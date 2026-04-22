Шуваловский «единорог»: как стреляла самая страшная русская пушка

«Единорог» — для русского уха это слово пахнет сказкой и рыцарством. Но для солдат прусского короля Фридриха Великого этот мифический зверь был настоящим кошмаром. Так в середине XVIII века назвали орудие, которое опередило время и стало главной военной тайной Российской империи. Как же стреляла эта пушка и почему она наводила ужас на врагов?

От «секретной гаубицы» до мифического зверя

Создателями «единорога» были талантливые русские артиллеристы Михаил Данилов и М. Мартынов. В 1757 году они предложили конструкцию, перевернувшую артиллерийскую науку. До этого артиллерия делилась строго: пушки стреляли ядрами и картечью по настильной траектории, а короткоствольные гаубицы — бомбами и гранатами навесом. Данилов решил совместить их возможности в одном орудии.

Главное ноу-хау заключалось внутри. «Единорог» получил коническую зарядную камору — полость в казенной части, куда засыпали порох. Благодаря этой особенности, пороховые газы расходовались эффективнее, что позволяло сделать ствол длиннее, чем у обычной гаубицы (до 10–12,5 калибров). Благодаря такому решению вес орудия удалось снизить до невиданных 88 кг, а расчет мог делать до двух выстрелов в минуту — фантастический темп для того времени.

Что касается названия, то свою роль сыграл вельможный покровитель — генерал-фельдцейхмейстер граф Петр Шувалов. Единорог был изображен на его фамильном гербе, и по приказу графа заводы стали ставить клеймо в виде этого животного. Позже и вовсе заменили обычную шишку на казенной части на литую голову мифического зверя. В историю орудие вошло как «шуваловский единорог» — хотя сам Шувалов лишь «продвигал» разработку при дворе.

Универсальный солдат на поле боя

«Единороги» очень быстро доказали свою эффективность в Семилетней войне (1756–1763). Длина ствола у них была больше, чем у обычных гаубиц (примерно 7,5–10 калибров), что обеспечивало лучшую баллистику. При этом калибр, как у гаубиц, позволял вести навесной огонь бомбами. Это была артиллерия без слабых мест. Благодаря конической каморе «единорог» мог стрелять ядрами, бомбами, гранатами и картечью — всем, что было в арсенале. Он бил и по стенам крепостей, и по укрытой за холмами пехоте, и по атакующей кавалерии в упор.

Показатели дальности также впечатляли. Если обычные европейские пушки и гаубицы того времени доставали цель едва ли на километр, то «единорог» отправлял снаряд на 3 километра, а при сильном возвышении ствола — почти на 6 километров. Это была артиллерия будущего, прорвавшаяся в XVIII век.

Прусский король Фридрих II Великий, сам считавшийся непревзойденным артиллеристом, был в ярости от того, что его армия терпит поражение от русских. По легенде, после захвата трофейных «секретных гаубиц» (особых орудий с овальным сечением ствола) он запрещал своим подчиненным даже заглядывать внутрь ствола без специального разрешения — настолько боялся утечки технологий. Хотя прусские оружейники и пытались скопировать новинку, им это так и не удалось.

Сто лет на вооружении

«Единороги» разных калибров прослужили русской армии более ста лет — с середины XVIII и до середины XIX века. Полупудовые орудия стояли в полевой артиллерии, а крупные трехпудовые — в крепостях, защищая подступы к городам вплоть до 1906 года. Это лишний раз доказывает, что гениальная инженерная мысль Данилова и Мартынова оказалась куда живучее многих более поздних конструкций.