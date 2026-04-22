Какие «обычные» русские фамилии на самом деле неприличные

Вы только вслушайтесь: Дашков, Годунов, Бесшуликов. Благородные фамилии, с историей. Именно такими они кажутся нам сегодня. Но если бы какой-нибудь боярин XVII века невзначай услышал эти фамилии, он бы, скорее всего, поперхнулся кубком с медовухой. Потому что для его уха в этих звучных именах скрывалась откровенная пошлость и издевка. Как так вышло, что русские «обычные» фамилии на самом деле неприличные? Разбираемся, какие невинные на первый взгляд фамилии таят в себе самый страшный подвох.

За двумя зайцами: почему предки не стеснялись в прозвищах

Секрет прост: раньше не было фамилий. Были меткие прозвища. Наши предки были практичными людьми. Если мужик был вороватый, его и кликали — Вориха. Если донимал чесоткой — Парша. И это была не насмешка ради насмешки, а суровая магия: верили, что черт пройдет мимо ребенка с обидным именем, а болезни и сглаз не привяжутся к человеку по фамилии Дурак или Смерть. А еще помещики, раздавая фамилии освобожденным крестьянам, часто не церемонились, закрепляя за ними самые нелепые уличные клички. В общем, народное творчество било через край, и порой слова «для красного словца не жалели ни мать, ни родного отца», как выражался лингвист Юрий Федосюк.

«Без яичек»: мужская анатомия в паспорте

Самый «ласковый» пласт таких фамилий — те, что связаны с мужскими половыми органами. И тут чемпион по неловкости — фамилия Бесшуликов. Звучит вполне себе солидно, правда? Но если заглянуть в «Большой словарь русских прозвищ» Х. Вальтера и В. Мокиенко, картина меняется. Оказывается, в старину «шулами» или «шулятами» называли мужские яички. Соответственно, Бесшуликов — это буквально «без яичек», то есть шутливое прозвище бездетного или неспособного иметь детей мужчины. Представляете, каково было нашему предку с таким «подарком» от односельчан?

Идем дальше. Фамилия Дашков. Сегодня — графская, древняя, носящая память о героях войны 1812 года. Однако есть альтернативная (пусть и спорная) версия, что корень «дашек» восходит к тюркскому слову «dasaq», обозначающему мошонку. Правда, историки считают эту версию маловероятной, но сам факт ее существования заставляет взглянуть на родословную Дашковых с совершенно иной стороны.

Все о «задней» части: король Годунов и его родственники

Если с «нижней физиономией» у наших предков были прямые ассоциации, то задняя часть тела дала не меньше поводов для острот. Целое гнездо фамилий с корнем -гуз — Гузнов, Гузкин, Огузов, Гузеев — все они происходят от старорусского слова «гуз(но)», то есть «зад». Прозвище было, мягко говоря, обидным. Хотя существует и другая версия: от глагола «гузать», что значит медлить или делать что-то нерасторопно.

Но самое громкое имя в этом списке — Годунов. Исследователь Мурад Аджи утверждал, что в переводе с тюркских языков фамилия буквально означала «нижнюю часть прямой кишки». Конечно, официальная история связывает род Годуновых с татарским мурзой Четом, но эта пикантная версия прочно поселилась в народной памяти.

Кстати, сюда же относят и фамилию Кутепов. Николай Баскаков выводил её из татарского выражения «küt bаr», что переводится как «у него есть зад», но в переносном смысле — «смелый, храбрый».

Клеймо на века: почему такие фамилии выжили

Казалось бы, получив такую «красивую» фамилию, предок должен был при первой же возможности сбежать в соседнюю губернию и назваться Ивановым. Но не тут-то было. Во-первых, официальный документ, где крестьянина записывали под его уличной кличкой, имел огромную силу. Во-вторых, откуда у бедного крестьянина деньги на бумажную волокиту?

Со временем язык менялся, слова «шулята» и «гузно» забывались, а фамилии оставались. И теперь мы с вами произносим их, не подозревая, какой комплимент или оскорбление мы только что выдали обладателю древнейшего рода. История русских фамилий — это не скучная генеалогия, а кладбище живого великорусского языка, где за каждым именем стоит не просто человек, а целая эпоха с её прямотой, чёрным юмором и желанием защититься от злых сил любой ценой.