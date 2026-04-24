24 апреля: в каких странах придумали Дни сосиски в тесте и газированной воды

24 апреля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День сосиски в тесте, День газированной воды и День витражных сказок.

День сосиски в тесте

В День сосиски в тесте устраиваются мастер-классы по приготовлению этого изделия, а пекарни предоставляют скидки на них. Блюдо появилось в 1950-х годах в Германии, а затем распространилось и в других странах Запада. В СССР сосиску в тесте завез Никита Хрущев в 1960-х годах после визита в США. С тех пор это изделие стало одним из самых популярных перекусов в Советском Союзе и России.

День газированной воды

День газированной воды отмечается 24 апреля, так как именно в эту дату в 1833 году в США был получен патент на производство газированной воды. Отметить этот праздник можно разными способами: пить газированную воду, сделать коктейль на ее основе или посетить мероприятия, связанные с ней.

День витражных сказок

Витражные сказки — это сюжеты из известных литературных произведений, изображенных на стекле. В честь них 24 апреля отмечается День витражных сказок. В эту дату в обычных и художественных школах проводятся творческие мероприятия, на которых дети учатся изображать витражные сказки. Также осуществляются лекции об истории происхождения витража.