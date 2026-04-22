«Это катастрофа!» Как отреагировал большевик, увидев Ельцина по телевизору

По воспоминаниям родных, 25 июля 1991 года 97-летний Лазарь Моисеевич Каганович, как обычно, сидел в кресле перед телевизором. По голубому экрану шли новости, и в какой-то момент крупным планом показали Бориса Ельцина. Того самого, кто совсем недавно, наперекор партийной номенклатуре, стал президентом России.

Глядя на нового лидера страны, старый большевик прошептал короткую фразу, которая стала последней в его жизни: «Это катастрофа!» Когда домработница, находившаяся рядом, обернулась на эти слова, Лазарь Моисеевич уже был мертв.

Так ушел из жизни человек, стоявший у истоков СССР, всего за несколько месяцев до его официального исчезновения с карты мира.

Путь от сарая до Кремля

Путь Кагановича на самый верх был крутым, как и сам его характер. Он родился в бедной еврейской семье под Киевом, где семеро детей ютились в бывшем хлеву. С 14 лет работал, а в революцию пошел по стопам старшего брата-большевика.

Из молодого агитатора он превратился в настоящего «железного наркома». В разное время Каганович руководил железными дорогами, курировал тяжелую промышленность, отвечал за оборону Москвы и Кавказа во время войны. Он был частью того самого сталинского Политбюро, решения которого перекраивали судьбы миллионов.

Крушение колосса

После смерти вождя его карьера покатилась под откос. Каганович вошел в «антипартийную группу» Молотова и Маленкова, пытавшуюся сместить Хрущева. За это в 1957-м его лишили всех постов, а в 1961-м — исключили из партии, которой он отдал полвека, и отправили в ссылку в Калинин.

Но это не сломало его дух. Он добивался восстановления, чувствовал себя бодро и продолжал следить за политикой. Каждое новое лицо наверху вызывало у ветерана лишь гнев и отторжение. Горбачева, Ельцина, Собчака он в своих разговорах называл не иначе как предателями, «наплевавшими на страну».

Короткое пророчество

Встреча человека, который строил империю, с политиком, подписавшим указ о ее роспуске, случилась заочно. Борис Ельцин и Лазарь Каганович никогда не пересекались лично. Но тот вечерний просмотр новостей стал их роковым свиданием.

Оценка старого большевика оказалась пугающе точной.

«Это катастрофа!» — произнес он, глядя на экран.

И действительно, уже через несколько месяцев страна, которую он создавал, перестала существовать. Его слова оказались коротким пророчеством, услышанным лишь стенами тихой московской квартиры.