«Бракованная невеста»: как русские свахи обманывали женихов

Сваха на Руси — это не просто старушка, которая по деревням ходила. В эпоху, когда женщина не имела права голоса, а судьба ее решалась на семейном совете, сваха была и агентом по недвижимости, и криминалистом, и визажистом высшего класса в одном лице. Но главная ее задача была — продать товар лицом. Особенно если этот товар имел заводской брак.

От ритуала к криминалу

Сама по себе русская свадьба насквозь пропитана идеей обмана. С древности существовал обряд «вывода невесты» — театральная мистификация, когда жениху на брачном пиру подсовывали под видом суженой совершенно другую женщину. Молодой мужчина должен был проявить смекалку: разгадать подлог, заплатить выкуп и отправиться на поиски настоящей красавицы.

Но жизнь — не игра. Когда речь заходила о реальных деньгах и репутации, веселый обряд превращался в мошенничество. Если настоящая невеста была крива, хрома или просто дурна лицом, на смотрины частенько выводили ее младшую привлекательную сестру. Родители жениха осматривали «товар», ударяли по рукам, назначали день свадьбы. И только после венца, когда брак уже считался состоявшимся, подлог раскрывался. Поздно пить боржоми.

Сто одежек и конский хвост

Как объяснить жениху, что тощая девка — это здоровая невеста? В старину очень просто. На Руси эталоном красоты была дородность. Пышные формы считались синонимом здоровья и способности родить крепкое потомство. Худоба же автоматически ассоциировалась с болезнью, чахоткой и бедностью.

Поэтому главным оружием свахи был текстиль. Если природа обделила девушку формами, на нее натягивали пару-тройку сорочек, сверху — несколько пышных юбок, затем просторный сарафан и теплую душегрею. На области груди и бедер подкладывали специальные тряпичные накладки. Невеста превращалась в колобка, но зато выглядела «статной».

Волосы — отдельная песня. Длинная толстая коса считалась главным украшением. А если свои волосы жидкие, редкие и расти отказываются? Сваха шла в конюшню. Конские волосы, искусно подобранные в тон, вплетали в девичью косу для объема. Символизм тут двойной: и прическа презентабельная, и жених лошадку не купил.

Белила, киноварь и запретный прием

Косметика на Руси была суровой. Румянец на щеки наносили с помощью киновари (соли ртути, надо сказать), а брови подводили смесью масла с сурьмой. Лицо густо мазали свинцовыми белилами, прятали веснушки и родинки мелом, а синяки — слоями одежды.

В ход шли и тактические хитрости. Сваха усаживала невесту против света — так солнечные лучи «съедали» дефекты кожи. Жениху строго-настрого запрещали подходить близко. А иногда смотрины и вовсе переносили в людное место, например, в церковь, где в полумраке разглядеть что-либо было просто невозможно.

Плата за обман

Обманутый жених имел законное право подать жалобу. Если подлог признавался серьезным, виновных в надувательстве секли кнутом. Невесту при этом муж мог либо избивать до конца дней, либо — что считалось более цивилизованным вариантом — насильно отправить в монастырь. Родители же рисковали не только спинами, но и репутацией: о «бракованном» товаре узнавала вся округа.

Однако, как отмечают этнографы, до суда доходило редко. Семьи предпочитали не скандалить и решать вопрос миром. Руководствовались принципом: «стерпится — слюбится». Да и кому нужна была прославленная на всю губернию история о том, как тебя обвели вокруг пальца с конским хвостом и накладными бедрами? Гордость мужчины стоила дороже любого приданого.