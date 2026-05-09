Где находится крупнейшее подводное кладбище кораблей ВОВ

В Тихом океане есть место, где десятки военных кораблей лежат на дне почти в том виде, в каком они ушли под воду. Речь идет о лагуне Чуук. «Рамблер» разобрался, что именно там произошло, почему корабли не исчезли со временем и как их обнаружили.

Неприступная база

Лагуна Чуук в составе Федеративные Штаты Микронезии в начале Второй мировой войны была ключевой точкой для Императорский флот Японии. По сути, это был крупнейший логистический узел в западной части Тихого океана: здесь ремонтировали корабли, хранили топливо, перегружали боеприпасы и держали авиацию.

Атолл окружен коралловым кольцом, которое образует естественную защиту от открытого океана. Узкие проходы контролировались, а внутри лагуны вода оставалась спокойной. Это делало базу идеальной стоянкой: корабли могли находиться здесь длительное время без риска штормов или внезапных атак с моря.

Именно поэтому Трук (так лагуну называли тогда) считался «японским Перл-Харбором». Командование было уверено, что прямое нападение сюда маловероятно.

Два дня, которые изменили все

В феврале 1944 года США начали операцию «Хэйлстоун» — одну из самых масштабных воздушно-морских атак в регионе. В этом сражении ставка была сделана на внезапность и массированность.

Американские авианосцы подошли к атоллу незаметно. Утром 17 февраля начались первые авиаудары. За несколько часов были выведены из строя аэродромы, что лишило японцев возможности полноценно отвечать с воздуха. После этого началась последовательная атака по кораблям в лагуне.

Ключевой момент — большинство судов не находились в боевой готовности. Это были транспорты, танкеры, ремонтные суда. Они стояли на якорях, с грузами на борту. В результате удары приходились по неподвижным целям.

За два дня было потоплено более 40 кораблей и уничтожено около 250 самолетов. Многие суда загорелись, получили пробоины и начали тонуть прямо на местах стоянки. Экипажи не всегда успевали покинуть корабли, и уж тем более выгрузить грузы.

Почему корабли не разнесло по дну?

В обычных условиях такие обломки быстро превращаются в хаотичное поле металла. Но лагуна Чуук устроена иначе, и именно это определило ее нынешний вид.

Во-первых, глубины здесь относительно небольшие — многие корабли лежат на 20–40 метрах. Они не падали с большой высоты, а опускались постепенно, часто сохраняя корпус целым.

Во-вторых, внутри атолла почти нет сильных течений. Это значит, что корабли не сдвигались после затопления. Они остались там, где стояли, — с той же ориентацией, иногда даже с открытыми трюмами и грузами внутри.

В-третьих, отсутствие мощных штормов внутри лагуны позволило сохранить структуру. Если в открытом океане корпус быстро разрушается волнами, здесь он десятилетиями остается относительно стабильным.

В результате сформировалась уникальная картина: грузовики в трюмах, авиационные детали на палубах. И повсюду ящики с боеприпасами, которые так и не были использованы.

Как это место обнаружили спустя столько лет?

В 1960–1970-х годах подводный исследователь Жак-Ив Кусто вместе с командой организовал экспедицию в Чуук. Именно его фильмы и публикации впервые показали миру масштаб того, что находится на дне.

Кусто обнаружил не просто отдельные обломки, а целую систему затонувших судов, многие из которых сохранились почти в исходном виде. Его работы сделали лагуну известной среди дайверов и ученых. С этого момента Чуук начал рассматриваться не только как военный объект прошлого, но и как уникальный подводный музей.

Что с кораблями сегодня?

Сохранность не означает стабильность. Металл постепенно разрушается под воздействием морской воды. Основной механизм — электрохимическая коррозия, при которой железо окисляется и теряет прочность.

Дополнительно работают бактерии, способные питаться железом. Они ускоряют процесс разрушения, особенно в теплой тропической воде. Со временем корпуса истончаются, появляются трещины, переборки обрушиваются.

При этом кораллы и другие организмы создают неоднозначную ситуацию. Они закрепляются на поверхности и частично «цементируют» конструкции, но одновременно разрушают внешний слой. Это означает, что лагуна постепенно меняется: корабли теряют форму, грузы вымываются, и целостная картина постепенно распадается.

Экосистема, выросшая на металле

За десятилетия затонувшие корабли превратились в искусственные рифы. Металлические конструкции стали основой для роста кораллов, губок и водорослей.

Это привело к формированию полноценной экосистемы. Вокруг обломков обитают рыбы, моллюски, ракообразные. Некоторые виды используют трюмы как укрытие, другие — как место для нереста.

Такие рифы отличаются от природных. Они содержат металл, остатки топлива и боеприпасов, что влияет на химический состав среды. Тем не менее жизнь здесь активно развивается.

Чем опасна лагуна?

Несмотря на туристический статус, лагуна остается потенциально опасной зоной. На дне до сих пор находятся неразорвавшиеся боеприпасы. Их состояние сложно предсказать: оболочка может разрушаться, но содержимое сохранять активность.

Отдельная проблема — топливо. Некоторые танкеры затонули с запасами нефти на борту. По оценкам экологов, в корпусах могут оставаться тысячи тонн нефтепродуктов. Если конструкции окончательно разрушатся, это приведет к выбросу в воду. Такие случаи уже происходили с другими военными судами по миру, когда через десятилетия после затопления начинались утечки.

