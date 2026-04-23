Как Россия после распада СССР получила свой телефонный код

А вы знаете, почему все российские номера начинаются с +7? Это вовсе не случайность, а наследие старой системы связи. Международный союз электросвязи когда-то придумал единый стандарт.

Мир просто поделили на зоны: американцы забрали себе «единицу», африканский континет получил «двойку», европейцы — «тройку» и «четверку», а СССР досталась «семерка», отмечает «Блог системного администратора».

После распада Союза Россия код не стала менять, поскольку уже вся инфраструктура под него заточена.

Тот же код +7 до сих пор делит с нами Казахстан. Самое интересное, что пару лет назад они всерьез загорелись идеей отделиться и зарезервировали себе персональный код +997. Хотели полной независимости в связи, даже сроки перехода наметили на 2025 год.

Но когда дело дошло до практики, выяснилось, что это непросто. Пришлось бы перенастраивать все: от банковских приложений до аккаунтов в соцсетях у каждого жителя. В итоге власти Казахстана официально махнули рукой на эту затею. Решили, что комфорт граждан дороже амбиций, и просто договорились с Россией и дальше использовать «семерку» сообща, поделив между собой внутренние зоны.

Такая система с кодами нужна, чтобы номера оставались не слишком длинными и не повторялись. Без деления на страны и регионы комбинации были бы огромными — их трудно запомнить и поддерживать.