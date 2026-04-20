Стояние на Угре: как Иван III избавил Русь от ига Золотой Орды

К 1480 году великий князь Московский Иван III уже несколько лет не платил Орде ежегодный денежный «выход». Хан Большой Орды Ахмат, который считался преемником распавшейся Золотой Орды, терпел это не из доброты — он был занят борьбой с Крымом. Но когда терпение лопнуло, хан организовал поход. Причем в благоприятных для себя условиях.

Польско-литовский король Казимир IV пообещал военную помощь. Ливонский орден напал на западные русские земли. А тут еще родные братья Ивана III — Андрей Большой и Борис Волоцкий — подняли мятеж, недовольные усилением великокняжеской власти. Казалось, момент выбран идеально. Ахмат двинул войска к границам.

Оборона на Оке и обходной маневр

Иван III, получив известия о планах хана, начал стягивать войска к берегам Оки. Ахмат, понимая, что на главной водной преграде его ждут, решил идти в обход — через литовские земли, к реке Угре, левому притоку Оки. Там проходила граница Московского и Литовского княжеств.

Узнав о маневрах противника, Иван III отправил к Калуге и к Угре своего сына Ивана Молодого и брата Андрея Меньшого. Князь прекрасно понимал: время работает на него. Нужно было затянуть противостояние.

Четыре дня атак

8 октября 1480 года войска хана вышли к Угре. Ахмат попытался форсировать реку с ходу. Но русские воины, укрывшиеся за противоположным берегом, встретили ордынцев градом стрел и пушечным огнем. Четыре дня продолжались бои за переправы. Все атаки были отбиты.

Ахмат отошел на две версты от реки и встал в Лузе. Началось то самое «стояние».

Искусство ждать

Иван III не спешил. Он вел переговоры с ханом, выигрывая время. Ахмат требовал, чтобы князь лично явился в ордынскую ставку и стал у стремени владыки — унижение, на которое Иван III, естественно, не пошел.

Тем временем ситуация менялась в пользу Москвы. Князю удалось помириться с мятежными братьями, и их полки двинулись к Угре. А крымский хан Менгли-Гирей, союзник Ивана III, напал на Подолию, отвлекши Казимира IV. Литовский король так и не пришел на помощь Ахмату.

Морозы, голод и бегство

В конце октября Угра замерзла. Иван III приказал отвести войска к Боровску, чтобы занять более удобную позицию на случай, если ордынцы все же перейдут реку. Ахмат не решился преследовать. В его стане кончался провиант, начинался падеж лошадей, свирепствовали болезни.

9–11 ноября хан повернул войска на юг. Стояние на Угре завершилось. Практически без единого сражения.

Конец двухвековому игу

Историки до сих пор спорят: что именно заставило Ахмата уйти — нехватка продовольствия, известие о нападении на тылы, потеря надежды на помощь Казимира или просто нежелание рисковать в зимних условиях? Но факт остается фактом: Большая Орда отступила.

Московское княжество стало суверенным не только фактически, но и формально. Через два месяца хана Ахмата убили в стычке с сибирским войском, и в Орде началась жестокая междоусобица. А Русь наконец сбросила почти двухвековое иго, которое началось еще при Батые.