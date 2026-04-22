Приметы и поверья на 22 апреля: что нельзя делать в день Вадима Ключника

22 апреля по народному календарю отмечают Вадима Ключника. На Руси в это время люди ходили к родникам, откуда брали воду, умывались ею и пили ее: считалось, что это укрепит здоровье и защитит от весенних хворей. Православные вспоминают преподобного Теодора Секиота, а также святого Вадима Персидского.

В старину отправляли скот пастись на зеленые луга — первый выгон скота обещал богатый приплод. Также посещали источники и родники, очищая их словами: «Подземная вода, открой свои весенние пути. Предки набирали воду и умывались ею, чтобы укрепить здоровье и смыть болезни. Верили, что проспать до полудня — значит упустить удачу на весь год. Хозяйки старались не подметать пол веником, чтобы не вымести здоровье и благополучие. Пролитая вода в этот день считалась дурным знаком — к слезам и потерям.

Не стоит на Вадима Ключника стричь волосы — это привлечёт неприятности и запутает мысли. Также избегайте чужих полотенец и платков, чтобы не перенять чужие печали и болезни. Не обманывайте, не сплетничайте и не предавайте — бумерангом вернётся трижды. Нельзя долго спать, иначе удача уйдёт к другому. Не рекомендуется есть из посуды со сколами и трещинами — к несчастью и бедности. После захода солнца не давайте в долг — вернуть отданное будет крайне сложно, а то и вовсе невозможно. А вот набрать родниковой воды на рассвете — к крепкому здоровью и удаче на весь год.