Приметы и поверья на 21 апреля: что нельзя делать в день Родиона Ледолома

21 апреля по народному календарю отмечается день Родиона Ледолома. Предки считали, что в это время вскрываются реки, лед ломается, а солнце и месяц впервые встречаются после долгой зимы, приветствуя окончательное тепло. Православные вспоминают апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма.

На Родиона запрещалось убираться в доме, чтобы не потревожить домового и не лишиться его покровительства. Также нельзя было набирать воду из рек, прудов и озер. Считалось, что в это время водяной особенно беспокоится и злится, поэтому может навредить неосторожному.

Предки старались в этот день никого не обманывать, даже в мелочах. Они верили, что нарушителей жестоко покарает судьба в ближайшее время. Запрещалось также планировать важные дела в этот день они будут обречены на провал, лучше сосредоточиться на текущих хлопотах.

21 апреля на Руси начинали пахать землю под овес. Считалось, что приступать к работам следует только после того, как проснулись лягушки, распустились березы, а кроты начали выбрасывать землю из нор — тогда и земля готова, и морозов больше не будет.

Согласно приметам, если лед в этот день на водоемах становился грудами, то в сезоне ожидался хороший урожай хлеба. Ясное солнце знаменовало погожее лето. Туманное 21 апреля сообщало о пасмурных июне, июле и августе. А если день выдался теплым, то и остаток весны обещал быть дружным.