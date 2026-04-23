Ленин в эмиграции: Правда и догадки о его связях с иностранными разведками

Основателю первого социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину сегодня исполнилось 156 лет. Он ушел из жизни больше века назад, но его биография по-прежнему в центре внимания историков.

На научном совете Российского военно-исторического общества была представлена книга Александра Дюкова «Ленин в Галиции», в которой деятельность Ленина получила неожиданную оценку. Что делал Ленин в эмиграции накануне Первой мировой войны и насколько соответствует исторической правде обвинение Ленина в сотрудничестве с западными спецслужбами?

Свое мнение в студии «СП-видео» высказали историк спецслужб, издатель Александр Колпакиди и историк, публицист Евгений Спицын.

«СП»: В работе, которая была представлена на научном совете Российского военно-исторического общества, речь идет о периоде жизни Ленина до Первой мировой войны, с 1912 по 1914 годы. В это время Россия готовилась к войне с Австро-Венгрией и была с ней, мягко говоря, не в лучших отношениях. Почему именно в этот период Владимир Ильич предпринял поездку в Австро-Венгрию?

Александр Колпакиди: Такое решение приняли, чтобы быть поближе к России. В Австро-Венгрию легко было добраться из Петербурга, туда из России максимум три дня шли газеты и письма. Такое решение было принято, чтобы в условиях нового революционного подъема расширить деятельность партии большевиков. Кроме того, жизнь в Австро-Венгрии была гораздо дешевле, чем в других европейских странах. А у большевиков, как известно, денег было немного.

Ленин одно время действительно жил в Кракове, входившем в состав Австро-Венгрии. Действительно, Австрия занимала по многим позициям антироссийскую позицию, прежде всего из-за Балкан.

Евгений Спицын: Ленин занимался за границей в основном литературной деятельностью, писал материалы теоретического характера, статьи на актуальные политические темы.

Причина его переезда на территорию Австро-Венгрии, в частности, в Галицию, была простой: жизнь там была более дешевой, чем, например, в той же Швейцарии или во Франции. А Ленин был не самый богатый человек, он зарабатывал себе на жизнь исключительно своей литературной деятельностью.

«СП»: Во время пребывания в Галиции Ленин был задержан местной полицией. Что стало причиной его задержания?

Евгений Спицын: Задержан он был, когда началась Первая мировая война. Он был подданным Российской короны, и его задержали, подозревая в том, что он является шпионом царской России. Потом, когда провели проверку, выяснили, что ничего крамольного в деятельности Ленина нет.

На территориях, которые входили в состав Австро-Венгерской империи, было немало подданных Российской империи, их задерживали и проверяли, не являются ли они агентами и сотрудниками российских спецслужб.

«СП»: Ленин провел в тюрьме всего 11 дней, его очень быстро освободили, да и сам Ильич называл эту свою отсидку «легкой». Почему его так быстро отпустила австро-венгерская полиция?

Александр Колпакиди: Ничего удивительного в факте ареста и быстрого освобождения Ленина нет. Просто за него ходатайствовали то ли 25, то ли 28 человек, включая нескольких австрийских депутатов. Его знали, в частности, лидеры Социал-демократической партии Австрии. Ленин был не только лидером РСДРП, он был одним из лидеров Второго Интернационала, он был признанным теоретиком рабочего движения.

Не думаю, что с большим восторгом пошли за него просить, потому что принадлежали к разным ветвям рабочего движения. Ленин принадлежал к левому крылу, а они – к правому. Тем не менее, совесть у них была, и они пошли за него просить к министру внутренних дел. И тот быстро понял, что с точки зрения здравого смысла это абсурдная ситуация: Ленин борется против царизма, его брата повесили, он сам сидел в Сибири. Какой он агент?

Но дьявол кроется в деталях. Некоторые говорят, что у австро-венгерской разведки и у Ленина совпали цели. Это не так. Ленин боролся за освобождение народа и создание народной рабоче-крестьянской страны, а австро-венгерская разведка боролась за крах Российской империи. Цели разные абсолютно. Но просто он им не мешал, не был вреден.

«СП»: При освобождении один из полицейских передал Владимиру Ильичу 200 крон. На этот счет даже сохранилась расписка. Эти деньги Ленин не вернул. Можно ли на этом основании утверждать, что его финансировала австро-венгерская разведка? И насколько вообще велика была эта сумма по тем временам?

Александр Колпакиди: Сейчас некоторые утверждают, что это очень большие деньги, чуть ли не 400 000 рублей. Но я посчитал, сопоставив курс той кроны и рубля, и у меня вышло 80-100 тысяч.

История с этой распиской вообще превращена в некую легенду. Она звучит так, что Ленин развел этого комиссара, денег не вернул. А как он мог вернуть деньги? В Швейцарии, куда он переехал, он опять оказался без денег. Доходов у него было немного, он писал в газету «Правда», но его оплачивали по гораздо меньшему тарифу, чем, например, Демьяна Бедного.

«СП»: Если человек завербован, является агентом, будет ли он оставлять какие-то следы в виде расписок? И вообще, дают ли в долг агентам деньги?

Александр Колпакиди: Нет, конечно. Никаких расписок завербованные агенты не оставляют. Вообще, в книге «Ленин в Галиции» многое основано на домыслах, на мой взгляд. У меня есть книга, которую написали австрийские историки-эксперты по теме Ленина. Книга эта – о руководителе австро-венгерской разведки Максимилиане Ронге.

Все, что можно, они накопали. Искали, в частности, материалы о связях Ленина с Австро-Венгерской разведкой. Александр Дюков, правда, упоминает в своем исследовании об этом. Но я с авторами этой книги связался и спросил, есть ли у них материалы о связях Ленина с австро-венгерской разведкой. Они ответили мне буквально через 20 минут.

Их ответ был таким: "Мы не являемся сторонниками Ленина, но как мы не искали, как мы ни рыли, ничего абсолютно о связях Ленина с австрийской разведкой не нашли". Иосиф Рыбак, на мемуары которого ссылается в своем исследовании Александр Дюков, тоже автор сомнительный. В Польше утверждают, что ему верить нельзя, потому что эти мемуары его заставила написать госбезопасность, чтобы опорочить польского государственного деятеля Пилсудского.

«СП»: Многие факты о деятельности Ленина в эмиграции были известны давно. Почему их начали исследовать именно сейчас?

Александр Колпакиди: На мой взгляд, цель всего этого – опорочить даже не Ленина, а коммунистическую идеологию, выставить всех коммунистов какими-то шпионами, мелкими диверсантами. И это в то время, когда КПРФ отправляет караван за караваном на фронт, когда нашей стране надо консолидироваться. Кому и зачем сейчас понадобился раскол в обществе?