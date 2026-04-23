Какой праздник называют православным женским днем

День святых жен-мироносиц — один из светлых праздников православного календаря, связанных с Пасхой. В этот день верующие вспоминают свидетельниц страданий, смерти и воскресения Спасителя. С ними связано появление пасхального приветствия «Христос воскресе!» Кем были жены-мироносицы, почему их так называют и как принято отмечать этот день — в материале «Газеты.Ru».

Кто такие жены-мироносицы и когда день их памяти в 2026 году

Святые жены-мироносицы по именам

Традиции и символика Дня жен-мироносиц

Как отпраздновать День жен-мироносиц

Народные обычаи Дня святых жен-мироносиц

Кто такие жены-мироносицы и когда день их памяти в 2026 году

Святые жены-мироносицы — преданные последовательницы Иисуса Христа, которые в ночь Воскресения Христа первыми пришли к гробу, чтобы помазать тело Учителя драгоценным благовонным маслом (миром). Их подвиг стал символом бескорыстной веры и любви.

Православная церковь посвящает им отдельный праздник. Он отмечается во второе воскресенье после Пасхи, которую в 2026 году отпраздновали 12 апреля.

26 апреля отмечают День жен-мироносиц в 2026 году

Как пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, поступок жен-мироносиц — проявление максимальной женской верности, любви, милосердия и стойкости в своих убеждениях.

Жены-мироносицы сопровождали Иисуса Христа во время Его земной жизни, заботились о ночлеге и пище. После ареста Спасителя в Гефсиманском саду все Его ученики разбежались. У подножия Креста, согласно Евангелию, находились Богородица и апостол Иоанн, а также, в отдалении, некоторые из жен-мироносиц, наблюдавшие за распятием. Во время страданий и смерти Учителя они, как могли, утешали Деву Марию.

Жены-мироносицы знали, где погребен Христос. По иудейскому обычаю, тело умершего умащают благовониями и заворачивают в ткань. Но из-за спешки обряд был выполнен не до конца. В воскресенье мироносицы отправились к гробу, чтобы отдать последние почести и умастить тело Спасителя ароматным миром. Они не знали, есть ли у гробницы стража и удастся ли им войти, но желание позаботиться об Учителе было сильным и непреклонным.

Согласно Евангелию от Луки, рано утром в воскресенье женщины пришли к гробнице и обнаружили ее открытой — огромный камень был отвален от входа. Тела Иисуса внутри не оказалось. А женам-мироносицам явились ангелы, возвестившие о Воскресении Христовом. И они отправились сообщить эту радостную весть апостолам. После этого Петр поспешил ко гробу и нашел там только погребальные пелены.

В Евангелии от Иоанна сказано, что первой о Воскресении узнала мироносица Мария Магдалина. Увидев пустую гробницу, она заплакала, решив, что тело Учителя похитили. Затем, обернувшись, она увидела воскресшего Иисуса, но сначала не узнала Его — приняла за садовника, который якобы вынес тело. Когда Спаситель заговорил с ней, она узнала Его и возвестила апостолам о Воскресении.

Святые жены-мироносицы по именам

Церковное предание не дает точного ответа на вопрос о количестве женщин, которых принято называть мироносицами. Однако в священных текстах и богослужебной традиции упоминается несколько имен учениц Христа.

* Мария Магдалина

Уроженка галилейского города Магдалы, поэтому в Евангелии ее называют Магдалиной — по месту рождения. Именно ей, вместе с другой женщиной по имени Мария, выпала честь первой среди людей увидеть воскресшего Иисуса. До встречи со Спасителем она страдала от одержимости семью бесами — Христос исцелил ее. С тех пор Мария Магдалина стала Его верной ученицей, неотлучно следовавшей за Господом. Вопреки иудейским обычаям того времени, которые предписывали проповедовать только мужчинам, она открыто говорила о Воскресении Христовом, не боясь насмешек и гонений.

* Мария Клеопова (Мария Иаковлева)

Эта женщина состояла в родстве с Иисусом. Согласно распространенному церковному толкованию, она была дочерью Иосифа Обручника от его первой супруги. С детства она близко общалась с Девой Марией, а когда выросла, отец выдал ее замуж за своего младшего брата Клеопу. Второе имя — Иаковлева — связано с сыном Иаковом, который вошел в число апостолов от 70-ти .

* Марфа и Мария, сестры Лазаря

Эти две мироносицы упоминаются в Евангелии гораздо реже, но их роль значительна. Обе были сестрами Лазаря, которого Господь воскресил из мертвых. После этого чуда все семейство перебралось на остров Кипр, где Лазарь позднее стал епископом. Сестры сопровождали брата в его служении и разделили с ним труды и странствия.

