23 апреля: в день Терентия Маревного березе принеси монетку, а праздник не устраивай

Православные 23 апреля вспоминают мученика Терентия и его 39 соратников, которые пострадали за веру при императоре Декии.

А в народном календаре день Терентия Маревного. Такое прозвище святой получил за то, что в этот день часто можно было наблюдать туманы или марево в средней полосе России.

В ночь на этот день сны считались вещими. Также чтобы желание исполнилось, шли к березе. Обнимали ее и шептали веткам о самом сокровенном. А затем повязывали или "скрепляли" тайну лентой. Нередко дереву приносили подношение - монетку или ломоть хлеба.

Молодежь в этот день собиралась на лугу и просила весну скорее послать тепла и изобилия.

Не принято было в этот день заниматься тяжелым трудом. Верили, что урожая это не добавит. Нельзя было свататься, так как отношения не будут долгими. Не устраивали пир, чтобы потом не лить слезы.

Если в этот день солнце восходит в мареве, то год будет хлебородным.

Если день ясный - жди богатый урожай льна, а дождливый день - ячмень уродится.

Заметили дома паука - скоро потеплеет. А птицы на ветках долго сидят - скоро погода испортится.