Забытый сейф Свердлова: что в нем обнаружил нарком НКВД Ягода

Этот сейф, пожалуй, самый знаменитый из всех забытых вещей в истории России. Он простоял нетронутым шестнадцать лет, пока в один из дней 1935 года кремлевские кладовщики не наткнулись на тяжелый ящик с истлевшими пломбами. Внутри обнаружилось нечто, что тут же превратило железную коробку в мишень для кривотолков на многие десятилетия.

Смерть и молчание

Яков Свердлов ушел из жизни в марте 1919 года. Ему было 33 года. Официальная версия — «испанский грипп», но из-за стремительности и обстоятельств смерти (вождь большевиков скончался прямо на заседании) слухи ходили самые разные. Кабинет в Кремле быстро освободили, а его имущество разобрали по складам. Среди этого скарба оказался и тяжелый несгораемый шкаф, ключ от которого куда-то затерялся.

Судя по всему, тогда он никого особенно не заинтересовал. Возможно, в суматохе Гражданской войны было не до трофеев, а может, сам товарищ Сталин, пришедший к реальной власти позже, просто не знал о его существовании. Так или иначе, сейф тихо пылился на складе коменданта Кремля.

Вскрытие шестнадцать лет спустя

Вспомнили о нем только в 1935 году, когда пришло время инвентаризации. К тому моменту ключи от шкафа были утеряны окончательно, и вскрывать его пришлось с помощью специалистов — как говорят, даже вызывали опытного «медвежатника».

Процедура прошла без свидетелей, но результат тут же доложили лично Сталину. Нарком внутренних дел Генрих Ягода 27 июля написал записку вождю, в которой изложил суть находки.

Сокровища из несгораемого шкафа

То, что лежало внутри, сложно назвать иначе, чем тщательно упакованный тревожный чемоданчик. Вот что значилось в описи Ягоды:

Драгоценный металл: 705 предметов ювелирных украшений, среди которых, вероятно, были и бриллианты, и россыпи мелких камней.

Золотой запас: золотые монеты царской чеканки на общую сумму 108 525 рублей.

Бумажные деньги: кредитные билеты (по сути, царские банкноты) на огромную по тем временам сумму — 750 тысяч рублей.

Документы на побег: чистые бланки паспортов Российской империи и несколько уже готовых советских паспортов на разные фамилии. Среди них был и документ, выписанный на самого Свердлова.

Цифры выглядят внушительно даже сегодня, а в голодном 1919 году это было просто фантастическое состояние.

Откуда всё это взялось?

Самое интересное начинается, когда мы пытаемся понять, откуда у «железного» большевика, всю жизнь проповедовавшего аскетизм, взялись такие богатства.

Версия первая: «Алмазный фонд Политбюро».

Многие историки, например Борис Бажанов (бывший секретарь Сталина), утверждают, что в 1919 году, когда власть большевиков висела на волоске, был создан некий партийный «общак» на черный день. Свердлов как раз и мог быть хранителем этой страховочной кубышки.

Версия вторая: Наследие Романовых.

Самая популярная и кинематографичная версия. Известно, что расстрелом царской семьи руководил комендант Юровский, который после казни привез в Москву «мешок с бриллиантами». Часть этих сокровищ вполне могла осесть в сейфе у Свердлова.

Версия третья: Взятки.

Как председатель ВЦИК и «хозяин» ВЧК, Свердлов обладал колоссальной властью. Историк Александр Север в своей книге «Как победить коррупцию» прямо пишет, что драгоценности могли быть взятками от родственников тех несчастных, кто попал в застенки ЧК за спасение своей жизни.

Что в итоге

Что бы ни говорили, Яков Свердлов так и не воспользовался этими сокровищами. Вскрытие сейфа показало, что праведным путем нажить такое состояние было просто невозможно. Большевики, боровшиеся с «буржуйским» богатством, оказались теми еще накопителями. История этого забытого шкафа — прекрасная иллюстрация старой истины: в любой политике, как бы громко ни звучали лозунги о светлом будущем, всегда есть своя «кубышка» на черный день.