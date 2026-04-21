Что означает Радоница и как ее правильно отмечать

21 апреля 2026 года православная церковь встречает Радоницу. Это первый день после Пасхи, когда мы по-особенному поминаем близких. Само название праздника говорит за себя: в нем нет тяжелой скорби, только радость. Мы идем к родным с верой, что жизнь не заканчивается за порогом смерти, а Воскресение Христа объединяет всех — и нас, и тех, кто уже ушел, пишут авторы издания «Вокруг света».

В этот же день церковь вспоминает апостолов от семидесяти: Родиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма. Родион, родственник апостола Павла, проповедовал в Патрах и погиб за свою веру. Агав был известен как пророк, а Асинкрит и Руф стали одними из первых епископов, учивших христианству язычников. О Флегонте и Ерме мы знаем совсем мало деталей, но их имена важны для истории как имена тех, кто буквально закладывал фундамент церкви.

Вместе с ними сегодня вспоминают и святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского. Он жил в XII веке и стал тем человеком, который смог духовно связать Киев и Новгород, объединив верующих Древней Руси.

Традиции Радоницы очень простые и человечные. Сначала принято зайти в храм — помолиться и подать записки, а уже потом ехать на кладбище. На Руси приводить могилы в порядок всегда считалось не просто уборкой, а логичным продолжением службы. Это наш способ навестить близких и поделиться с ними пасхальной надеждой.

Вчера православная церковь вспоминала митрополита Георгия Исповедника, жившего в Византии в эпоху иконоборчества и прославившегося стойкостью и деятельным милосердием. Он был отправлен в ссылку за верность своим убеждениям, но до конца остался предан вере, писал «ГлагоL».