* Иоанна

Занимала видное место в галилейском обществе, поскольку была женой Хузы — доверенного чиновника при дворе Ирода Антипы, правителя Галилеи. Обладая связями и достатком, она взяла на себя заботу о материальном обеспечении апостольской общины: именно Иоанна обеспечивала ее пищей и кровом во время странствий. Побудительным мотивом стала глубокая благодарность Спасителю за исцеление ее тяжелобольного сына. С тех пор она неотступно следовала за Учителем.

Сусанна

О ней сохранилось крайне мало сведений. Из евангельских строк известно лишь, что она, подобно Иоанне, «служила Христу от своих имений». Это косвенно указывает на ее знатное происхождение и высокий социальный статус.

Саломея

Родом из Галилеи. Прославилась как мать двух апостолов — Иакова и Иоанна, которых Христос назвал «сынами громовыми». Когда ее сыновья оставили все и пошли за Спасителем, Саломея присоединилась к женам-мироносицам.

Важно

В день жен-мироносиц Церковь также вспоминает праведных Иосифа Аримафейского и Никодима — тайных учеников Христа, которые участвовали в погребении Его тела.

Православный календарь на 2026 год: праздники, посты, дни поминовения по месяцам

Традиции и символика Дня жен-мироносиц

День святых жен-мироносиц считается главным женским праздником в православии — своего рода духовная альтернатива 8 Марта.

«Восьмое марта — праздник светский, и мы, безусловно, поздравляем женщин и в этот день. Но именно день мироносиц для христианина — основополагающий. Мы восхищаемся мироносицами и тем, что есть в наших любимых женщинах. Это праздник всех потрясающих наших матерей, жен и дочерей. У нас в храме есть традиция дарить прихожанкам в этот день цветы», — поделился Николай Конюхов.

Священнослужитель напоминает: евангельских строк, посвященных мироносицам, совсем немного, но каждая из них поражает силой. Что двигало этими женщинами? Бескорыстная, всепоглощающая привязанность ко Христу, глубокая вера, несокрушимая надежда и беззаветная верность.

Эти святые учат нас доверию к Богу и стойкости. Представьте: они могли отступить, испугавшись глыбы, запечатывающей вход во Гроб Господень — сдвинуть ее собственными силами казалось немыслимым. Однако мироносицы положились на волю Творца, не дрогнули и пришли. И тогда ангел отвалил камень у них на глазах. Поэтому хочется сегодня всем женщинам пожелать, чтобы они не боялись камней, которые встретятся у них на пути, как бы огромны они ни были. Потому что Господь, видя их смелость, любовь, эмпатию, все эти камни отвалит и поможет пройти даже туда, куда, кажется, пройти невозможно. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Как отпраздновать День жен-мироносиц

В этот день в храмах проходят богослужения с особыми песнопениями из «Триоди Цветной» . Также известен канон женам-мироносицам. Утром служится литургия, часто с крестным ходом.

Обычаи

* В этот день принято дарить женщинам цветы, чаще всего белые — как символ чистоты.

* В субботу вечером или в сам праздник читается акафист святым женам-мироносицам.

* В проповеди священник обращается к матерям, женам, сестрам, дочерям, напоминая им, что их служение семье и ближним — это путь к Богу.

* Общая трапеза — после службы во многих приходах устраивают чаепитие и поздравляют женщин.

Священник Николай Конюхов советует обязательно прийти в этот день в храм, помолиться и причаститься.

О чем молятся женам-мироносицам

• об укреплении веры и мужества в трудные минуты;

• о помощи в воспитании детей (особенно в одиночку);

• об исцелении от душевных и телесных недугов;

• о даровании смирения и терпения в семейных конфликтах;

• о защите от наветов и несправедливости.

Мужчины просят у святых жен-мироносиц помощи в поиске доброй спутницы жизни, верной и милосердной.

Народные обычаи Дня святых жен-мироносиц

Наши предки считали этот день именинами всех женщин. В ряде областей совершался обряд кумления, знаменующий принятие девушек полноценными членами в род, после чего они получали право вступать в брак, становиться женами и матерями.

Обрядовой едой была яичница, поэтому в некоторых регионах сохранились народное название праздника — Бабья яичница. День завершали гулянья. На некоторых территориях, например в Чухломском районе Костромской области, разыгрывалось окликанье жен-мироносиц с обрядовым исполнением песен. Оклички проводились ранним утром до рассвета.

В этот день после службы в храме женщины заказывали общий молебен, причем платили за требу яйцами, а иногда — льном. Ближе к вечеру женщины устраивали совместные посиделки с песнями и танцами, отсюда еще одно название праздника — Бабья братчина. Очень редко в компанию допускались мужчины.

Что не рекомендуется делать в этот день:

* Сплетничать, обсуждать кого-либо за спиной, злословить и спорить.

* Работать по дому; стоит ограничиться самыми необходимыми делами.

Народные приметы на этот день