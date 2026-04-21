Пол Пот: почему «азиатский Гитлер» так и не ответил за свои преступления

«Азиатский Гитлер», «Брат номер один» — как только не называли лидера камбоджийских красных кхмеров. Четыре года его власти (1975–1979) унесли от полутора до трех миллионов жизней, то есть каждого четвертого жителя страны. Но в отличие от своего европейского «прототипа», Пол Пот избежал скамьи подсудимых. Почему величайший геноцид Новейшего времени остался безнаказанным?

Сын крестьянина, ставший кошмаром

Настоящее имя этого человека — Салот Сар. Родился в 1925 году. Учился во Франции, где увлекся левой идеологией и вступил в Коммунистическую партию. Псевдоним «Пол Пот» — сокращение от французского «politique potentielle», то есть «политика возможного». Вернувшись на родину, он начал строить утопию аграрного коммунизма: уничтожил деньги, отменил школы и больницы, согнал население городов в рисовые коммуны. Городских жителей, носивших очки, казнили — интеллигенция считалась врагом.

Передовая школа в Пномпене стала тюрьмой пыток S-21 (Туолслэнг), через которую прошли 20 тысяч человек — выжили лишь семеро.

Джунгли, где прячутся диктаторы

В январе 1979 года вьетнамские войска вошли в Пномпень. Красные кхмеры бежали в джунгли на границе с Таиландом. Но Пол Пот не сдался — он организовал партизанскую войну, длившуюся почти 20 лет. Западные спецслужбы прекрасно знали, где он находится, но не трогали. Почему? Мешала политика: Таиланд, где укрывались беглецы, был союзником США. Китай продолжал тайно поддерживать красных кхмеров как противовес вьетнамскому влиянию.

Международное сообщество предпочитало не замечать диктатора. Требований его выдачи не было. Для ООН Пол Пот стал ненужным раздражителем.

Почему не сработал трибунал?

Механизм международного правосудия буксует там, где сталкиваются интересы сверхдержав. В 1979 году, сразу после падения режима, провьетнамское правительство Камбоджи заочно приговорило Пол Пота к смерти. Но этот вердикт никто не признал. Постфактум, в 1990-х, обсуждалась идея трибунала по образцу Нюрнберга. Однако Совбез ООН раскололся: одни считали, что судить должны камбоджийцы, другие настаивали на международном участии. В итоге Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи заработали только в 2006 году. К тому моменту Пол Пота уже не было в живых.

Смерть без покаяния

В 1997 году, после очередной чистки внутри партии, Пол Пота арестовали собственные соратники. Та Мок, получивший прозвище «Мясник», организовал показательный суд, где «Брата номер один» обвинили в предательстве и приговорили к домашнему аресту в Анлонгвэнге. 15 апреля 1998 года диктатор умер. Официально — от сердечной недостаточности. Неофициально — медики нашли следы отравления.

Тело быстро кремировали, пепел развеяли. Не осталось даже могилы, которую могли бы осквернить.

Наказание для подчиненных

Но правосудие все же свершилось — для подчиненных. В 2009 году перед трибуналом предстал комендант Туолслэнга Канг Кек Иеу (товарищ Дуч), получивший пожизненный срок. В 2014-м к пожизненному заключению приговорили «брата номер два» Нуона Чеа и номинального главу государства Кхиеу Сампхана. Идеолог режима умер в тюрьме в 2019-м. Но главный организатор геноцида так и не ответил за содеянное.

Пол Пот ушел от ответа, потому что умер в нужный момент и в нужном месте. Механизм международного правосудия, созданный для нацистов, оказался слишком медленным и политизированным, чтобы добраться до джунглей Юго-Восточной Азии. Его история — напоминание: без политической воли самых сильных мира сего даже самые страшные преступления могут остаться безнаказанными.