Забытый сейф Свердлова: что в нем обнаружил нарком НКВД Ягода
Этот сейф, пожалуй, самый знаменитый из всех забытых вещей в истории России. Он простоял нетронутым шестнадцать лет, пока в один из дней 1935 года кремлевские кладовщики не наткнулись на тяжелый ящик с истлевшими пломбами. Внутри обнаружилось нечто, что тут же превратило железную коробку в мишень для кривотолков на многие десятилетия.
Смерть и молчание
Яков Свердлов ушел из жизни в марте 1919 года. Ему было 33 года. Официальная версия — «испанский грипп», но из-за стремительности и обстоятельств смерти (вождь большевиков скончался прямо на заседании) слухи ходили самые разные. Кабинет в Кремле быстро освободили, а его имущество разобрали по складам. Среди этого скарба оказался и тяжелый несгораемый шкаф, ключ от которого куда-то затерялся.
Судя по всему, тогда он никого особенно не заинтересовал. Возможно, в суматохе Гражданской войны было не до трофеев, а может, сам товарищ Сталин, пришедший к реальной власти позже, просто не знал о его существовании. Так или иначе, сейф тихо пылился на складе коменданта Кремля.
Вскрытие шестнадцать лет спустя
Вспомнили о нем только в 1935 году, когда пришло время инвентаризации. К тому моменту ключи от шкафа были утеряны окончательно, и вскрывать его пришлось с помощью специалистов — как говорят, даже вызывали опытного «медвежатника».
Процедура прошла без свидетелей, но результат тут же доложили лично Сталину. Нарком внутренних дел Генрих Ягода 27 июля написал записку вождю, в которой изложил суть находки.
Сокровища из несгораемого шкафа
То, что лежало внутри, сложно назвать иначе, чем тщательно упакованный тревожный чемоданчик. Вот что значилось в описи Ягоды:
- Драгоценный металл: 705 предметов ювелирных украшений, среди которых, вероятно, были и бриллианты, и россыпи мелких камней.
- Золотой запас: золотые монеты царской чеканки на общую сумму 108 525 рублей.
- Бумажные деньги: кредитные билеты (по сути, царские банкноты) на огромную по тем временам сумму — 750 тысяч рублей.
- Документы на побег: чистые бланки паспортов Российской империи и несколько уже готовых советских паспортов на разные фамилии. Среди них был и документ, выписанный на самого Свердлова.
Цифры выглядят внушительно даже сегодня, а в голодном 1919 году это было просто фантастическое состояние.
Откуда всё это взялось?
Самое интересное начинается, когда мы пытаемся понять, откуда у «железного» большевика, всю жизнь проповедовавшего аскетизм, взялись такие богатства.
Версия первая: «Алмазный фонд Политбюро».
Многие историки, например Борис Бажанов (бывший секретарь Сталина), утверждают, что в 1919 году, когда власть большевиков висела на волоске, был создан некий партийный «общак» на черный день. Свердлов как раз и мог быть хранителем этой страховочной кубышки.
Версия вторая: Наследие Романовых.
Самая популярная и кинематографичная версия. Известно, что расстрелом царской семьи руководил комендант Юровский, который после казни привез в Москву «мешок с бриллиантами». Часть этих сокровищ вполне могла осесть в сейфе у Свердлова.
Версия третья: Взятки.
Как председатель ВЦИК и «хозяин» ВЧК, Свердлов обладал колоссальной властью. Историк Александр Север в своей книге «Как победить коррупцию» прямо пишет, что драгоценности могли быть взятками от родственников тех несчастных, кто попал в застенки ЧК за спасение своей жизни.
Что в итоге
Что бы ни говорили, Яков Свердлов так и не воспользовался этими сокровищами. Вскрытие сейфа показало, что праведным путем нажить такое состояние было просто невозможно. Большевики, боровшиеся с «буржуйским» богатством, оказались теми еще накопителями. История этого забытого шкафа — прекрасная иллюстрация старой истины: в любой политике, как бы громко ни звучали лозунги о светлом будущем, всегда есть своя «кубышка» на черный день.