Первая СВО России: вооруженное миротворчество генерала Лебедя

Кишинев входит в жесткий клинч в противостоянии с РФ: командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье, включая командира Дмитрия Зеленкова, объявлено нежелательными лицами на территории Молдавии. Это означает, что теперь они заперты на территории ПМР и будут задержаны даже в Варнице (это подконтрольный Кишиневу анклав в приднестровском городе Бендеры). А в самом Приднестровье сегодня вспоминают генерала Александра Лебедя – человека, которому многие там обязаны жизнью.

Человек, остановивший большое кровопролитие на Днестре, родился 76 лет назад, 20 апреля 1950 года в Новочеркасске. Александр Лебедь - фигура противоречивая и загадочная, оставившая неоднозначный след в новейшей истории России. Однако есть место, где его чтут безусловно, как героя и спасителя. Это место – Приднестровье, где в 2012 году в Бендерах, на Мемориале памяти и скорби ему был открыт памятник. В том, что конфликт в Приднестровье был погашен в самом зародыше, быстро, эффективно, малой кровью, в том, что после этого в регионе на долгие годы был установлен прочный мир, главная заслуга принадлежит генералу Лебедю. Для решения такой сложной задачи нужна была уникальная личность, человек другого склада характера с ней бы не справился.

Напомним, что это были годы «парада суверенитетов». На волне поощряемого из центра национализма на окраинах разваливающейся страны повсеместно вспыхивали этнические конфликты. Группы «неформалов», стремительно превращавшиеся в националистические банды, атаковали отделы милиции, воинские части и военные склады, захватывая оружие и боеприпасы. Силовики, не имеющие четких указаний из центра, дезориентированные, опасаясь применять оружие против якобы мирного населения, зачастую просто сдавались под этим напором. Все еще советская армия, оставшаяся на территории новых независимых государств, оказалась в положении заложников.

Не была исключением и 14-я гвардейская общевойсковая армия, которая 1 апреля 1992 года (приднестровский конфликт уже был в полном разгаре) была указом Ельцина переведена под юрисдикцию РФ. Она дислоцировалась в Приднестровье и оказалась зажата между двумя новыми независимыми государствами – Молдовой и Украиной. Ее командующий генерал Юрий Неткачев, строго выполняя приказ Москвы, соблюдал позицию полного нейтралитета в конфликте.

19 июня 1992 года Молдова начала свою АТО - операцию «по наведению конституционного порядка» - на территории Приднестровья, молдавские военные атаковали город Бендеры. Это привело к большим жертвам среди мирного населения. Вскоре в Тирасполь для «изучения обстановки» прибыл некий полковник Гусев из Министерства обороны РФ. 23 июня он провел совещание в кабинете командующего 14-й армией генерала Неткачева. Вскоре все узнали, что таинственный полковник – это на самом деле генерал-майор Александр Иванович Лебедь, заместитель командующего ВДВ. В одном из интервью он позже рассказывал, что главной его задачей было обеспечить эвакуацию, так как никто не знал, как остановить войну.

«Я остановил. – сказал он. - Ну все, война кончилась. Отпала необходимость в эвакуации членов семей военнослужащих».

26 июня Лебедь провел свою первую пресс-конференцию, на которой заявил, что армия по-прежнему будет сохранять нейтралитет, но качество этого нейтралитета изменится. «Это будет другой нейтралитет – вооружённый нейтралитет». – сказал он. Тогда же он назвал действия молдавских военных в Бендерах «геноцидом». Кстати, автором концепции «вооружённого нейтралитета» считается граф Никита Иванович Панин, который в 1763–1781 годах возглавлял Коллегию иностранных дел России. Но, конечно, генерал имел в виду совсем не то, что императрица Екатерина, которая провозгласила «вооружённый нейтралитет» во время войны за независимость США. А что именно – вскоре выяснилось. 27 июня Лебедь получил из Москвы предложение занять пост командующего 14-й армией вместо Юрия Неткачева и принял его.

К тому времени Кишинев установил на Кицканском плацдарме реактивную батарею БМ-21 «Град» и готовил удар по Тирасполю. Однако в ночь на 30-е июня артиллерия 14-й армии нанесла по ней удар и полностью уничтожила. А в ночь со 2-го на 3-е июля был нанесён артиллерийский и минометный удар по трем базам молдавского ОПОНа, полиции и регулярной армии, был также уничтожен командный пункт, три склада ГСМ и три артиллерийских батареи. Этого хватило. Кишинёв в панике запросил переговоры, и 3 июля состоялась встреча президентов Молдовы и России в Москве.

Депутат Госдумы РФ Александр Лебедь // МК

Эту «операцию по принуждению к миру» генерал Лебедь провел фактически на свой страх и риск. Министр обороны Грачев требовал от него «прекратить самодеятельность». Ельцин, который до того собирался спешно выводить 14-ю армию, был поставлен перед фактом. Успех Лебедя показывает, что есть ситуации, когда насилие необходимо, но применять его надо точечно, дозированно и там, где надо. Важно также уметь доводить дело до конца, а не тормозить на полпути. Тогда задачи будут решены быстро, эффективно и с минимальными издержками. А достигнутый мир продлится десятилетиями.