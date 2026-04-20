Туалетный этикет русских: о чем запрещалось думать в уборной

В представлении наших предков пространство никогда не было нейтральным. Каждый угол имел свое сакральное значение, а главное — свои правила. Правила эти были настолько строгими, что могли касаться даже мыслей. Особенно если человек переступал порог отхожего места.

Зачем выносили сор из избы

Сегодня туалет — это чаще всего часть квартиры, комната с закрытой дверью, где можно задержаться с телефоном и предаться размышлениям. Раньше все было иначе. Отхожие места на Руси называли «задками» или «ретирадниками». Их намеренно выносили за пределы жилого пространства — в самый конец двора или на край участка.

Причем строили их так, чтобы вход ни в коем случае не смотрел на восток. Потому что восток — это сторона света, символизирующая святость и духовность, а значит, туалету там было не место.

Нечистое место

Почему такое пренебрежение? Все просто. На Руси не разделяли чистоту физическую и духовную. Считалось, если тело соприкасается с нечистотами, то и душа может оскверниться. Поэтому «скверна» в буквальном смысле порождала «скверну» в метафизическом.

Средневековый мыслитель Кирик Новгородец в своем «Вопрошании» писал, что любое действие человека имеет нравственную оценку. Это значило, что даже естественные процессы требовали осознанного и осторожного подхода.

О чем строго запрещалось думать

И вот тут мы подходим к самому главному и самому удивительному запрету. Находясь в уборной, русскому человеку категорически воспрещалось думать о Боге и читать молитвы.

Это место считалось настолько «нечистым», что любые мысли о святом или возвышенном в его пределах были кощунством. Попадая в туалет, человек как бы выпадал из сакрального поля. Молитву можно было прочитать лишь после того, как выходишь обратно и омываешь лицо и руки. Причем произносилась эта молитва как благодарственная — за то, что организм работает исправно и человек очистился.

Однако думать о мирском — о хозяйстве, о делах — не запрещалось. Похожие нормы существовали и в других религиях: в исламе и иудаизме также не принято вести духовные беседы в уборной.

Одежда и излишнее обнажение

Но запрет на святые мысли был не единственным. Существовали и более прозаичные, но от того не менее жесткие правила.

Во-первых, предписывалось оголять тело ровно настолько, насколько это необходимо для отправления нужды. Считалось, что лишнее обнажение может привести к «духовному осквернению».

Особой строгостью отличались старообрядцы. Они старались даже руками не прикасаться к тем частям тела, что расположены ниже пояса. Поэтому мужчины носили рубахи навыпуск, чтобы случайно не дотронуться до ширинки.

Быстрота и рискованное время

Сам процесс должен был занимать минимум времени. Священник Георгий Крылов в своем докладе «Понятие скверна в средневековой Руси» писал, что люди старались справлять нужду максимально быстро, чтобы не «запачкаться» больше, чем необходимо.

Игнорировать этот этикет было не только стыдно, но и опасно. Особенно ночью. Существовало поверье: темные силы бодрствуют по ночам, и в туалете человек был наиболее уязвим. Говорили, что пока ты занят своими делами, бес может запрыгнуть в оставленную кровать или и вовсе проникнуть в тело.

Заключение

Для наших предков туалет не был местом релаксации или уединенных раздумий. Это была зона риска и скверны. Правила поведения там регулировались не гигиеной, а страхом перед осквернением души. Поэтому в следующий раз, когда вы задержитесь в ванной с телефоном, помните: средневековый крестьянин наверняка бы не одобрил. И уж точно осудил бы ваши высокие мысли в таком неподобающем месте.