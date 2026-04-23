Не столовка, а почти ресторан: что ели в Смольном в 1977 году

В Музее политической истории России в Петербурге можно наткнуться на занятный документ — меню столовой Ленинградского горкома КПСС в Смольном на 15 апреля 1977 года. В нем аж 82 позиции. Честно говоря, такое разнообразие редко где увидишь, тем более в обычной столовой. Стоишь себе с подносом и не знаешь, за что хвататься: взять спинку нельмы, борщ по-черниговски, утку жаркое и сверху кисель с мороженым? Прям не обед, а праздник живота.

1977-й кто-то считает пиком застоя, а кто-то — временем, когда страна наконец-то более-менее зажила. В тот год приняли новую Конституцию, ту самую брежневскую. В небо поднялся первый широкофюзеляжный Ил-86, с конвейера пошли первые «Нивы», а фирма «Мелодия» выпустила первый советский альбом ABBA, рассказал Кирилл Вишнепольский в своем блоге.

Средняя зарплата тогда выросла до 159 рублей, хотя еще десять лет назад была около сотни. В общем, народ стал жить сытнее. Обычно в столовую идут просто поесть — без изысков. А в Смольном с ходу — икра зернистая за 85 копеек. И даже не сразу понятно, какая — красная или черная.

Некоторые названия блюд звучат так, что без подсказки не разберешься. Та же нельма — северная рыба из семейства лососевых, жирная, вкусная, по сути деликатес. Сейчас ее почти не осталось — выловили, реки испортили, вот и результат. Неудивительно, что многие о ней только слышали.

Хотя «рыбный четверг» ввели в СССР еще в 1976 году, в этом меню рыбы полно, даже несмотря на то, что дело происходит в пятницу. Хек, сельдь, судак, карп, севрюга — и даже осетрина на вертеле. Похоже, именно развитие рыболовства помогло тогда стране решить вопрос с едой: уловы выросли в разы.

Интересно и другое: в меню полно блюд из кухонь разных народов. Украинская колбаса, полтавские котлеты, молдавский салат, говядина по-арабски, хачапури — целый гастрономический микс. Даже странные на слух «кебабчата» — по сути болгарские колбаски на гриле. Скорее всего, это не про идеологию, а просто желание сделать меню поинтереснее, добавить, как сейчас сказали бы, немного ресторанного вайба.

Даже раздел с овощными блюдами вряд ли был для вегетарианцев — их тогда почти не было. Скорее, это про заботу о здоровье: полегче еда, поменьше жира. В общем, не просто столовка, а место, где можно было поесть с размахом — почти как в ресторане, только по партийным ценам. Как для своих, без наценки.