и засыпали хлоркой — это должно было замаскировать запах.

Для следующей аферы Боровков привлек свою знакомую 42-летнюю Галину Большакову, с которой жил в одном доме. Он предложил ей фиктивно продать ее собственное жилье, а затем оспорить сделку (так они пытались сделать в первый раз с квартирой Макарова). Женщина знала, что ее знакомый занимается квартирами, и согласилась на мошенничество. Тем более ей предстояла операция, на которую нужны были деньги. Банда Боровкова начала готовить квартиру и документы к продаже, а сама Большакова временно переехала в офис группировки. Все изменилось, когда она засомневалась в афере и собралась идти в милицию. Планами она поделилась с Шивкоплясом, чем подписала себе смертный приговор.

Боровков сказал, что была необходимость в убийстве Большаковой, так как в пьяном виде она говорила много лишнего из показаний Михаила Ляшенко

Компания поехала в Белавино, где стала вместе распивать алкоголь. Во время застолья Голотин подошел к Большаковой сзади и выстрелил в нее из револьвера. Ее тело, как и других четырех человек, бросили в подвал, а принадлежавшую ей квартиру на улице Блюхера продали за восемь тысяч долларов. Делиться этими деньгам ни с кем не пришлось.

В августе группировка поочередно привезла в Белавино 64-летнего Александра Быкова и 38-летнего Юрия Седова (брата сожителя погибшей Большаковой). Первому, как и многим до него, до расправы предложили работу, а второго убрали из-за связи с Большаковой и его знакомым, священником Растегаевым, речь о котором шла в начале статьи.

Участники группировки боялись, что Седов заподозрит неладное в пропаже женщины или нарушит планы банды в отношении батюшки. Его застрелил киллер Шивкопляс, спрятав револьвер в забинтованной руке.

Они поняли, что Седов — это проблема. Понимали, что он не отпустит Растегаева одного, будет присутствовать при возможной передаче денег и оформлении документов Елена Смирнова советник юстиции, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области

А после Седова на очереди оказался и сам Дмитрий Растегаев. Поначалу участники банды не хотели убивать священника, но Боровков настоял на этом. Он вызвал Растегаева в офис под предлогом выплаты денег за квартиру, где на него напали Шивкопляс и Голотин. Преступники удушили его, завернули тело в зеленый палас и вывезли в Белавино.

Последними жертвами банды стала молодая пара. 18-летняя Александра Кукушкина и 25-летний Николай Рыбкин приехали в Белавино, чтобы устроиться на работу, но домой так и не вернулись. Их тела бандиты закопали в хозяйственной постройке, так как в подвале дома уже не хватало места. Но реализовать последние три квартиры они не успели — их задержала милиция.

«Они заслужили смертную казнь»

Первым о совершенных бандой преступлениях на следствии заговорил Василий Шивкопляс, который показал места захоронения десяти человек. Уличенные соучастники, желая облегчить свою участь, тоже стали рассказывать о преступлениях, причем каждый стремился приуменьшить собственную роль.

Лишь главарь банды Александр Боровков отрицал все до последнего и даже просил своих подельников изменить показания. Процесс над «черными риелторами» начался в сентябре 2000 года. В зале суда участники банды вели себя раскованно, шутили и неоднократно меняли показания.

На оглашение приговора их доставили с мешками на головах — так конвой хотел оградить их от нежелательных выпадов со стороны представителей потерпевших и предотвратить возможные попытки побега.

С учетом обстоятельств совершенных Боровковым, Шивкоплясом и Голотиным убийств, из дерзости, безразличия к основной ценности человека — его жизни, они заслуживают наказание в виде смертной казни. Однако в связи с постановлением Конституционного суда РФ (…) наказание в виде смертной казни назначаться не может из приговора суда по делу банды «черных риелторов»

27 марта 2003 года Ярославский областной суд вынес приговоры всем участникам банды. Ее главарь Боровков, а также главные исполнители убийств Шивкопляс и Голотин получили пожизненные сроки.

Ляшенко, который подделывал документы, а также участвовал в мошенничествах и лишил жизни Беззубцева, отправился в колонию на 22 года, а Малахов — на 23 года (позже эти сроки немного сократили в кассации). Голикова и Ратехина приговорили к условным срокам. Их вклад в преступления банды суд счел минимальным.

Ратехин отлично понимал, что совершаются убийства. Сам он участия в них не принимал, его роль была отвлекающей: найти потенциального клиента, одинокого человека с квартирой и без работы, и как бы случайно показать ему объявление о работе в фирме «Партнер» Елена Смирнова советник юстиции, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области

С момента своего создания в июне 1997 года и до разгрома в сентябре 1998 года банда «черных риелторов» из Ярославля отправила на тот свет 15 человек, завладев 13 квартирами. Из них бандиты успели продать лишь шесть — на остальные следователи наложили арест. Со всех сделок главарь Боровков вместе со своими подручными выручил чуть более 60 тысяч долларов, но никто из них пошиковать так и не успел.

По состоянию на 2026 год осужденные Боровков, Шивкопляс и Голотин по-прежнему остаются в местах лишения свободы. Первый отбывает наказание в одной из самых строгих колоний особого режима «Белый лебедь» в Соликамске (Пермский край). Его бывшие подельники находятся в тысяче километров — в колонии «Вологодский пятак» на острове Огненный (Вологодская область).

В 2021 году Боровков подал жалобу на содержание во время суда в металлической клетке — это якобы принесло ему моральные страдания. Он требовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей, но получил отказ. Не отстает от него и экс-подельник Голотин — в 2024 году он обратился в суд с просьбой отменить несколько пунктов из правил колонии. Свое обращение он написал, когда не получил от руководства электрический чайник и электронную книгу.

«Лента.ру» выражает благодарность прокурору Ярославской области Клименту Юрздицкому за помощь в подготовке материала.